По состоянию на 1 мая в Швеции зарегистрировано более 21 тыс. зараженных и 2586 умерших от коронавируса. В условиях, когда во всех странах считают умерших и думают, можно ли было сделать больше в борьбе с распространением вируса, мир пристально наблюдает за Швецией

Понять, успешной или провальной была шведская стратегия борьбы с COVID-19, можно будет в лучшем случае через несколько месяцев.

Шведские учёные, Уно Веннергрен, профессор теоретической биологии, и математик Том Бриттон, спрогнозировали количество смертей в стране от COVID-19 и пришли к одному выводу.

«По моим подсчётам, в Швеции умрёт от 10 до 20 тысяч человек», — заявил Веннергрен.

Ставший мировой знаменитостью государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал на пресс-конференции, что число жертв настолько высоко, а масштабы пандемии настолько велики, что это «трудно вообразить».

Учёные рассчитали будущее число жертв на основе уже имеющихся данных о ходе пандемии в Швеции и других странах. Оба пришли к одному выводу: в стране умрёт от 10 000 до 20 000 человек.

«Мы оба надеемся на нижнюю часть диапазона», — говорит Бриттон.

В расчётах учёных нет примерной даты, когда ожидается окончание пандемии. Карантин глазами простых людей, Швеция, Стокгольм. Нет ни карантина, ни паники, но шведы волнуются из-за потери работы © REUTERS, IGA

Профессор Веннергрен подчёркивает, что это неопределенный прогноз, но его первоначальные расчеты показывали гораздо более высокую смертность.

«Сейчас это звучит уже не так страшно. Ведь прогноз снизился с 20-40 тысяч до 10-20 тысяч жителей, и это показывает, что крайне важно сдерживать распространение инфекции», — говорит он.

Для сравнения — десять лет назад, когда страна переживала эпидемию сезонного гриппа, Швеция теряла 2000 человек в год.

Сегодня смертность в Швеции намного выше, чем в соседних скандинавских странах. Она составляет более 24 смертей на 100 000 населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

В отличие от нее, в Дании регистрируется 7,6 смертей на 100 000 человек, а в Норвегии и Финляндии этот показатель составляет менее 4.

Контраст скандинавских стран со Швецией огромен, хотя у них много общего в культуре, климате, географии и социальной сфере. Посол в РФ: Швеция выступает за тесное сотрудничество с Россией © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Финляндия еще 16 марта объявила чрезвычайное положение, закрыла школы и запретила людям собираться кампаниями в 10 и более человек. 28 марта она ограничила поездки в ряде регионов, а 1 апреля закрыла рестораны, кафе и бары.

Дания объявила о масштабных закрытиях 11 марта и одна из первых в Европе закрыла границы, магазины, школы и рестораны, а также запретила собрания более 10 человек.

Норвегия начала вводить ограничения на поездки в середине марта, потом закрыла школы и детские сады, запретила пользоваться местами для отдыха, отменила массовые мероприятия, а потом закрыла парикмахерские и салоны красоты.

28 марта две тысячи шведских ученых, включая председателя Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хельдина, подписали воззвание к правительству страны, призвав его «немедленно принять меры к исполнению рекомендаций Всемирной организации здравоохранения». Коронавирус. Глава ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ученые заявили: «Эти меры должны быть нацелены на то, чтобы жестко ограничить контакты между людьми в обществе и существенно расширить возможности по тестированию людей на COVID-19».

Шведский министр здравоохранения Лена Халленгрен заявила телекомпании CNN: «Сейчас одна из главных задач в Швеции — усилить защиту тех, кто живет в домах престарелых». По её словам, «сейчас пока рано делать твердые выводы об эффективности принятых в Швеции мер».

Русскоязычный интернет-ресурс «Стокгольм сейчас» сообщил ранее, что Агентство здравоохранения Швеции занижает число людей, умерших от COVID-19.

Журналисты общественной радиовещательной сети «Шведское радио» провели тщательное расследование, как отчитывается Агентство здравоохранения Швеции и государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл о количестве граждан королевства, умирающих от COVID-19. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 мая

Официальные данные о погибших представляются ежедневно в 14:00. Но эти показатели всегда занижены из-за отставания поступления статистических данных, а Агентство серьезно недооценивает фактические цифры.

Так, 16 апреля Тегнелл заявил, что уровень смертности стабилизировался на уровне 60 погибших от коронавируса в день. Однако, согласно исследованию журналистов, число погибших в те дни стабилизировалось на значительно более высоком уровне — 90.

«Конечно, это существенная разница. Но это определенно не то, что мы пытались что-то скрыть», — косвенно признал эти цифры сам Тегнелл в беседе с корреспондентом Шведского радио.

Журналисты привели ещё один пример. Теперь известно, что к 4 апреля в стране от коронавируса погибло 602 человека — на 229 человек больше, чем заявляли тогда в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

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