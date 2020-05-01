В пятницу, 1 мая, стало известно: Всемирная организация здравоохранения заявила, что Китай отвечает отказом на просьбы ВОЗ принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа. При этом сама организация ранее подверглась критике со стороны США за якобы прокитайские симпатии

В пятницу 1 мая издание Sky News опубликовало интервью с представителем ВОЗ в Китае Годеном Галеа. Он заявил, что Всемирной организации здравоохранения очень важно знать обстоятельства появления коронавируса, чтобы не допустить новых эпидемий. А вот с этим у ВОЗ проблемы.

«Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — заявил Галеа. Нет доказательств того, что коронавирус создан в лаборатории в Ухане - австралийский премьер © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

По его словам, власти Китая не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане — эпицентре распространения коронавируса. И это при том, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.

«Однако лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения (вируса)», — отметил Галеа.

Тем самым ВОЗ вольно или невольно присоединилась к антикитайской риторике, которую сегодня используют США.

Американское недовольство

В четверг 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по его мнению власти КНР пытались скрыть информацию о новом коронавирусе, который позже получил название SARS-nCoV-2.

«Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно. Мы также знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли. Мы знаем, что выгнали американских журналистов. Мы знаем, что они пытались скрыть это», — заявил Помпео в интервью каналу Fox News.

Помпео подчеркнул, что США сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виноват в нанесении серьезного ущерба мировой экономике, а также причинении вреда жизням людей по всему миру.

«Мы пока сосредоточимся на том, что касается обеспечения безопасности людей, а потом придет время, когда не только США, но и, думаю, весь мир поймет, что произошло. Я думаю, в итоге Коммунистическая партия Китая понесёт ответственность за то, что было сделано», — подчеркнул Помпео.

Тем самым он фактически ответил на слова замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэна, который за день до этого в интервью американской телекомпании NBC заявил, что любые требования компенсаций за пандемию COVID-19 являются «политическим фарсом». Борьба с коронавирусом. Предварительные итоги смертельно опасного шведского эксперимента © AP, David Keyton, File

«Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании», — заявил замминистра, и в очередной раз подчеркнул, что Китай не скрывал информации о коронавирусе.

Но причем здесь ВОЗ и как эта организация может попытаться использовать китайско-американские противоречия?

Посредничество в обмен на финансирование?

От США досталось не одному лишь Китаю. Практически одновременно со шквалом обвинений в адрес Пекина, Вашингтон обратил свое внимание и на Женеву. 7 апреля Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в игре не стороне Китая.

«ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос. К счастью, я сразу же отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» — написал Трамп в своем Twitter.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

​А через неделю Трамп и вовсе заявил, что США приостанавливают финансирование ВОЗ.

«Реальность такова, что ВОЗ в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом. Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит, — самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло», — рассказал американский президент на пресс-конференции 14 апреля.

Позже американский госсекретарь Помпео не исключил, что США никогда не возобновят финансирование ВОЗ.

Для Всемирной организации здравоохранения данное решение американцев было довольно болезненным. США — крупнейший источник финансирования ВОЗ. В 2019 году Соединенные Штаты внесли $400 млн (15% бюджета организации). «У меня есть доказательства, но я их не покажу». Трамп назвал источник коронавируса © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Но слова Трампа были только «цветочками». «Ягодками» стало заявление «Большой семёрки», распространенное американским Белым домом 16 апреля по итогам переговоров лидеров «семерки».

«Лидеры признали, что страны «Большой семерки» ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения, и большая часть обсуждения была посвящена отсутствию прозрачности и хронически неверному управлению пандемией со стороны ВОЗ. Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ», — гласило заявление.

В общем, над Всемирной организацией здравоохранения сгустились тучи. Ее руководство, а также руководство ООН, конечно, в ответ заявило, что надеется на пересмотр США своей позиции.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — заявил сразу же после слов Трампа генсек ООН Антониу Гутерриш.

Позже — 30 апреля — представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на встрече с думскими депутатами фракции «Единая Россия» выразила надежду, что США пересмотрят свое решение по финансированию ВОЗ.

Однако ни призывы, ни увещевания в таких случаях, как правило, не работают. И, судя по первомайскому заявлению Галеа, ВОЗ решила поучаствовать в американо-китайском противостоянии, взяв на себя роль, подобную роли МАГАТЭ в иранской ядерной программе.

Но как Иран неохотно допускает (а то и не допускает) наблюдателей МАГАТЭ на свои объекты, так и Китай воспротивился участию ВОЗ во внутреннем китайском расследовании. Тем более, от Пекина требуют доступа в Уханьский институт вирусологии — режимное учреждение, которое играет важную роль в системе национальной безопасности Китая. Допускать туда членов организации, львиная доля финансирования которой ранее осуществлялась США и которая надеется на восстановления нормальных отношений с американцами, китайцы, по понятным причинам, не хотят. Американские спецслужбы расследуют возможный сговор ВОЗ и Китая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Тем более, китайцы наверняка увидели параллель с Ираном и МАГАТЭ и вспомнили в том числе и о скандале с бывшим директором организации Юкией Амано. В 2009 году благодаря Wikileaks мир узнал, что Амано, если верить депешам из американского диппредставительства в Вене, признавал заслуги США в назначении его на должность. Заместителем американского диппредставительства в МАГАТЭ, который вёл переговоры с Амано и лоббировал его кандидатуру на пост главы организации, был тогда Джеффри Пайетт. Спустя четыре года Пайетт возглавил посольство США на Украине и сыграл значительную роль в государственном перевороте 2014 года.

Неудивительно, что Китай не хочет посредничества ВОЗ. Тем временем сама организация оказывается между двух огней. С одной стороны, США обвиняют ее в том, что она играет на руку Китаю. С другой — Китай не доверяет ВОЗ.

Все эти политические игры довольно опасны в период пандемии, когда все страны мира должны действовать скоординировано, чтобы победить заразу. Однако вместо этого США решили использовать предлог для давления на Китай или даже невыплаты американских долгов КНР. Судя по накалу страстей, всё это может кончиться весьма плачевно.