Главным событием минувшей недели на Западной Украине стало долгожданное открытие рынков, начавшееся явочно, ещё до разрешения из Киева. Однако в Тернополе и Луцке рынки до сих пор не работают

Западная Украина продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в стране: в регионе зарегистрировано более 5,3 тысячи случаев инфицирования из 10,8 тысячи по Украине в целом. Звание «украинского Уханя» удерживает Черновицкая область: здесь зафиксировано 1667 заражённых, из них 264 медика. За последние сутки на Буковине официально подтверждены 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах. От коронавирусной инфекции по состоянию на 1 мая в области умерли 44 человека. Среди заболевших — один из заключённых Черновицкого СИЗО, в связи с чем в минувшие выходные здесь даже произошёл бунт. Арестанты забаррикадировались в камерах, усмиряли их силой, заключённые в знак протеста порезали себя.

Глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук 30 апреля пообещал, что буковинские медики, работавшие в госпитальных базах для больных коронавирусом пациентов, получат обещанную правительством надбавку в 300%. По его данным, в область из Киева поступили 2,7 миллиона гривен для выплаты надбавок за март. Деньги уже получил медицинский персонал областной клинической и детской больниц, Центра экстренной медицинской помощи, Черновицкой городской больницы №1, Кицманской, Сокирянской и Сторожинецкой районных больниц. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

Врачам инфекционных отделений должны выплатить дополнительно примерно по 11 000 гривен, медсестрам — по 7,3 тысячи, санитаркам — по 5500. Остальные медики, работавшие с больными коронавирусом пациентами, также получат доплаты. Размер будет зависеть от того, сколько времени они оказывали помощь таким больным. Также, по информации Осачука, один миллион гривен в марте выделили из областного бюджета — деньги направили на премии за интенсивность труда медикам областной клинической и детской больниц, а также Центра экстренной медицинской помощи. При этом Сергей Цынтарь, и.о. гендиректора Черновицкой областной клинической больницы, рассказал в интервью «Украинской правде», что больные COCID-19 часть медикаментов вынуждены покупать за свои деньги.

Зато 28 апреля в Черновицкой областной больнице установили дезинфекционный тоннель, чем не замедлила похвастаться пресс-служба Черновицкой ОГА. Мол, сейчас такие тоннели есть только в Черновцах и Днепре. «Когда человек проходит сквозь него, то распыляется специальный раствор, который убивает бактерии и вирусы», — сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что после завершения эпидемии тоннель поместят перед инфекционным отделением областной больницы.

А 1 мая в интервью порталу «Главком» черновицкий врач-анестезиолог, реаниматолог Николай Рыхлицкий, который недавно вернулся из командировки в Италию, рассказал, что в области «поголовно» увольняются медработники среднего звена, в том числе очень квалифицированные. «Увольняются врачи на волне пандемии. У нас и раньше не хватало кадров, сейчас и подавно», — сказал он. Отвечая на вопрос об уровне зарплат, Рыхлицкий отметил, что в Италии медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог — 40-80 евро в час. А на Украине медсестра работает за 3-4 тыс. грн (100-130 евро) в месяц — как в условиях пандемии, так и при обычной ситуации. «Это минимум 6 часов на ногах, а то и восемь или двенадцать. Человек нормально не ест, не пьёт, «варится», потому что очень жарко, задыхается, при этом еще и работает. Как я её могу удержать или жаловаться на плохое выполнение обязанностей?» — говорит врач. В то же время глава Черновицкой ОГА заявляет, что недостатка кадров нет, область имеет Буковинский государственный медицинский университет, вместо уволившихся работников приходят новые. Однако Рыхлицкий утверждает, что он «не видит этого на практике». «Так отчитываются от низов до министерства. Но по факту мы «зашиваемся», — заявил врач.

При этом в Черновицкой области продолжается конфликт между губернатором и мэром областного центра Алексеем Каспруком. Одним из его этапов стало решение Черновицкого горисполкома об открытии городских рынков. Оно было принято вечером 27 апреля, а уже утром следующего дня практически все городские рынки работали. Примечательно, что никаких претензий по этому поводу полиция к мэру не высказала, ведь Каспрук принадлежит к группе Арсения Яценюка, близкого к главе МВД Арсену Авакову. Виноваты Яценюк и Шкиряк: на Украине рассказали о развале системы ликвидации пожаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива полиция города открыла уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям» за работу городских рынков накануне Пасхи. Об этом сообщил сам Марцинкив на брифинге 29 апреля. Кроме того, мэр обратился к Кабинету министров с просьбой принять решение об открытии не только рынков, но и кладбищ, чего, как известно, сделано не было.

30 апреля глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив сообщил, что с 1 мая в области возобновят работу 25 из 43 агропродовольственных рынков. Так и произошло, причём выполнение новых санитарных требований (маски у продавцов и покупателей, не более одного покупателя на 10 кв. м рынка, три метра между каждым торговым местом, защитные экраны и т.п.) контролирует полиция. Губернатор также призвал население придерживаться карантинных ограничений как минимум до 11 мая, а в ближайшие выходные остаться дома. Ныне в области зафиксировано 899 случаев инфицирования коронавирусом, умер от него 51 человек.

По упомянутому делу о работе рынков мэра Ивано-Франковска полиция допросила 1 мая, однако основной его допрос в тот же день касался другого уголовного производства — о призывах Руслана Марцинкива к вывозу из города в родную Закарпатскую область нескольких десятков цыган, которые «оккупировали» Привокзальную площадь Ивано-Франковска. Накануне Марцинкив вместе с депутатом Ужгородского горсовета Мирославом Горватом, этническим ромом (так на Украине требуют называть цыган), посетил квартиры и дома, которые цыгане арендуют в Ивано-Франковске, и заявил, что «готов помогать ромским семьям в социализации, устройстве детей в школы, обеспечении едой и одеждой, получении правовой и медицинской помощи».

Примечательно, что городские организации участников АТО публично поддержали мэра Ивано-Франковска и заявили о готовности организовать патрулирование парков и скверов города. А заместитель председателя городской ассоциации участников АТО Василий Андреев заявил, что «цыгане полностью игнорируют все требования карантина, живут в городском сквере и цепляются к прохожим», и призвал главу МВД Украины Арсена Авакова «заняться реальными преступниками».

Публичное внимание к проблемам цыган продемонстрировал и недавно назначенный губернатор Закарпатской области Алексей Петров: 29 апреля он посетил село Подвиноградов, где живут более 3 тысяч цыган. Примечательно, что тут не зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом — в отличие от населённого венграми Берегово, куда губернатор приехал в тот же день. Мэр этого города Золтан Бабьяк акцентировал внимание на необходимости достройки объездной дороги вокруг Берегово, однако для этого нужно наладить отношения с Венгрией, за счёт кредита которой это строительство осуществляется. Кроме этого днём ранее глава Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовчи через голову губернатора потребовал от Кабмина Украины восстановить малое приграничное движение с Венгрией. Аналогичное требование Брензович отправил и главе МИД Венгрии Петеру Сийярто. В США обнаружили, что жители Берегово считают себя венграми и не знают украинского языка © commons.wikimedia.org, SNCH

Хотя рынки по всей Закарпатской области — в Ужгороде, Мукачево и т.д. — начали открываться ещё 29 апреля, это не вызвало реакции правоохранителей. Даже совещание в Ужгородской городской прокуратуре, которое прошло 1 мая при участии руководства городской полиции и мэра областного центра Богдана Андреева, закончилось лишь призывами к соблюдению карантина, который в том же Ужгороде массово игнорируют рестораны, кафе и парикмахерские. При этом в областном центре зафиксировано 158 инфицированных коронавирусом, в целом по Закарпатью — 432, умерло от его последствий в области 9 человек.

Правда, требовать от правоохранительных органов Закарпатья контроля над нарушениями карантинного режима нереально, ведь здесь на минувшей неделе упустили криминального авторитета из Армении, которого обвинили в попытках установить контроль над всем криминальным миром области. Корюн Манукян по прозвищу Дед, о задержании которого на Закарпатье 29 апреля сообщили в полиции, смог 1 мая убежать от правоохранителей… на такси. Сейчас для его поимки объявлен план «Перехват», губернатор области, генерал-майор СБУ Петров, ситуацию пока не комментировал.

Закарпатские цыгане задали работы и правоохранителям Львовской области. В ночь со среды на четверг на улице Городецкой вблизи торгового центра «Метро» во Львове произошел конфликт между «представителями ромской национальности», в результате которого пострадала одна из его участниц — 29-летняя жительница Закарпатья. Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская, полицейские установили четырех участников драки, все они — жители Закарпатья. По данным патрульных, которые присутствовали на месте происшествия, ножевое ранение своей соплеменнице нанёс 33-летний цыган, который недавно вышел из тюрьмы. Никто из участников инцидента не задержан, об открытии уголовного производства полиция не сообщила.

При этом полицейские ревностно контролируют «соблюдение санитарных правил» на рынках Львовской области, которые возобновили работу 1 мая, в частности, 25 рынков на территории Львова. Мэр Львова Андрей Садовый во время онлайн-совещания 30 апреля подчеркнул, что входить на рынок можно только в маске, а продавцы обязаны их менять каждые четыре часа. Садовый также призвал Кабинет министров с 12 мая разрешить работу мастерским по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи, парикмахерским, магазинам строительных материалов, магазинам хозяйственных товаров, книжным магазинам, цветочным рынкам, магазинам канцелярских товаров, фотосалонам, магазинам бытовой техники, автокинотеатрам, магазинам по продаже средств связи, а также розничную торговлю текстильными товарами в специализированных магазинах. А губернатор Львовской области Максим Козицкий 28 апреля предложил правительству снять ограничения на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме детских площадок) и разрешить работу заведений общественного питания с обслуживанием на вынос, а также работу гостиничных заведений. Садовой похвастался мемориалом в память о Героях Небесной сотни © Фото Facebook Андрей Садовой

Кроме этого на совещании 30 апреля мэр Львова призвал не допустить появления на городских рынках продуктов из пригородного села Давыдов, где зафиксировано 28 инфицированных коронавирусом. Формально из села ограничен выезд, однако посты работают только с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00. Кстати, сам Андрей Садовый с 28 апреля находится на самоизоляции в связи с повышенной температурой, однако его тесты на коронавирус пока оказались отрицательными. В целом же во Львовской области по состоянию на конец дня 1 мая зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом, 14 человек умерли от его последствий.

Однако оптимизм в жителей Львова и всей Западной Украины вселяет решение венгерской лоукост-авиакомпания Wizz Air об открытии своей базы в международном аэропорту «Львов» имени Данила Галицкого и готовности запустить оттуда 7 новых рейсов с 1 июля 2020 года. С этого дня планируются рейсы из Львова в Биллунн (Дания) и Лиссабон (Португалия), которые будут выполняться по средам и воскресеньям, со 2 июля — в Таллин (Эстония) по вторникам, четвергам и субботам, а с 3 июля — в Гамбург (Германия) и Щецин (Польша) по понедельникам и пятницам.

1 мая заработали рынки и в Ровенской области, в том числе четыре рынка в областном центре. Правда, вокруг одного из них, «Крытого» в центре Ровно, возник конфликт между самими предпринимателями: торгующие продуктами внутри здания рынка довольны, а вот продавцы промышленных товаров вокруг провели 1 мая пике, ведь им возобновить работу не разрешили. Также в городе сохраняется запрет на приготовление кофе — даже в автоматах и на АЗС, и предприниматели требуют его отменить.

А вот в соседнем с Ровно городке Вараш местные власти приняли решение с 1 мая разрешить работу парикмахерских и салонов красоты, с чем обещает бороться местная полиция. Областные власти эту ситуацию не комментируют, они пиарятся на другом: 30 апреля глава Ровенской ОГА Виталий Коваль и его заместитель Сергей Гемберг в присутствии СМИ стали донорами крови и призвали всех последовать их примеру. Ныне в Ровенской области 658 инфицированных коронавирусом, 11 человек умерли от его последствий.

Отказались открывать рынки только в двух областных центрах Западной Украины — в Луцке и Тернополе. Так, в Луцке местные власти поступили изощрённо: работа городских рынков по-прежнему запрещена, но в городе разрешили «ярмарки сельскохозяйственной продукции». Вот только из восьми «ярмарок» 1 мая заработала лишь одна — судя по всему, наиболее близкая к мэрии. Неудивительно, что 1 мая торговцы рынков «Северный» и «Лучеськ» провели протест в центе Луцка. При этом рынки во Владимире-Волынском, Любомле, Киверцах 1 мая работали без проблем, один из них даже посетил губернатор Волыни Юрий Погуляйко. Ныне в Волынской области зафиксировано 307 зараженных коронавирусом (из них 78 медиков), умерли от него 6 человек.

А мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что городские рынки останутся закрытыми как минимум до 11 мая — мол, на данный момент там невозможно обеспечить выполнение новых санитарных норм (расстояние между торговыми местами, защитные экраны и пр.), хотя в таком решении усматривают и коррупционную составляющую. В районах Тернопольщины рынки 1 мая начали открываться, несмотря на то что в области зафиксировано 793 случая заболевания коронавирусом, 14 человек умерли от него. Среди погибших, в частности, священник из Шумского района, настоятель храма Покрова Божьей Матери УПЦ Московского патриархата в селе Потуторов, который тайно проводил богослужения в присутствии прихожан в частном доме. Ранее претендующий на этот же храм протоиерей ПЦУ Николай Бабий выступал с публичными доносами на своего конкурента.

Мэр города Нетешин в Хмельницкой области Александр Супрунюк и вовсе написал официальное заявление в СБУ относительно того, что священники УПЦ МП сознательно призывали людей идти в храмы, несмотря на карантин, — мол, именно поэтому в Нетешине возникла вспышка заболевания коронавирусом. Среди инфицированных — жена одного из священников, которая работает на Хмельницкой АЭС, поэтому есть вероятность, что станция перейдет на «казарменный режим».



А вот священнослужители Украинской православной церкви в Черновицкой области креативно ответили на инсинуации «патриотических» журналистов. Сотрудники черновицкого издания «Молодой буковинец» 29 апреля перепечатали информацию с сайта «Релігійна правда», который, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что у руководителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП митрополита Мелетия и еще ряда священнослужителей пневмония, вызванная коронавирусом. В ответ 30 апреля секретарь епархии архимандрит Никита посетил редакцию газеты и «демонстративно кашлял на работников учреждения и вел себя нагло», сообщили журналисты.

Позже архимандрит сам написал заявление в Службу безопасности Украины, в котором отметил, что «со страниц газеты «Молодой буковинец» узнал, что заболел COVID-19». В своем письме он также заявил, что «контактировал с главным редактором и другими лицами», сожалеет об этом и раскаивается, обещая больше не подвергать опасности никого. В то же время священнослужитель призвал руководство СБУ направить в редакцию издания «представителей соответствующих служб с целью проверки эпидемического состояния в здании редакции».