На Украине найден огромный незаконный арсенал оружия, которое принадлежало националистам. По информации, обнародованной Офисом генпрокурора, на территории Донецкой и Днепропетровской областей выявлены бронетехника, вооружение и боеприпасы. Украина.ру выяснила, какое количество неучтенного оружия находится в обороте и к чему это приводит

Схрон имени Яроша

Так, в «схроне» находились боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», два 120-мм миномета 2Б1 и 82-мм миномет «Василек», две 30-мм автоматические пушки 2А42, 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», противотанковое ружье Дегтярева, станковый автоматический гранатомет АГС-17, 25 различных автоматов Калашникова, ручной пулемет РПК, пулемет «Максим», два пулемета ПКТ, пулемет ДШК, гранатометы РПГ, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм, а также пистолет АПС. Кроме того, правоохранители задокументировали 100 тонн боеприпасов. Ведомство начало уголовное производство по статье 263 УК Украины «незаконное обращение с оружием и боеприпасами».

Интересно, что база, показанная Офисом генпрокурора Украины, ранее принадлежала «Украинской добровольческой армии» (УДА), которой командовал Дмитрий Ярош. Правда, он сам заявил, что полностью передал ее на баланс ВСУ.

«Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназа, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят», — сказал он. «Чудо-оружие». На Украине озвучен возможный сценарий нанесения ракетного удара по РФ © Facebook, Командування Повітряних Сил ЗСУ

«Клоунадой и показухой» эти следственные действия назвал главред промайдановского ресурса «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

«Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области — это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект, и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое», — написал Бутусов в Facebook.

Из всей этой переписки ясно одно: генпрокуратура обнаружила, что добровольческие соединения Украины имели не только стрелковое, но и тжяелое, в том числе и артиллерийское вооружение.

Нелегальный оборот: приблизительная статистика

Между тем, огромные масштабы неконтролируемого оборота оружия, легально и нелегально вывезенного из зоны боевых действий на Донбассе, давно стали масштабной проблемой для Украины. Дело в том, что большинство участников украинских воинских формирований выезжают оттуда организованными группами, а их досмотр никем не ведется. Особенно вопиющей ситуация была в 2014-2015 годах, когда оружие вывозилось представителями добровольческих батальонов. Со второй половины 2015 года с этим вроде попытались бороться, но в итоге была выстроена коррумпированная система под патронатом МВД и СБУ, и вывоз стал осуществляться по договоренности с «нужными людьми», за определенную плату. С 2014 года Украина — европейский лидер на рынке нелегального оружия и боеприпасов. По данным Small Arms Survey, которая отслеживает распространение нелегального огнестрельного оружия, в 2019 году в стране насчитывалось от 2,2 до 6,3 млн незарегистрированных «стволов». Точную цифру назвать сложно, поскольку отсутствует единая методика подсчета. В Одессе военный менял наркотики на нелегальное оружие © courtney mandryk / flickr

При этом оружием весьма свободно торгуют в интернете. Например, стандартный АК-74 в прошлом году можно было приобрести за 7-8 тысяч гривен, пистолеты ПМ и ТТ — от 5 до 10 тысяч гривен. Гранаты ВОГ-25, Ф-1, РГД-5 — до 600 гривен.

Украинская общественная организация «Центр исследований безопасности» (СЕNSS) в конце февраля огласила результаты мониторинга отчетов Национальной полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), статистики Генпрокуратуры (ГПУ), решений судов и сообщений СМИ о нарушениях правопорядка с использованием нелегального огнестрельного оружия. По словам руководителя организации Вадима Черныша, с сентября по декабрь зафиксировано 548 случаев незаконного использования, хранения или продажи оружия. А за весь 2019 год, по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушения. Из них лишь около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного охотничьего оружия.

Улицы «мирных» городов отнюдь не безопасны

Неудивительно, что количество вопиющих криминальных инцидентов с участием бывших или действующих бойцов АТО зашкаливало. Не становятся неожиданными взломы банкоматов, выяснение отношений с применением гранат и автоматов, расстрелы людей среди бела дня. Волна насилия захлестнула улицы «мирных» городов, зачастую там нельзя чувствовать себя в безопасности.

25 октября 2019 года в Харькове на улице Клочковской средь бела дня произошла перестрелка, в которой погиб свидетель по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова Владимир Борох, также известный как «Тайсон», и был ранен Георгий Исаков по кличке «Жора» — соратник главы харьковского отделения спортивного клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Как выяснилось позже, стрелял в них уроженец Горловки Донецкой области Алексей Титов, который после покушения сжег свой автомобиль, но так и не смог оторваться от полиции и, будучи окруженным в районе Южного вокзала, подорвал себя гранатой. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, комментируя произошедшее, заявил, что преступник, видимо, боялся заказчиков больше, чем полицию. Позже в дачном доме Титова полиция обнаружила огромный арсенал оружия и боеприпасов. Среди них много образцов, которых нет на вооружении украинской армии и полиции: от пистолетов и винтовок до пулеметов, гранатометов и гранат различных видов, всего более 100 единиц. Экс-заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин связывал инцидент с войной за передел сфер влияния между различными криминальными группировками.

Вечером 1 декабря в центре столицы неизвестные обстреляли внедорожник депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В момент покушения в салоне автомобиля вместе с Соболевым находились его жена, сын и подруга жены. В результате был смертельно ранен трехлетний мальчик: пуля попала в шею. Ребенок умер по дороге в больницу.

На следующий день полицейские задержали злоумышленников. Подозреваемыми оказались молодые люди, в прошлом бойцы АТО. Шевченковский районный суд взял Алексея Семенова и Андрея Лаврегу под стражу без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Позже в прокуратуре заявили, что установлена личность организатора преступления. По версии правоохранителей, это 25-летний гражданин Российской Федерации, который предоставил Лавреге информацию о Вячеславе Соболеве, образе его жизни, дал адреса проживания и работы, снабдил оружием, транспортным средством и профинансировал его прочие расходы. В данный момент следствие по делу продолжается. Оружие, каска, рюкзак. Обвиняемая в убийстве Черновол поделилась деталями обыска © Facebook, Тетяна Чорновол

Стоит напомнить, что в числе исполнителей резонансного убийства экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, которое также было совершено в центре Киева, был один из членов радикальной националистической группировки. Просто его застрелили на месте.

В настоящее время в судах Киева идет (который уже год!) судебный процесс по убийству писателя и публициста Олеся Бузины, расстрелянного в упор атошниками-националистами Денисом Полищуком и Андреем Медведько. Продолжается следствие в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле летом 2016 года. Это бывшие бойцы, воевавшие за киевскую власть на Донбассе: сержант сил спецопераций Андрей Антоненко, ныне артист группы Riffmaster, детский хирург, участница революции на Майдане, волонтер Юлия Кузьменко, военный медик Яна Дугарь. Еще двое были задержаны ранее по другому делу: шесть раз судимый Владислав Грищенко (Буча), который участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был сапером 95-й бригады, и его жена Инна Грищенко (Пума).

Таким образом, масса нелегального оружия, которое разошлось по стране как следствие развязанной Киевом войны на Донбассе, — одна из системных проблем. А у нынешней власти нет четкого видения и понимания методов ее решения. Более того, в Киеве на официальном уровне продолжают культивировать разрушительные идеи «подвигов героев АТО», которыми то ли натурально, то ли притворно восхищается команда президента Украины Владимира Зеленского.