Украинские военные стремительно догоняют штатских в статистике заболеваний коронавирусом. 29 апреля пресс-служба ВСУ в социальных сетях опубликовала цифру - 52 пораженных опасной болезнью. Два человека умерло. Те, кто следит за развитием ситуации с пандемией на Украине, может только надеяться, что цифры хотя бы приблизительно правдивые

Курсантов бросили выживать

С начала распространения эпидемии украинские командиры взяли за правило либо скрывать случаи выявления вируса, либо не обращать на проблему внимания.

Характерно поведение начальников военных училищ. "Прославился" Харьковский национальный университет воздушных сил им. Кожедуба (ХНУПС). Там поначалу всё шло по инструкции медиков: курсантов отправили по домам, переведя на дистанционное обучение. Но совсем скоро начальник ХНУПС генерал Александр Туринский решил, что всё, хватит — пересидели. Курсантов без какой-либо проверки вернули в казармы и аудитории, в вузе стали проводить массовые спортивные мероприятия.

Украинские блогеры, отслеживающие ситуацию, пишут: «Короче, жить так, как будто никакого карантина и не было вовсе. Надеемся, Александр Васильевич [Туринский] понимает и осознает возможные последствия такого решения. И будет не удивлен резкому скачку заболеваний среди его подопечных». И еще (это уже кто-то из самих курсантов): «неплохой девиз для карантинных мероприятий в ХНУПСе: «Один туалет, один душ и одна раковина на 60 человек».

Мирошник: Из-за коронавируса ВСУ в Донбассе разворачивает полевые госпитали © РИА Новости, Нина Зотина

Хроника небоевых потерь

Но, конечно, одним Харьковом тревожная статистика украинской армии не исчерпывается. Вопиющие нарушения карантина обнаружены в Житомирском и Одесском военных институтах, Киевском военном институте телекоммуникаций. Буквально из всех регионов страны приходят новости о заразившихся.

Вот совсем кратко:

В Хмельницком у майора Дурдука и старшего лейтенанта Лошака подтвердился коронавирус: ранее они контактировали с инфицированным сержантом срочной службы Соловьем (под наблюдением находятся еще шестеро).

У капитана медицинской службы Коцура из Мукачевского военного госпиталя подтвердился коронавирус: с 6 апреля он был на самоизоляции, 15 апреля сдал первый тест — "отрицательный", 21 апреля — ухудшение здоровья, его перевели госпиталь, повторный тест — "положительный".

У подполковника медицинской службы Салийчука из Ровенского военного госпиталя также подтвердился COVID-19: находясь в отпуске, 13 апреля он контактировал со знакомым священником Дубенецким в Здолбунове, что на Ровенщине. Оба больны.

В 184-й «учебке» вирус подцепила младший сержант Насалик: ранее она контактировала со своим отцом Валигурским, который там работает. У него болезнь была подтверждена 8 апреля, а 16-го он скончался. Позже младший сержант заразила своего сына, старшего солдата Насалика из той же части.

Продолжать можно долго. К слову, если складывать самостоятельно, без помощи пресс-службы МО Украины, все известные случаи заболеваний коронавирусом среди военных, легко заметить, что информация о 52 больных, распространяемая официально, далека от реальной цифры. Невольно вспоминается, как гражданские власти Николаевской области долго успешно скрывали своих больных коронавирусом, пока из Киева не приехала проверка СБУ и Минздрава и выявила обман: записывание инфицированных коронавирусом в больные гриппом.

Бизяев рассказал, как коронавирус повлияет на конфликт в Донбассе © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Алексей Гончаренко, отмечает, что средства защиты при этом получат только те сотрудники, которые участвуют в мероприятиях по недопущению распространения коронавируса.

«Интересно, как сотрудники СБУ справлялись до получения денег? Какими методами защищались от COVID-19?» — задаются вопросом пользователи социальных сетей.

Наибольший процент заболеваний украинских военных коронавирусом наблюдается на западе страны.

НАТО ВСУ не надо

Словно предчувствуя такое развитие событий, министерство обороны Украины еще в марте обратилось за помощью в структуры НАТО. 23 марта высшее военное руководство написало слезное письмо в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы с просьбой о помощи в борьбе против COVID-19.

В ответ — тишина.

Тогда Украина направила свой громадный военно-воздушный грузовик Ан-225 с медицинским оборудованием и медикаментами в ряд стран-членов НАТО. Там жест оценили, порадовались. Но ничем не ответили.

Сайт «НачШтабу» по этому поводу горько замечает: «Просто очень странно, что сегодня Китай прислал нам 103 тонны медицинских грузов (полный Ан-225), а "Геркулесов" и "Гэлакси" с посылками для ВСУ пока не видно».

Украинские радикалы в Донбассе — угроза здоровью мирных жителей

19 апреля слёг с коронавирусом уже не курсант и не «повариха Лизавета, младший сержант», а начальник Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан. ВСУ и прочие силовики Украины резонно задаются вопросом: если уж на таком уровне нет понимания необходимости соблюдения защитных мер, то что же будет в целом по вооруженным силам страны, особенно в зоне конфликта в Донбассе, где проводится так называемая операция объединённых сил (ООС)?

Когда в середине апреля Владимир Зеленский посещал зону ООС, ему доложили, что, мол, все в порядке, меры приняты. Карантин по возможности соблюдается, госпитальные палатки есть, и вообще — в окопах простудой не болеют.

Простудой, может, и нет, а вот коронавирусом, по различным утечкам из штаба ООС, болеют уже 56 человек, еще более сотни ждут результатов тестов. Информация просачивается в народ. И люди донбасских прифронтовых городов, находящихся с лета 2014 года под контролем украинских войск, тревожатся — что же будет.

«Не тем озаботились». ОБСЕ за коронавирусом не замечают обстрелов в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Елена, медсестра госпиталя в Краматорске, — мало того, что даже в магазины, особенно маленькие, укрвоины далеко не все заходят в повязках, так они и в больнице у нас на осмотр приходят толпой и стоят тесно среди прочих больных, которых сейчас тоже хватает. На замечания полицейских, сама видела, — отвечают хамством и угрозами».

Пандемия ворвалась в расположение частей ВСУ

Участники ООС, как рассказывают жители Константиновки, Дружковки, Красного Лимана, Мариуполя, по вечерам ходят в поисках выпивки или амурных похождений вообще без всякой индивидуальной защиты. Контроля нет вообще. А учитывая, что подавляющее большинство этих молодых мужчин возвращается после ротации на свои боевые позиции из западноукраинских сел и местечек, можно себе только отдаленно представить уровень той опасности, которые они с собой несут жителям Донбасса.

Первые «ласточки» уже есть: например, два дня назад в относительно благополучном, но напичканном украинскими военными под завязку Мариуполе, проявилась вспышка пандемии — сразу 22 человека госпитализировано.

На другом конце Донбасса, в Луганске, народная милиция ЛНР сообщила, что, по её информации, уже около 70 противостоящих ей военнослужащих ВСУ находятся на карантине с подозрением на инфицирование коронавирусом. Все потенциально заразившиеся попали в инфекционные больницы Лисичанска и Рубежного. Говорят, что в больницу Золотого поступили четверо солдат из 72-й механизированной бригады ВСУ, которые, возможно, больны коронавирусом.

В Донецке — все спокойно

А что же по другую линию фронта? Надо заметить, что в непризнанных республиках Донбасса вообще эпидемиологическая обстановка, наверное, одна из самых спокойных в бывшем СССР. Конечно, блокада с украинской стороны (полная) и российской (частичная) огорчает дончан и луганчан, но с другой стороны — все понимают, что только из-за этого в ДНР, например, зарегистрировано, всего 89 заболевших и 2 человека скончалось.

Соответственно, спокойно с этим делом и в армии.

Кабмин Украины решил помочь Донбассу бороться с коронавирусом. Но чужими руками © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Известны случаи, когда командиры, в условиях первоначального дефицита защитных масок и респираторов, закупали их, не дожидаясь команды и организованных поставок. Все понимают, что армия (в республиках она называется народной милицией) должна иметь медицинский стерильный фон службы и отношений с гражданскими. Здесь от военных зависит намного больше, чем на Украине, поэтому и отношение куда более ответственное и серьезное.

К тому же, в столице Донбасса и других городах края народ за шесть лет пережил столько, что, как заметил недавно ополченец и блогер Павел Кухмиров, испугать кого-то коронавирусом тяжело.

«Поэтому, — пишет Павел, — здесь никакого ажиотажа нет, с одной стороны. С другой, народ себя ведёт невообразимо сознательно, половина носит маски. Если зайти в поликлинику, то там две трети людей будут в масках. Народ защищается, но делает это совершенно спокойно, без паники. Это воспринимается так: ну что, стреляют — надо надеть бронежилет; чихают — надо надеть маску. Это уже осознаётся совершенно спокойно. Не далее, чем вчера я в донецком Instagram видел очень популярный пост. Местный житель говорит — пытаются начать разгонять хайп по поводу коронавируса, ни хрена у них не получается. Ребята, у нас идёт война. И вероятность того, что сосед выстрелит тебе из пушки в окно, гораздо выше, чем если прилетит коронавирус, и ты сдохнешь от него».

Надо сказать, что и военнослужащие народной милиции тоже ведут себя совершенно сознательно — сегодня стало сложнее увидеть военного на улицах Донецка, нежели несколько недель назад. Самоизоляция — закон для всех. Даже в относительно спокойной донецкой эпидемиологической ситуации лучше перестраховаться.