На фоне борьбы с коронавирусом в мире разгорается противостояние условного Запада, во главе с США, с одной стороны и Китая — с другой.
Ранее первые лица ряда западных государств и, в первую очередь, США уже заявили о возможной вине Китая в пандемии. Особо часто по сравнению с другими подобные заявления делали американские политики, среди которых президент США Дональд Трамп.
При этом в западных СМИ идет давление на Китай сразу по нескольким направлениям. Пекин обвиняют не только в том, что он «проспал» появление новой инфекции, но и в том, что эта инфекция могла быть искусственно созданной — в Институте вирусологии в Ухане.
Также звучат обвинения в том, что Китай предоставлял Всемирной организации здравоохранения неверную информацию, чем навредил в деле противостояния COVID-19.
При этом ряд американских штатов уже подали в суд на Китай. Общая сумма, на которую США хотят «оштрафовать» Китай, по некоторым оценкам, достигает $3 триллионов, то есть половины годового ВВП Китая.
В свою очередь КНР любые обвинения отвергает.
Трамп решает внутренние проблемы внешней политикой
Трамп продолжает давить на Китай с несколькими целями, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Первая — показать свою стабильность, что он защитник США, «и это действительно очень связано с избирательной кампанией, в которой он сейчас находится».
«Второе — есть определенная надежда на то, чтобы, простите за мой французский, поставить Китай на деньги. То есть таким образом списать, при удаче, часть государственного долга», — сообщил Мухин.
Он отмечает, что та же самая модель была использована против России в течение последних десяти лет: обвинения, условная скамья подсудимых и подбор «доказательств» для обвинения.
В США уже зафиксировали более миллиона заражённых коронавирусом, там достаточно высокая смертность, подчёркивает политтехнолог Марат Баширов. Поэтому сказать, что пандемия появилась ниоткуда, очень тяжело. Так как вспышка была все-таки в Китае, это позволяет Трампу вести внутриполитическую игру, атакуя, на самом деле, на внешнеполитическом фронте именно Китай.
«Против Китая — огромные настроения в США. Это было подогрето тем, что в прошлом году шла огромная информационная война между США и Китаем относительно торговых взаимоотношений. Поэтому они будут обвинять Китай в своих судах, выдвигать огромные риски. Это будет работать как на перевыборы Трампа, так и в продолжающейся торговой войне», — уверен эксперт.
В то же время никакой острой горячей фазы конфликта между двумя ядерными державами не будет, прогнозирует Баширов: дело в том, что горячая фаза, в общем, не нужна ни США, ни Китаю.
«Думаю, что после выборов президента США эта история будет сходить на нет, и в каких-то тайных переговорах признают, что вирус естественного происхождения, а заражение произошло из-за того, что кто-то съел летучую мышь», — сказал политтехнолог.
«Полного разрыва отношений Вашингтона и Пекина не будет»
У Трампа на носу президентские выборы, напоминает политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Когда очень много вопросов к действиям федеральной власти в условиях эпидемии коронавируса, правительству не только крайне необходимы победы над коронавирусом, нужно также показать источник проблем.
«Ну и Китай, противоречия с которым не исчезли и противостояния с которым будут идти только по нарастающей, наряду с Венесуэлой и уже позабытой Северной Кореей, — конкурент номер один. И здесь Трампу нужно показать, что он эффективен и дееспособен», — поясняет эксперт.
В то же время вариант полного разрыва отношений между США и Китаем исключается, говорит Золотарёв: Соединённые Штаты тоже пока достаточно серьезно зависят от Китая, и идея Трампа о том, чтобы вернуть производство из Китая в США, еще очень далека от логического завершения. И если поставить всё на стоп-кран в этих условиях, для США последствия тоже будут весьма и весьма болезненными.
«Скорее всего, мы получим достаточно жесткую экономическую войну», — прогнозирует политолог.
По его мнению, сейчас Китай может только искать потенциальных союзников: это могут быть те же ЮАР и Бразилия, несмотря на то, что Бразилия сейчас имеет скорее проамериканского президента.
«Китай нуждается в союзниках. Сейчас выходить один на один со Штатами — к такому противостоянию Китай точно не готов», — подчеркнул Золотарёв.
Противостояние США-Китай: где место России
Алексей Мухин признаётся: он хотел бы сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, «потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах».
«Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать», — заявил политолог.
Марат Баширов уверен, что России нет смысла втягиваться в этот конфликт и занимать ту или иную сторону: во-первых, нет смысла, а во-вторых, Россия не может на это повлиять, поскольку экспортно-импортные отношения между США и Китаем — «это их дуальные отношения».
«Это попытка создать положительный баланс именно в части импорта со своей стороны и реализации экспорта с другой. Это даже не вопрос объемов, это финансовый вопрос. Именно потому Трамп и говорит, что за последний год баланс перетек в сторону Китая, то есть, грубо говоря, Китай продал товаров на 500 миллиардов больше, чем закупил в Соединенных Штатах», — рассказал эксперт.
По его словам, это очень важно для понимания: Трамп возвращает производство в США, создает рабочие места, и поэтому ему нужно эту продукцию куда-то продавать, поэтому он и понуждает Китай покупать или дороже или больше. Россия здесь никак не участвует.
Тем временем Андрей Золотарёв считает, что в этой ситуации России удобно продвигать идею демонтажа экономических санкций.
«Как раз все прекрасно видят, скажем так, эгоизм Соединённых Штатов Америки, что США возвращаются к подобию доктрины Монро. И на этом фоне облегчается диалог России с европейцами», — отметил эксперт.