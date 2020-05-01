Украина снижает производство электроэнергии, Кабмин разрешил работу продовольственных рынков, премьер готов к переговорам о выезде заробитчан в страны ЕС. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Премьер озвучил условия для отправки заробитчан в ЕС

Кабинет министров Украины готов к переговорам со странами Европейского Союза, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Такое решение было озвучено на встрече с послом ЕС на Украине Маати Маасикасом и временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

«Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции», — отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии (куда заробитчане уже отправились). Хотя такие предложения звучали и от Польши — основной европейской страны, где используется труд украинцев.

Из карантина — на фабрики и поля. У заробитчан нет другого выхода, кроме как уезжать из Украины © РИА Новости, Денис Абрамов | Перейти в фотобанк написал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока нелогично организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где они востребованы как заробитчане, в то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции: «Мы понимаем потребность в рабочих со стороны наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации».

«Грёбаный стыд — украинские дипломаты готовы помочь обнулить главный ресурс экономики государства — трудовой капитал, потому что он настолько нужен так называемым "партнерам", что они присылают чартеры и вообще не нужен Украине. К чему свелась дипломатия и к чему свелась Украина», — отмечает политический эксперт Елена Дьяченко.

Кабмин разрешил работу некоторых рынков

Кабинет министров Украины разрешил открыть некоторые продовольственные рынки с 1 мая в условиях карантина. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 апреля.

Возобновят работу более 280 продовольственных рынков, при этом они должны обеспечить необходимое соблюдение санитарных норм. Подчеркивается, что работу рынков будут контролировать госструктуры без привлечения органов местного самоуправления.

«Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований», — заявил премьер Денис Шмыгаль.

Чтобы не было голодных бунтов. Правительство и президент Украины приняли решение открыть рынки © Украина.ру/Стрингер Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинул Минздрав для запуска работы рынков в условиях карантина. В условиях указано, что рынок должен быть зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов.

Допуск на рынок работников и покупателей должен осуществляться исключительно при условии наличия средств индивидуальной защиты и прохождения температурного скрининга.

Также на рынке должно находиться не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов — не менее 3 м. Дезинфекция контактных поверхностей должна проводиться каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений — в конце рабочего дня. Возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.

На ослабление карантина власть толкнули протесты фермеров, которые перекрывали дороги. Запрет на работу продовольственных рынков привел к снижению доходов фермеров и банкротству мелких фермерских хозяйств.

Тем, кто выращивал свои овощи в теплицах, приходится многотонными партиями выбрасывать продукты. Перекупщики отказываются покупать овощи, потому что сами не знают, удастся ли им сбыть товар. Из-за этого владельцы фермерских хозяйств массово вышли на акции протеста в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Минэкоэнерго обновило прогнозный энергобаланс

Министерство энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год — он предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Документ опубликован в среду, 29 апреля, на сайте Минэкоэнерго.

Общее уменьшение производства электроэнергии по сравнению с предыдущей редакцией баланса составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

Снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС — на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС — на 4,8 % (до 4,85 млрд кВт·ч).

Атомный тупик. Украина заглушила ядерные реакторы и ждёт блэкаута © РИА Новости, Фалин | Перейти в фотобанк

А «зелёные» электростанции в 2020 году, согласно прогнозному балансу, должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Согласно документу, импорт электроэнергии в основную часть ОЭС Украины с РФ и Беларуси до конца 2020 года не предвидится.

Импорт в «остров Бурштынской ТЭС» из стран Евросоюза предусмотрен на уровне 4,9 млрд кВт·ч. Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС — 6,6 млрд кВт·ч.

Как заявили в «Энергоатоме», выполнение нового прогнозного энергобаланса требует вывода в резерв трех энергоблоков ВВЭР-1000 на Запорожской и Ривненской АЭС. Резерв энергоблока №2 ЗАЭС длится с 21 апреля и планируется до 30 июня (71 сутки); энергоблок №6 ЗАЭС будет находиться в резерве с 10 мая по 15 августа (98 суток); энергоблок №3 РАЭС будет выведен в резерв с 10 мая по 4 августа — продолжительность 87 суток.

Это обеспечит работу других энергоблоков АЭС Украины на уровне, близком к номинальному.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины в письме на имя главы украинского парламента предупредила об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей «зелёной» энергетики и несовершенство ценообразования.

Сообщается, что за прошлый год доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, увеличилась на 3,9%, создав дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по «зелёному тарифу».

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX

Также из-за прогнозируемого роста доли «зелёной» энергетики, ожидается дефицит ГП Гарантированный покупатель в размере 14-19 миллиардов гривен (40-54 млрд руб.). Отмечается что НЭК «Укрэнерго» закладывает на «зелёный» тариф 8,6 млрд грн (24,3 млрд руб.), при ориентированной потребности 20-32 млрд грн (57-90 млрд руб.).

Также в письме отмечается, что развитие «зелёной» энергетики происходит по коммерческому принципу без учета реальных потребностей ОЭС Украины, что может привести к дисбалансу работы рынка и созданию аварийных ситуаций.