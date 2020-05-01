По состоянию на 12:00 1 мая в мире зафиксировали больше 3 миллионов 260 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 233 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 1 млн 100 тыс. заболевших выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — в стране официально подтверждено больше 1,1 млн случаев заражения COVID-19. Свыше 63,7 тыс. пациентов скончались.

Вторую строчку удерживает Испания: 239,6 тыс. случаев заражения, 24,5 тыс. смертей и 112 тыс. выздоровевших.

Далее идет Италия с 205,4 тыс. случаев, 27,9 тыс. умерших и 75,9 тыс. человек выздоровело.

Критической остается ситуация в Великобритании (171 тыс. заражений), Германии (163,3 тыс.), Франции (больше 130 тыс.) и Турции (120,6 тыс.).

На восьмой позиции по количеству заражённых остаётся Россия (больше 114 тыс.).

Ситуация в РФ

За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, коронавирусом в России заболели еще 7933 человека. Общее количество выздоровевших составляет 13 220 человек, 1169 умерли.

Основным очагом распространения болезни в стране остаются Москва и Подмосковье. В Москве накануне скончалось 47 пациентов с коронавирусом. Общее число зараженных в столице превысило 57 тыс. человек, 658 умерли. В числе наиболее пострадавших регионов также Подмосковье — там 12,5 тыс. зараженных и 109 погибших.

Одной из главных новостей, связанных с эпидемий в РФ, стало заражение премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом накануне он сам сообщил по видеосвязи президенту Владимиру Путину. В соответствии с предписаниями, глава правительства отправился на самоизоляцию. Его обязанности на это время будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Это человек, который постоянно проверяется, но практика показывает: никто отгородиться от болезни не может», — прокомментировал это известие мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем временем, в стране начались майские праздники, которые могут спровоцировать вторую волну заражений коронавирусом. Такую возможность, в частности, допускают медики, подчеркивая, что гражданам необходимо ответственно отнестись к своему здоровью.

В этот же день были опубликованы результаты опроса компаний «Доктор на работе» и RNC Pharma среди медработников. Так выяснилось, что в Москве самостоятельно покупают себе средства индивидуальной защиты 30% врачей, 34% сообщили о серьезной нехватке защитных средств. Аналогичные проблемы зафиксированы и в других регионах России.

Коронавирус в Европе: Великобритания стала второй по смертности, французы и немцы поддерживают ограничения, Польша ждёт гастарбайтеров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Коронавирус и Украина

За прошедшие сутки количество больных коронавирусом на Украине увеличилось еще на 455 человек. Таким образом, общее число больных составляет 10 861 человек, 272 из них умерли, выздоровели 1413 пациентов. Лидером по количеству заболеваний продолжают оставаться Черновицкая область (1667) и Киев (1453).

Несмотря на это, Минздрав страны продолжает делать оптимистичные прогнозы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что первые послабления карантина начнутся уже после 11 мая.

В ведомстве полагают, что страна избежала пика заболеваемости и в настоящее время находится на плато, которое может быть длиннее, чем в странах, где фиксировался пик пандемии.

Кроме того, Степанов призвал соотечественников оставаться дома на майские праздники, рассказав о мерах, которые принимают местные власти для недопущения массового скопления людей. Например, в Запорожской области правоохранители обустроили КПП на въездах к побережью Азовского моря.

Обстановка в мире

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране сделано уже 6 млн тестов, что, по его словам, больше, чем в любой другой стране. Согласно планам американских властей, еженедельное количество тестов на коронавирус должно возрасти с нынешнего 1 млн вдвое.

Неприятное открытие сделали китайские ученые. Они выяснили, что коронавирус может оставаться в организме человека даже после выздоровления. К такому выводу их подтолкнул случай с китаянкой, которая переболела коронавирусом, трижды сдала отрицательный тест и в итоге умерла от сердечного приступа прямо перед выпиской из больницы. Вскрытие показало, что заражённые клетки продолжали находиться в глубоких тканях легких.

В Белоруссии на фоне информации о вспышке коронавируса в монастыре, который на Пасху посещал глава государства Александр Лукашенко, усиливаются слухи о возможном заражении президента. Поводом к этому стало отсутствие лидера республики на телеэкранах уже несколько дней подряд.

Непростой остается ситуация в другой стране постсоветского пространства — Казахстане. Накануне коронавирус выявили у 71 нефтяника на крупнейшем казахстанском нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области на западе страны. Всего в Казахстане зафиксировано более 3,2 тыс. случаев инфицирования.