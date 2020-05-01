Понять, успешной или провальной была шведская стратегия борьбы с COVID-19, можно будет в лучшем случае через несколько месяцев.
Шведские учёные, Уно Веннергрен, профессор теоретической биологии, и математик Том Бриттон, спрогнозировали количество смертей в стране от COVID-19 и пришли к одному выводу.
«По моим подсчётам, в Швеции умрёт от 10 до 20 тысяч человек», — заявил Веннергрен.
Ставший мировой знаменитостью государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал на пресс-конференции, что число жертв настолько высоко, а масштабы пандемии настолько велики, что это «трудно вообразить».
Учёные рассчитали будущее число жертв на основе уже имеющихся данных о ходе пандемии в Швеции и других странах. Оба пришли к одному выводу: в стране умрёт от 10 000 до 20 000 человек.
«Мы оба надеемся на нижнюю часть диапазона», — говорит Бриттон.
В расчётах учёных нет примерной даты, когда ожидается окончание пандемии.
Профессор Веннергрен подчёркивает, что это неопределенный прогноз, но его первоначальные расчеты показывали гораздо более высокую смертность.
«Сейчас это звучит уже не так страшно. Ведь прогноз снизился с 20-40 тысяч до 10-20 тысяч жителей, и это показывает, что крайне важно сдерживать распространение инфекции», — говорит он.
Для сравнения — десять лет назад, когда страна переживала эпидемию сезонного гриппа, Швеция теряла 2000 человек в год.
Сегодня смертность в Швеции намного выше, чем в соседних скандинавских странах. Она составляет более 24 смертей на 100 000 населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.
В отличие от нее, в Дании регистрируется 7,6 смертей на 100 000 человек, а в Норвегии и Финляндии этот показатель составляет менее 4.
Контраст скандинавских стран со Швецией огромен, хотя у них много общего в культуре, климате, географии и социальной сфере.
Финляндия еще 16 марта объявила чрезвычайное положение, закрыла школы и запретила людям собираться кампаниями в 10 и более человек. 28 марта она ограничила поездки в ряде регионов, а 1 апреля закрыла рестораны, кафе и бары.
Дания объявила о масштабных закрытиях 11 марта и одна из первых в Европе закрыла границы, магазины, школы и рестораны, а также запретила собрания более 10 человек.
Норвегия начала вводить ограничения на поездки в середине марта, потом закрыла школы и детские сады, запретила пользоваться местами для отдыха, отменила массовые мероприятия, а потом закрыла парикмахерские и салоны красоты.
28 марта две тысячи шведских ученых, включая председателя Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хельдина, подписали воззвание к правительству страны, призвав его «немедленно принять меры к исполнению рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».
Ученые заявили: «Эти меры должны быть нацелены на то, чтобы жестко ограничить контакты между людьми в обществе и существенно расширить возможности по тестированию людей на COVID-19».
Шведский министр здравоохранения Лена Халленгрен заявила телекомпании CNN: «Сейчас одна из главных задач в Швеции — усилить защиту тех, кто живет в домах престарелых». По её словам, «сейчас пока рано делать твердые выводы об эффективности принятых в Швеции мер».
Русскоязычный интернет-ресурс «Стокгольм сейчас» сообщил ранее, что Агентство здравоохранения Швеции занижает число людей, умерших от COVID-19.
Журналисты общественной радиовещательной сети «Шведское радио» провели тщательное расследование, как отчитывается Агентство здравоохранения Швеции и государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл о количестве граждан королевства, умирающих от COVID-19.
Официальные данные о погибших представляются ежедневно в 14:00. Но эти показатели всегда занижены из-за отставания поступления статистических данных, а Агентство серьезно недооценивает фактические цифры.
Так, 16 апреля Тегнелл заявил, что уровень смертности стабилизировался на уровне 60 погибших от коронавируса в день. Однако, согласно исследованию журналистов, число погибших в те дни стабилизировалось на значительно более высоком уровне — 90.
«Конечно, это существенная разница. Но это определенно не то, что мы пытались что-то скрыть», — косвенно признал эти цифры сам Тегнелл в беседе с корреспондентом Шведского радио.
Журналисты привели ещё один пример. Теперь известно, что к 4 апреля в стране от коронавируса погибло 602 человека — на 229 человек больше, чем заявляли тогда в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.
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