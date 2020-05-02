В пятнадцатый раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Неделя была преисполнена активности, но вот свершений особенных не было. Однако поговорить было о чём.

24 апреля Михаил Саакашвили выступал перед фракцией «Слуга народа». Видеозапись выступления появилась в социальных сетях.

Общественность сразу заинтересовалась: почему Саакашвили выступает перед фракцией «Слуги народа» без намо… простите, маски? Ведь он может поку…, простите, заразить депутатов… Или сам заразиться.

Это неправда. Никого он не заразил и даже сам не заразился. О покусах депутаты тоже не сообщали.

Председатель совета Всемирной медицинской ассоциации, немецкий врач Франк Ульрих Монтгомери заявил 23 апреля, что считает неправильным шагом решение властей в тех городах и странах, которые решили обязать всех носить маски в общественных местах. Однако в тот же день все 16 федеральных земель Германии ввели масочный режим или анонсировали такое решение.

Это правда. Власти всего мира относятся к рекомендациям медиков очень своеобразно. Если медики предлагают закрутить гайки — закручивают. А если предлагают этого не делать — всё равно закручивают.

Татьяне Черновол смягчили меру пресечения. Вместо круглосуточного домашнего ареста — ночной.

Это правда. Понятное дело, она же подозревается в убийстве, а не в каком-нибудь жутком преступлении вроде ношения георгиевской ленточки.

Сетевая общественность заинтересовалась инцидентом с мовозащитницей Татьяной Монаховой, которая полгода не получала зарплату.

Надо сказать, что злые и завистливые люди героизмом Монаховой почему-то не восхищаются. Они интересуются какими-то пошлыми подробностями.

1. Как у Монаховой вообще повернулся язык упоминать о зарплате? От неё ждали подвига и самопожертвования. Она должна была работать за национальную идею и питаться духом портянок великого Кобзаря!

2. Как у неё развиваются отношения с НАПК? Что эта служба думает о наличии у неё расходов при отсутствии доходов?

3. Не являлись ли источником её доходов на протяжении полугода пожертвования от коллектива «Квартала 95», который с особым цинизмом нарушает языковое законодательство и так или иначе всё равно должен быть оштрафован?

Это правда. Действительно — интересуются. Ну что вам сказать? Жалкие, ничтожные личности…

Украина, оказывается, не делала запрос про отдельную финансовую помощь от МВФ для борьбы с коронавирусом.

Это правда. Что, впрочем, неудивительно просто потому, что МВФ даёт кредиты только на стабилизацию макрофинансовой ситуации. Впрочем, нынешние украинские власти могли бы подать заявку. Почему нет?

Не удивимся мы и в том случае, если окажется, что Украина вообще не подавала заявку на помощь от МВФ. А зачем? Мы же получили от них ценные советы, как сократить расходы на медицину во время эпидемии, и даже воспользовались ими… Что, они такого не советовали? Но мы же реализовали…





К концу света готовы!

Астероид 1998 OR2, который является опасным объектом, пролетел от Земли на расстоянии около 6,3 млн км 29 апреля.

Как только это стало известно, ООН, ВОЗ и Международное космическое агентство объявили пандемониум.

— Все СМИ немедленно развернули рекламную кампанию астероида под лозунгом «мывсеумрём"».

— Всех граждан всех стран мира обязали носить на голове каски или хотя бы кастрюли — а вдруг астероид упадёт.

— Развёрнута всемирная кампанию по строительству метеоритоубежищ. В т.ч., появились учебные фильмы о том, как обустроить убежище в типовой квартире на 16-м этаже — уложить под углом к стене дверь и присыпать её землёй (как строится такое убежище можно увидеть в английском фильме «Нити»).

— На кастрюлях и убежищах была распилена пара триллионов долларов.

— За компанию были уничтожены несколько отраслей мировой экономики. В частности, были запрещены морские перевозки потому что астероид может упасть в океан и все утонут.

— Директор МКС в каске выбросился в окно 100-го этажа с криком «OR2 летит!».

Когда астероид пролетел мимо, ВОЗ заявила, что это из-за того, что мы все в касках, — смысл ему падать?

Это неправда. И самое удивительное в этой неправде то, что это действительно неправда. С коронавирусом же получилось — почему не могло получиться с астероидом?

Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети пояснил, как президент Украины намерен выходить из каронавирусного кризиса.

1. Продать землю.

2. Получить кредит МВФ и прекратить выплаты пенсий, чтобы избежать дефолта.

3. Провести гей-парад для депутатов ВР, Кабинета министров и Офиса президента в Трускавце.

4. Продлить действие карантина до окончания срока действия президентских полномочий.

Это неправда. В программе не хватает пункта об объявлении дефолта.

В украинском правительстве работают гении всё же.

Во всём мире эпидемический порог — 5% от населения. Но коронавирус ни в одной стране (даже во внекарантинной Швеции) даже 1% не поразил. Что делать?

Шмыгаль нашёл выход! 5% считается от количества уже заболевших!

Это неправда. ВОЗ отменила эпидемический порог как явление. Уже давно — ещё во время «свиного гриппа». Опирались они, наверное, на украинский закон о выборах, по которому выборы считаются состоявшимися, даже если в них принял участие один человек.

Полиция не стала составлять протоколы по поводу участников акции под офисом Владимира Зеленского. Хотя те и злобно нарушили все возможные требования карантина.

Это неправда. Речь шла о выступлении представителей патриотической общественности, которые требовали нового расследования дела Гандзюк, — следствие почему-то не вышло на Путина. Когда потом протестовали представители малого бизнеса, на них как раз всё повыписывали. Они, правда, тоже были представителями патриотической общественности со шрамами от кастрюль на лбах (активисты «Автомайдана» и т.п. рукопожатых организаций), но выступали они с недостаточно патриотическими требованиями.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден заявил, что Украине не стоит вносить изменения в законодательство о работе НАБУ, потому что в противном случае она не получит кредит. Да-да — условием получения кредита от МВФ является отказ от смещения уличённых в коррупции чиновников.

По данным нашего источника, следующим условием будет предоставление гарантий, что полученные Украиной деньги будут немедленно разворованы в особо циничной форме…

Это неправда. Выделяемые МВФ деньги на Украину вообще не попадут. Их сразу передадут кредиторам, которые будут сочтены достойными получить эти средства (Россия, как мы знаем, не достойна).

Национальная полиции Украины ответила на заявления граждан относительно клина ведьм на помелах, замеченных в районе киевской Лысой горы в ночь на 1 мая: ведьмы были в ОЗК и противогазах, потому никакого нарушения карантинного режима не было.

Мы это выдумали. А так — чистая правда.

В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 30 апреля был внесён проект закона о водном транспорте на Днепре.

Общественность тут же вспомнила, что в 1938 году, после отставки организатора репрессий Николая Ежова с поста главы НКВД, его переместили на пост наркома водного транспорта. Проект заставил задуматься — не готовится ли снятие Арсена Авакова?

Всё правда. Мы даже не исключаем назначения Авакова министром речного транспорта. Хотя законопроект создания такого министерства не предполагает.

На Украине останавливаются энергоблоки АЭС, мощности которых замещаются тепловой и «зелёной» генерацией. Дешёвая энергия АЭС замещается дорогой энергией ТЭС и солнечных станций. За всё платит потребитель.

Простенькая двухходовочка Рината Ахметова удалась — останавливаем «Павлоградуголь», получаем «невидимую руку энергорынка» (которая должна была замещать дорогую энергию дешёвой) на блюдечке с голубой каёмочкой.

Это правда. Хотя мы не знаем, действительно ли Ахметов получил в собственную собственность указанный священный артефакт.

Евроинтеграция Украины действительно состоялась!

Торговлей разрешениями на поставки украинских сезонных рабочих на европейские фазенды занимается «правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции».

Чистая правда. Интересно, а как назывались соответствующие департаменты у африканских царьков, поставлявших рабов в Америку? Тоже, наверное, было что-то духоподъёмное — вроде инновационного развития и научно-технического прогресса. Ведь виски — намного более инновационный напиток, чем пальмовое вино…