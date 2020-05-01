По состоянию на 16:00 1 мая в мире зафиксировано более 3 миллионов 332,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 234,4 тыс. человек скончались, свыше 1 миллиона 53,1 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Бразилия с немногим более 87,1 тыс. заболевших. На девятом — Иран (94,6 тыс).

Следом идут Россия со 114,5 тыс., Турция (120,2 тыс.), Германия (163 тыс.), Франция (167,5 тыс.), Великобритания — 171,2 тыс., Италия (205,4 тыс.) и Испания (239,6 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 миллиона 95 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 59,4 тыс. человек, смертность 5,84%, однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 26,7 тыс. (15,64%).

В Италии — 27,9 тыс. умерших (13,62%), в Испании — 24,5 тыс. (10,25%), во Франции — 24,3 тыс. (14,56%).

Россия

В России по состоянию на 1 мая зафиксировано 114 532 случаев заболевания, 1172 заразившихся умерло, 13 282 выздоровело. Смертность составляет 1,03%.

Если россияне 1 мая нарушат режим самоизоляции, то после праздников придётся ужесточить ограничения, введённые из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны объяснила это тем, что в среднем инкубационный период у вируса-возбудителя COVID-19 составляет от шести до восьми дней.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать», — сказала она.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 мая

«Высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заключили в Роспотребнадзоре.

Ну а пока главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев помолиться о выздоровлении главы правительства РФ Михаила Мишустина, который накануне объявил, что заразился коронавирусом.

Как отмечает пресс-служба раввина, Берл Лазар процитировал фразу из талмудического трактата «Пиркей авот», поучение рабби Ханины «Молись за благополучие правительства».

«Дай Бог, чтобы наш премьер-министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными», — сказал раввин.

Он также лично направил Михаилу Мишустину письмо с пожеланием скорейшего выздоровления.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 10 861 случаев заболевания, 272 заразившихся умерли (смертность 2.51%), 1413 выздоровели.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 1 мая, сейчас на Украине благоприятная эпидемическая ситуация для отмены карантина.

«Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения карантина уже с 11 мая. Все наши решения основываются на мнении специалистов. С 11 мая мы будем делать смягчения, поскольку на сегодня это позволяет ситуация. Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию», — сказал чиновник.

По его словам, выход из карантина обусловлен тем, что люди устали от ограничительных мер. Конкретные шаги в данном направлении рассмотрят на заседании правительства 6 мая.

Коронавирус: китайские медики рассказали о роковой ошибке своих украинских коллег © CC0, Pixabay

За время пандемии от коронавируса на Украине скончались 16 сотрудников здравоохранения, сообщил Минздрав 1 мая.

Всего в стране COVID-19 заразились 2154 медработников, 91 из них — за минувшие сутки. При этом госпитализированы 369 медиков, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирусная инфекция впервые на Украине была выявлена в цыганском таборе в Закарпатье. Мужчина 58 лет, по его словам, всё время сидел дома и ни с кем не общался.

Ситуация в мире

Самая накаленная ситуация в мире вокруг коронавируса сейчас в США. И дело не только в том, что там наибольшее число зараженных и умерших — люди берут в руки оружие и идут в органы власти.

Так, группа жителей американского штата Мичиган, часть из которых была вооружена в том числе автоматами Калашникова, протестовала в здании Капитолия штата против решения губернатора Гретхен Уитмер о возможном продлении самоизоляции. Видео акции опубликовал сайт телеканала Fox News 1 мая.

В ролике фигурируют крепкие мужчины в камуфляже, как минимум один из них открыто держит в руках огнестрельное оружие — автомат Калашникова, потёртый от многократного использования.

Люди выкрикивают лозунги, поднимая вверх руки в жестах, напоминающих нацистские приветствия. На многих из них платки, закрывающие лицо.

В середине апреля в ряде американских штатов прошли массовые уличные акции протеста, участники которых требовали отменить карантин из-за пандемии коронавируса.

Борьба с коронавирусом. Предварительные итоги смертельно опасного шведского эксперимента © AP, David Keyton, File Дональда Трампа.

Сам глава государства предпочитает во всем винить Китай. Трамп заявил, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подобного утверждения, американский лидер ответил положительно.

«Да, у меня они есть», — заявил Трамп.

Американский президент также сообщил, что может утверждать о причастности КНР «с высокой степенью уверенности». Своих источников он не раскрыл, отметив, что ему не разрешают об этом рассказывать.

В свою очередь австралийские власти с Трампом не согласны и заявляют, что нет никаких доказательств того, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в Ухане.

«Те данные, которые у нас есть, не дают основания предполагать, что лаборатория в Ухане — вероятный источник. У нас нет ничего, что указывает на то, что это вероятный источник», — сказал премьер Австралии Скотт Моррисон.