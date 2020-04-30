Министры иностранных дел РФ, Украины, Германии и Франции проанализировали, насколько выполнены пункты парижского саммита на высшем уровне, а также обозначили, какие шаги нужно предпринять, чтобы приблизить наступление мира в Донбассе

По завершении видеоконференции главы МИД стран «нормандской четвёрки» на брифингах рассказали, какие вопросы обсудили и о чём удалось договориться.

Ради чего собрались

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что одной из тем разговора была подготовка очередного обмена удерживаемых лиц. По его словам, сейчас идёт выработка последовательности шагов, потому что Минские договорённости предполагают обмен всех на всех, но в практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать — когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, хочет ли каждый из установленных обмениваться, есть случаи, когда люди предпочитают остаться там, где они сейчас находятся. Дипломат сказал, что надежда на продвижение в этом вопросе есть.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что несмотря на проведение нескольких обменов пленными, до реализации формулы «всех на всех» ещё далеко, поэтому нужно двигаться вперёд. Он отметил, здесь Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать, и, воспользовавшись случаем, обратился к своему российскому коллеге с просьбой освободить задержанных граждан Украины, которые находятся в РФ, включая Крым (статус которого Киев не признаёт), хотя этот вопрос никак не относится к «нормандскому формату». В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал достигнутый прогресс в обмене пленными поводом для радости, добавив, что все участники встречи согласились, что необходимы дальнейшие успехи в этом контексте. Ермолаев: Закон о земле окончательно загнал Минские переговоры в тупик © РИА Новости, Александр Натрускин

На этом поводы для радости заканчиваются, поскольку обмен пленными — это единственный из 9 пунктов коммюнике саммита глав государств, состоявшегося в Париже 9 декабря. Лавров уверен, что успех на этом треке создал бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

«Мы напомнили, что ключевым положением Минских договорённостей, конечно же, является предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Это и цель, и основа урегулирования конфликта. К сожалению, пока здесь похвастаться нечем. Киевские власти пока уклоняются от прямого диалога с Донецком и Луганском, а именно в рамках такого прямого диалога необходимо согласовывать все правовые аспекты для обеспечения действия этого особого статуса на постоянной основе. К сожалению, до сих пор ни один из участков (отведения сил и средств — ред.) в Контактной группе не согласован. Мы видим, что предложения республик наталкиваются на возражения со стороны киевских властей. Предложения, которые Киев выдвигает, не поддерживаются республиками. У каждого есть, видимо, свои аргументы на сей счёт», — заявил глава МИД РФ, добавив, что прогресса нет ни в прекращении огня, ни в имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

По словам Кулебы, Лавров очень подробно обозначил позицию Москвы по вопросу создания консультативного совета при политической подгруппе Контактной группы для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, участники встречи выслушали его, но эту тему не обсуждали. Ранее Контактная группа согласовала не просто создание такого совета, но и проект документа о его полномочиях и порядке работы, окончательное решение должны были принять на очередном заседании 26 марта, но, как сказала ДНР, Киев отказался утверждать создание этого органа.

Тем не менее, работу Контактной группы и её роль в урегулировании внутриукраинского конфликта министры обсудили, и есть результаты.

«Мы достигли договорённости о том, что Трёхстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено», — объявил Кулеба.

Сам факт достижения договорённости не может не радовать, но, как показывает практика, объявление режима перемирия не гарантирует его соблюдение, о чём свидетельствует статистика ОБСЕ.

Кроме того, как сообщил Маас, стороны решили, на каких приоритетных направлениях в ближайшие недели должна сконцентрироваться Контактная группа: доступ к пенсиям, пропуск через линию соприкосновения для тех, кто оказался в тяжёлой ситуации и что подтверждено, а также доступ гуманитарных организаций. По словам Лаврова, Контактную группу по предложению немецкой и французской сторон призвали поактивнее и поэффективнее рассматривать вопросы восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса.

«Мы сегодня призвали Киев, Донецк и Луганск принять в Контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия. Мы привели факты, в соответствии с которыми определённое время назад специальная мониторинговая миссия ОБСЕ такие меры предложила, они включали в себя и публикацию приказов о запрете ведения огня, запрещение наступательных операций, разведывательно-диверсионных операций, запрещение размещения тяжёлых вооружений вблизи гражданских объектов», — добавил глава МИД РФ.

Диалог Киева и народных республик Донбасса

Урегулирование всех разногласий между сторонами конфликта посредством диалога — одно из ключевых положений Минских соглашений, но на протяжении всех пяти лет, прошедших с момента подписания документа, оно не выполняется. Об этом речь шла и на видеоконференции глав внешнеполитических ведомств четырёх стран. Пушилин рассказал, что станет делать Донбасс, если Минские соглашения будут выполнены © Facebook, Денис Пушилин | Facebook, Денис Пушилин | Перейти в фотобанк

«Определённая часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском. В связи с этим я хочу ещё раз публично заявить, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, мы стремимся к диалогу, но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить зону боевых действий. Украина готова к диалогу по любым чувствительным вопросам, но не будет пересекать свои «красные линии», — заявил Кулеба.

На на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко в Минске настаивал на том, чтобы под текстом Минских соглашений стояли подписи руководителей двух непризнанных республик, но те отказывались, но российская сторона всё-таки их уговорила. Таким образом, подчеркнул Путин, Украина сама признала, что такая власть существует.

Кулеба сказал, что основой для ведения диалога с Донбассом остаётся Контактная группа. Однако взаимодействие делегаций Киева, Донецка и Луганска на этой площадке продуктивным назвать сложно, чаще всего по вине первого.

Лавров в очередной раз указал на необходимость налаживания диалога между сторонами конфликта: «Главное — не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди, наконец, поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять Минские договорённости. Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон. Но главной проблемой, я об этом сегодня сказал, является отсутствие чёткого ответа на вопрос, готов ли Киев добросовестно вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском, как того требуют Минские договорённости».

Переговорный процесс подхватил коронавирус

«Сегодня мы уделили важное внимание вызовам, которые создаёт пандемия коронавируса для урегулирования и безопасности и здоровью граждан на оккупированных территориях. Неоднократно было подчеркнуто, что для СММ ОБСЕ и Международного Красного Креста должна быть обеспечена полная возможность иметь доступ к оккупированным территориям», — сказал Кулеба.

Однако, как заявил Лавров, никакого блокирования доступа СММ ОБСЕ на Донбасс не существует, это высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему. По его словам, наблюдатели имели и продолжают иметь доступ с соблюдением санитарных норм и требований как и во всём мире, без исключения на любую часть территории Донецкой и Луганской областей по согласованию с руководством народных республик, в том числе к участку российско-украинской границы в этом регионе Украины, туда они тоже регулярно попадают с согласия Донецка и Луганска, что полностью соответствует мандату мониторинговой миссии ОБСЕ. Ходаковский сказал, что Донбасс будет делать с военными, если они заболеют коронавирусом © из личного архива А.Ходаковского

«Одновременно мы обратили внимание на то, что в отношении ДНР и ЛНР в отчётах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ содержится серьёзная критика, нас сегодня призывали отреагировать на эту ситуацию в связи с тем, что республики ввели определённый порядок пересечения линии соприкосновения для сотрудников СММ ОБСЕ. Эти правила достаточно простые, практические такие же, как те, которые ввели украинские власти. Более того, ОБСЕ для подавляющего большинства своих присутствий заморозило всю полевую деятельность, но почему-то в отношении Донбасса кто-то настойчиво просит руководство СММ ставить во главу угла проблему доступа. Считаю, что это неприемлемая политизация обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией», — добавил Лавров.

В свою очередь, Маас подчеркнул, что пандемия коронавируса, хоть и не упростила процесс реализации договорённостей, но не может быть отговоркой, ведь не реализованными остаются многие решения парижского саммита.

Судьба «нормандского формата»

Министры иностранных дел договорились продолжить консультации о ситуации в Донбассе на регулярной основе, а следующая встреча — очная или в видеоформате — может состояться через месяц. Лавров: Киев хочет сделать «нормандский формат» единственной переговорной площадкой по Минским соглашениям © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Что касается переговоров лидеров стран, то Кулеба сказал: «Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведён. Никто не сомневается в том, что мы должны прийти к нему с выполненными задачами, поставленными на парижском саммите. Все мы хотим двигаться путём решения проблем. Есть понимание того, что саммит нужен, но устанавливать сроки его проведения сейчас было бы слишком рано».

Он подчеркнул, что основания говорить о дате саммита появятся тогда, когда будут конкретные результаты выполнения договорённостей.

«Не только коронавирус стоит на пути к саммиту, но, в том числе, и он. Для нового саммита надо реализовать решения парижского саммита. Мяч находится в равной степени на половине поля России и Украины, каждая сторона должна внести свой вклад, чтобы реализовать решения и освободить путь для проведения следующего саммита. Некоторые пункты можно очень быстро выполнить, и мы хотим политически сопровождать данный процесс и придать ему новый импульс, прежде всего в вопросах создания новых пунктов пропуска, разминирования и обмена пленными. Это пункты, где можно большего достигнуть», — заявил Маас.