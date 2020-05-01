Беда Янтарной народной республики. Как коронавирус бьёт по нелегальному бизнесу

Пандемия коронавируса может оказать влияние на одну из самых криминализированных отраслей на Украине и в прошлом проблемную отрасль в России - добычу янтаря. Из-за «закрытия» Китая спрос на драгоценную окаменевшую смолу может резко упасть

Во вторник, 28 апреля, украинская прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему главе сельсовета села Залужье, что в Дубровицком районе Ровенской области, Виктору Алексеевцу. В январе полицейские задержали его автомобиль неподалеку от Ровно. В машине обнаружили три мешка, наполовину заполненные отборным янтарём. На каждом была записана фракция камня и вес мешка — 10 кг. Янтарь изъяли и отвезли на экспертизу, а самого главу сельсовета задержали. Позже эксперты оценили стоимость партии в 600 тыс. гривен (около 1,65 млн рублей). Внутренняя война Украины: государство берёт янтарь под контроль, а старатели боятся большой крови © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

За несколько дней до этого — 22 апреля — гораздо севернее, на российско-литовской границе, задержали крупнейшую за десять лет партию контрабандного янтаря. Как сообщила пресс-служба таможни Калининградской области, во время досмотра грузовика, который вёз рыбу из Калининграда в Москву транзитом через Литву, обнаружили тайник. В нем нашли более сотни упаковок с необработанным янтарем, общий вес которого составил 240 кг. Некоторые свёртки были промаркированы китайскими иероглифами.

Собственно, Китай — главный потребитель янтаря на мировом рынке. И кризис, вызванный пандемией коронавируса, обязательно скажется на янтарном рынке. Это, в свою очередь, в очередной раз подчеркнёт разницу между двумя подходами к янтарному бизнесу, принятыми на Украине и в России.

От беспредела к законности

В Калининградской области находится большинство из разведанных в мире залежей янтаря. Как и остальные регионы России, область сложно переживала «лихие девяностые», а с их наследием приходилось бороться и в наши дни.

В 2016 году на телеканале «Россия» вышло расследование «Янтарные кроты», в котором рассказывалось о нелегальной добыче янтаря в этом российском полуэксклаве.

Увиденное было знакомо многим украинцам: все те же помпы, размывающие почву в поисках драгоценного камня, все та же наглость, когда даже в соцсетях создавались профильные группы. И даже всё те же силовые методы.

Разница была лишь в том, что в Калининграде государство решило наводить порядок в отрасли. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, Калининградский янтарный комбинат — крупнейшее предприятие из легальных — был передан в управление госкорпорации «Ростех». Охрану его карьера усилили, а производственные процессы и саму технику модернизировали.

В итоге в 2017 году объём добычи комбината увеличился до 453 тонн янтаря-сырца, а в 2018 году на комбинате установили абсолютный исторический рекорд — 500 тонн доведенного янтаря. Янтарь, фазенды, рабы. Заповедник достоинства возле европейской границы © Пресслужба прокуратури Житомирської областi | Пресслужба прокуратури Житомирської областi | Перейти в фотобанк

Конечно, полностью уничтожить нелегальную добычу и контрабанду в регионе нельзя. Все-таки на этот товар до пандемии был высокий спрос, в том числе и в соседних с Калининградской областью Польше (по данным Минпромторга РФ в 2016 году там производилось около 70% ювелирных украшений с янтарем в мире) и Литве.

Но янтарь, в том числе и калининградский, был нужен не полякам и литовцам. Его конечным потребителем был Китай.

«Сегодня можно смело утверждать, что мировая торговля янтарным сырьём (распределение сырья) полностью сосредоточилась в Китае. Около 70% мировой торговли янтарным сырьём осуществляется через Китай. Также в Китае находится 80% мирового промышленного производства в сфере янтаря», — отмечалось в обзоре рынка янтаря на начало 2018 года литовской ассоциации производителей экономики Le' amber Consortium.

При этом сам рынок янтаря-сырца в Китае был, мягко говоря, проблемным.

«Китайский рынок янтаря-сырца на 90% является нелегальным, он на 90% криминализирован. Там превалирует украинский янтарь, который продаётся по ценам в 1,5 раза ниже российского, но он весь нелегально завезён», — заявил летом 2018 года на пресс-конференции на III Международного форума янтарной отрасли в Светлогорске председатель экспертного совета Калининградского янтарного комбината Валерий Бойко. Волошин: «Янтарные старатели договорились с властью» © Волошин

Как бы то ни было, но китайцы были основными потребителями янтаря. Неудивительно, что пандемия сказалась на отрасли. В феврале 2020 года ряд российских СМИ сообщил, что продажи изделий из янтаря в России снизились. При этом некоторые магазины, продававшие янтарные сувениры китайцам, не только отказались закупать новые изделия, но и заявили, что хотят вернуть уже оплаченный товар.

В то же время легальные добытчики янтаря не остались в убытке.

«Несмотря на коронавирус, уже законтрактован объем янтаря-сырца, практически равный плановому объему на 2020 год. Такого в истории Янтарного комбината еще не было, чтобы мы договорились о продаже годового объема до начала сезона добычи. Более того, одна из компаний готова заключить контракт на покупку 300 тонн янтаря в 2021 году», — заявил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин 25 марта на аукционе на право заключения договоров купли-продажи для представителей мелкого бизнеса.

При этом из-за пандемии COVID-19 на комбинате отложили начало добычи янтаря. Обычно она начинается в апреле, теперь же ее начнут 6 мая. И судя по тому, что компании готовы заключить контракты на покупку янтаря уже в 2021 году, на один лишь Китай калининградцы не ориентируются.

Тем временем далеко к юго-востоку от Калининградской области из-за спада спроса на янтарь могут возникнуть проблемы.

Угроза для Янтарной народной республики

В апреле, когда в России легальные добытчики янтаря не начинали работу из-за карантина, на Украине в так называемой Янтарной народной республике вовсю кипела добыча драгоценной окаменевшей смолы. Только за два дня — 1 и 2 апреля в Ровенской области пресекли три попытки нелегальной добычи янтаря.

Спустя несколько дней пресс-служба СБУ сообщила о задержании подозреваемых в покушении на убийство местного общественного активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря в Ровенской и Житомирской областях. У задержанных среди прочего изъяли и 600 кг янтаря.

Примечательно, что, как сообщили некоторые СМИ, среди задержанных были участники войны в Донбассе и бывшие «майдановцы», например боец одного из добробатов Давид Николаев. Его жена — секретарь западной региональной организации запрещенного в РФ «Правого сектора» Любовь Украинчук.

В марте же в Ровенской области и вовсе произошел курьезный случай. В полицию обратилась жительница пгт Клесов. Она пожаловалась, что неизвестные добывают янтарь не где-нибудь, а у нее на огороде. Прибывшая полиция задержала трех местных жителей и изъяла у них мотопомпу промышленного производства. Собчак, Китай и крабы. Интересы Поднебесной в России - от Приморья до Москвы © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В общем, жизнь в регионе, известном нелегальной добычей янтаря, била ключом. Однако в будущем нелегальные копатели могут столкнуться с большой проблемой — всё ещё закрытыми границами из-за пандемии или же ужесточившимся (опять же, из-за пандемии) таможенным контролем.

На всё это накладывается падение китайской экономики. И если российские легальные добытчики уже заключили контракты на 2020 год, то украинские нелегальные добытчики вряд ли могут похвастать тем же.

Стоит помнить и о том, что уже в 2018 году представители янтарной отрасли заявляли о рецессии, которая может перерасти в кризис. И одной из причин этого был поставок из СНГ, в том числе и из Украины. Тогда — около двух лет назад — никто не мог и подумать о глобальной пандемии COVID-19 и связанном и с ней экономическом кризисе.