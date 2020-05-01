Вопрос приезда украинских работников в Польшу обсуждался на уровне президентов двух стран. При этом сами поляки рвутся на заработки в Германию и Чехию

Во всем мире увеличивается число людей, которыми правят менее демократично, и последствия пандемии коронавируса лишь усиливают эту тенденцию. Об этом говорится в докладе Фонда Бертельсмана «Индекс трансформации — 2020». В настоящее время 74 из 137 исследованных государств можно назвать демократическими и 63 — автократическими, утверждают авторы доклада. В документе отмечается, что лидеры некоторых стран воспользовались нынешним кризисом для укрепления авторитарных структур. «Борьба с COVID-19 усиливает тенденцию к усилению исполнительной власти», — констатируют эксперты, в качестве примера приводя законы о чрезвычайном положении в Венгрии. Напомню, 30 марта парламент этой страны, входящей в ЕС и НАТО, предоставил правительству Виктора Орбана неограниченные во времени полномочия для управления чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Однако и в этой стране понемногу ослабляют карантинные ограничения. Так, с 4 мая возобновится работа всех магазинов, услуги могут предоставляться без ограничений. С этого же дня откроются летние площадки и террасы ресторанов и кафе, разрешат профессиональную и любительскую спортивную деятельность. Также смогут открыться музеи под открытым небом, зоопарки. Ограничения на выход из дома теперь останутся только для жителей столицы, так как 70% активных случаев коронавируса и смертей от него приходится именно на Будапешт. По состоянию на конец дня 30 апреля в Венгрии зафиксировано 2775 случаев заболевания коронавирусом и 312 смертей от него. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Европейским же лидером по числу инфицированных коронавирусом продолжает оставаться Испания: почти 240 тысяч случаев. Умерло от последствий заражения вирусом более 24,5 тысяч людей, при этом число смертельных жертв за последние сутки выросло всего на 268 — это наименьшее число умерших за сутки более чем за месяц. Здесь «нулевая фаза» выхода из карантина также начнётся 4 мая: возобновят работу небольшие предприятия и рестораны, которые могут предложить еду на вынос, парикмахерские. Также будут разрешены индивидуальные занятия спортом и прогулки.

Об открытии испанских кинотеатров речь пока не идёт, поэтому городские власти Мадрида создали мобильный кинотеатр под открытым небом — чтобы люди имели возможность смотреть фильмы из своих балконов вместе с соседями. Это большие экраны, расположенные под разными углами, что позволяет хорошо видеть их сразу с нескольких направлений. По замыслу властей, таким образом жители города, запертые в своих квартирах уже больше месяца, смогут чувствовать себя менее одиноко и проводить время вместе с соседями, хотя бы на расстоянии.

В Италии, которая занимает второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 205 тысяч), снижается количество активных случаев заражения, а количество людей, которые выздоровели, продолжает расти. В настоящее время активных случаев в стране 101,6 тысячи (днём ранее было 104,7 тысячи). Всего с начала пандемии в Италии общее количество умерших от последствий коронавируса возросло до 27 967 человек (первый показатель в Европе), болезнь преодолели почти 76 тысяч человек.

Италия с самого начала была одной из самых пострадавших от эпидемии коронавируса стран мира, сюда приехали сотни врачей из различных стран, в частности, из России и Украины. Албанские медики работали в Брешии, и в среду вечером они праздновали окончание работы, пили пиво и слушали музыку в своем гостиничном номере. Владелец отеля вызвал полицию, которая обнаружила, что группа людей собралась в одной из комнат, чтобы отпраздновать окончание миссии и отъезд на родину. Подобные мероприятия строго запрещены в Италии, в том числе и для врачей и медсестёр, и полицейские выписали девять штрафов по 500 евро.

После того, как 29 апреля в официальную британскую статистику решили включить число умерших от СOVID-19 за пределами больниц, Великобритания поднялась на второе место в Европе по количеству смертей, обогнав Испанию. Ранее умерших у себя дома, в домах престарелых и других учреждениях считали отдельно, а теперь общее число жертв коронавируса в Великобритании составляет 26 771 человек. Инфицированных коронавирусом в Британии — более 171 тысячи, это третий показатель в Европе. Джонсон в хорошем настроении. СМИ рассказали, когда премьер Британии вернется на работу © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Британский премьер-министр Борис Джонсон в четверг провёл свой первый после выписки из больницы брифинг по ситуации с коронавирусом. Джонсон заверил, что страна преодолела пик эпидемии. «Я могу подтвердить, что мы впервые преодолели пик этой болезни. Мы преодолели пик и движемся по нисходящей», — сказал он. «Теперь жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль и не пережили второй пик», — сказал премьер.

По информации Джонсона, за минувший день анализы на коронавирусную инфекцию были взяты у 81,6 тыс. человек. Таким образом, правительство Великобритании не сумело выполнить собственное обещание увеличить число ежедневно проводимых анализов к концу апреля до 100 тысяч. Глава правительства признал, что предстоит ещё многое сделать, чтобы довести ситуацию с тестированием населения на коронавирус к желаемым показателям. «Вы еще услышите много в предстоящие пару дней по поводу проведения анализов. Бесспорно, путь, который должен быть пройден, долог», — сказал Борис Джонсон.

Четвёртую позицию среди европейских стран как по количеству инфицированных коронавирусом, так и по числу умерших от него, занимает Франция: соответственно, 167 178 и 24 376 человек. Начиная с четверга, 29 апреля, заместитель министра здравоохранения Франции Жером Саломон, который каждый день объявляет статистику распространения эпидемии в стране, будет показывать карту «красных» и «зеленых» департаментов страны. Эти названия предложил премьер-министр Франции Эдуар Филипп: «красные» — где вирус распространился активно, и «зеленые» — где присутствие вируса слабее. В «красных» департаментах карантинные ограничения будут строже, чем в «зелёных».

Самый высокий уровень распространения коронавируса ожидаемо зафиксирован в парижском регионе, а в целом распространение вируса гораздо активнее на востоке, чем на западе Франции. Так, одним из первых и главных очагов заражения в стране стал город Мюлуз в департаменте Верхний Рейн. В середине февраля 2020-го в этом городе прошел большой съезд евангелистов из Христианской Церкви открытых дверей. В этой встрече участвовали 2200 паломников, съехавшихся со всей Франции, а также из соседних Швейцарии, Германии и Бельгии. Съезд длился пять дней, всё это время братья и сестры во Христе пели, танцевали, обнимались и причащались. А уже в начале марта больницы региона оказались переполнены. 21 марта в Мюлузе был развернут военно-полевой госпиталь для больных с коронавирусом. Тяжело больных пациентов с COVID-19 на специально переоборудованном под медицинские цели скоростном поезде перевезли в больницы других регионов Франции, для транспортировки пациентов использовали также военные вертолёты. Кроме того, больных из Эльзаса приняли соседние страны — Германия и Люксембург. Франция продлевает срок разрешения на пребывание в стране © РИА Новости, Александра Масальцева | Перейти в фотобанк

С другой стороны, во Франции есть департамент, в котором вообще не зарегистрировано смертельных случаев от последствий коронавируса — это Лозер в регионе Окситания на юге страны, самый малонаселённый департамент Франции. С начала эпидемии в Лозере выявили лишь 43 случая заражения коронавирусом. В отличие от большинства других департаментов, у Лозера не было проблем с тестами на коронавирус, тут также не сталкивались с нехваткой масок — в то время, как об отсутствии необходимых средств защиты твердят врачи практически всех больниц страны. 250 тысяч хирургических масок и респираторов FFP2 были розданы в больницах, домах престарелых, а также в других медико-социальных учреждениях Лозера. Префект департамента Валери Атш гордится высоким уровнем социального диалога. «Люди с уважением относятся к местным властям, это облегчает антикризисное управление», — говорит чиновница.

При этом большинство жителей всей Франции одобряет сохранение значительной части карантинных ограничений и после 11 мая, когда намечено их ослабление. Об этом говорят опубликованные в среду, 29 апреля, данные соцопроса, проведенного компанией OpinionWay для издания Les Echos. В частности, за обязательное ношение масок в транспорте высказался 91% опрошенных, за продление запрета на массовые спортивные и культурные мероприятия — 82%. За то, чтобы в департаментах с «плохой» эпидемиологической ситуацией сохранялись более строгие санитарные нормы, выступили 74%. Чуть меньше одобрения получило решение правительства не открывать (как минимум до 2 июня) кафе и рестораны — 62%.

А в Германии, которая занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 162 тысяч случаев), носить маски в магазинах и общественном транспорте собираются 67% жителей. При этом почти каждый второй немец выступает против открытия границ для летнего отпуска в европейских странах. 48% респондентов считают, что запрет на заграничный туризм должен быть сохранен и летом, свидетельствуют опубликованные 29 апреля данные опроса, проведённого социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa. Ещё 20% предлагают открыть границы для поездок в отдельные страны, и лишь 13% выступают за полное восстановление туризма внутри Евросоюза уже этим летом. Данные опроса также свидетельствуют о том, что 42% немцев вообще отказались от летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, и лишь 16% всё ещё хотят поехать летом за границу.

С середины марта в ФРГ действовало официальное предостережение МИД от любых туристических поездок за границу, введённое до 3 мая. Однако в среду, 29 апреля, правительство Германии продлило до середины июня действие предупреждения об опасности международных поездок из-за пандемии коронавируса, о чём сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он добавил, что даже в условиях смягчения ограничительных мер в ряде стран «нужно исходить из того, что пройдут ещё недели, пока ситуация в Германии и других странах нормализируется». «Поэтому мы не считаем, что в следующие недели, по меньшей мере, до 14 июня, можно возобновлять международные поездки», — добавил он. Однако, как сообщило 30 апреля издание Spiegel Online, ряд депутатов Христианско-демократического союза, партии Ангелы Меркель, выступают против продления меры, ограничивающих возможность пересечения немецкой границы.

При этом власти Германии решили незначительно ослабить ограничительные меры, действующие в стране с 16 марта. В ходе видеоконференции федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок, сообщила в четверг, 30 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель. По данным агентства dpa, в Берлине дети смогут играть на площадках уже в четверг. Меркель и премьер-министры земель отложили на 6 мая решение об открытии детских садов, школ, ресторанов, кафе и гостиниц, а также о возобновлении работы спортивных клубов и объединений. Это же касается и матчей футбольной бундеслиги, которые, скорее всего, будут проходить без болельщиков на трибунах.

Кроме того, на совещании 30 апреля решено открыть музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады во всех федеральных землях. Как и в случае с детскими площадками, единого срока открытия этих учреждений не названо, власти земель будут решать это самостоятельно, исходя из ситуации в регионе. Религиозные организации снова смогут проводить богослужения с участием ограниченного числа верующих. Разрешено и отправление религиозных ритуалов, таких как крещение, отпевание умерших, венчание, но с небольшим числом участников и обязательным соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. При этом ещё в среду Федеральный Конституционный суд Германии постановил, что даже во время пандемии коронавируса общегосударственный запрет на религиозные обряды не может внедряться. Решение принято по жалобе ассоциации мусульман Нижней Саксонии, однако оно касается также церквей, синагог и других религиозных общин.

В соседней Польше костёлы и другие культовые сооружения не закрывались на время карантина, в них ограничивалось количество прихожан: сначала — 10 людьми, ныне — в зависимости от площади здания. А 29 апреля премьер-министр страны Матеуш Моравецкий анонсировал следующие ослабления карантина. «С 6 мая мы дадим возможность возобновить работу яслям и детсадам… С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры», — заявил премьер. Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Ныне в стране почти 13 тысяч инфицированных коронавирусом, умерло от него 644 человека.

Польша также продлила практически полное закрытие своих границ до 13 мая. Границы с Германией, Чехией, Словакией и Литвой по-прежнему могут быть пересечены только в некоторых пропускных пунктах с последующей обсервацией, сообщило Министерство внутренних дел Польши 29 апреля. Однако уже на следующий день Матеуш Моравецкий заявил, что поляки, работающие или учащиеся в соседних странах вблизи границы, начиная с 4 мая смогут регулярно пересекать её без необходимости проходить двухнедельный карантин. Это решение стало ответом на протесты польских гастарбайтеров на границах с Германией и Чехией на минувшей неделе.

Польша приоткрывает свои границы и для украинских гастарбайтеров. 30 апреля президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский провели видеоконференцию, во время которой обсуждались, в частности, вопросы борьбы с коронавирусом и приезда работников из Украины в Польшу. Глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что «президенты также обсудили варианты возможного сценария размораживания экономических контактов, особенно приезда работников из Украины в Польшу».

Он отметил, что этот вопрос будет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность в обеих странах, и потребностями польского рынка труда. При этом сайт президента Украины не упомянул о том, что Зеленский и Дуда обсуждали вопрос приезда работников из Украины в Польшу. Как сообщали польские СМИ, граждане Украины уже с 29 апреля начали получать польские рабочие визы.