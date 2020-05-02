По состоянию на 12:00 2 мая в мире зафиксировали более 3 миллионов 344,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 238,8 тысячи человек скончались, свыше 1 миллиона 55,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 1 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 103,8 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — более 65 тысяч (5,9%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано почти 243 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (более 24,8 тысячи) скончались.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 207,4 тысячи человек. Из них умерли свыше 28,2 тысячи (13,6%) пациентов.

Великобритания по количеству смертей заняла третье место после США и Италии. В Британии выявлено более 177,4 тысячи случаев заражения COVID-19, из которых свыше 27,5 тысячи (15,5%) стали летальными.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает восьмое место в мире — 124 054. За сутки оно выросло на рекордные 9623 человека. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 13 220 выздоровевших и 1169 скончавшихся.

Однако выход на плато по количеству зараженных, о котором заявили власти, не является предвестником скорого окончания эпидемии. По словам главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, эпидемии развиваются по другим законам. Так, он предупредил, что, согласно анализу, обычно они распространяются тремя волнами.

Тем не менее в столице, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, доля инфицированных составила 2% от общего количества населения. Он назвал это минимальным показателем среди всех городов мира.

«Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам», — написал он в своем блоге.

Впрочем, стало известно, что среди москвичей вслед за премьер-министром Михаилом Мишустиным в больницу с диагнозом COVID-19 отправились глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ стал Никита Стасишин.

Учитывая заражение премьера, охрана здоровья президента России Владимира Путина, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обеспечивается на максимальном уровне.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зарегистрировали ни одного случая повторного заражения коронавирусом. При этом она предупредила, что вирус покидает организм в течение долгого времени, и человек может оставаться его носителем даже тогда, когда чувствует себя здоровым.

В связи с этим все еще необходимо соблюдать меры дистанцирования. Для этих целей с 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций. С учетом предыдущих ограничений эти меры коснутся 78 станций.

Работу общественного транспорта приостановили и в Чечне. Подобные ограничения будут действовать на протяжении всех майских праздников — до 11 мая.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, вводящее на территории региона масочный режим. До 12 мая гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы) при нахождении в местах общего пользования. А с 12 мая масочный режим становится обязательным.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 11 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 279 стали летальными. В то же время 1498 пациентов выздоровели.

Глава Минздрава Максим Степанов уверен, что карантин в стране позволил избежать пиковой заболеваемости. По его словам, Украина пошла другим путем, нежели европейские страны, и 11 мая карантин будет смягчен настолько, насколько это позволяет ситуация.

Регионам же, которые досрочно сняли карантин, пригрозил сам президент Владимир Зеленский.

«Это будет иметь определенные юридические последствия. На будущее, это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не нужно заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей», — заявил он.

Так, в первый же день работы центрального продовольственного рынка Полтавы были обнаружены многочисленные нарушения. И власти региона заявили о закрытии торгового предприятия, если руководство рынка не исправит ситуацию.

Несколько десятков предпринимателей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений во Львове. Протестующие заявили, что у них закончились деньги на аренду помещений, закупку товара и выплату зарплаты сотрудникам. Они потребовали снять запрет на деятельность малого и среднего бизнеса во время карантина.

В Офисе президента заявили, что по мере смягчения карантина будут сняты ограничения с разных видов общественного транспорта, но метро откроется в последнюю очередь. По словам замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, это объясняется тем, что в метро труднее всего проконтролировать соблюдение безопасной дистанции пассажирами.

Тем временем украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале отказалась эвакуироваться из Китая из-за своей собаки, наконец вернулась на родину. По ее словам, она расскажет свою историю после того, как насладится оливье, шашлыками, пловом и селёдкой под шубой.

Вместе с ней за сутки спецрейсами из Ливана, Болгарии и Кипра домой вернулись 400 украинцев.

Ситуация в мире

Несмотря на то что многие страны начали постепенно снимать карантин, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не отменять глобального режима чрезвычайной ситуации, объявленного из-за распространения коронавируса. Новое заседание чрезвычайного комитета по этому поводу могут провести через три месяца или раньше.

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Тем временем госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американская сторона только пару дней назад получила от Китая образец коронавируса. По его словам, Пекин скрывает информацию о происхождении вируса.

В то же время Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, что объяснили нецелесообразностью выступления в период пандемии коронавируса.

А в Боснии и Герцеговине министр безопасности Фахрудин Радончич не разрешил въехать в страну российским военным специалистам, которых власти пригласили для помощи в борьбе с коронавирусом. Россия направила 24 медицинских работников и пять специалистов для дезинфекции города Мостар по просьбе председателя Президиума страны Драгана Човича.