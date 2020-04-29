На Западе все чаще говорят о вине Китая в распространении охватившей мир пандемии COVID-19. Одной из причин этого может быть желание устранить опасного конкурента

В США и странах ЕС все чаще раздаются заявления о том, что Китай несет ответственность за пандемию COVID-19. При этом эксперты отмечают, что ситуация напоминают ту, что сложилась перед войной на Ближнем Востоке в 2003 году, когда вторжению в Ирак предшествовала масштабная пропагандистская кампания в СМИ.

«Ситуация, которая сейчас разворачивается между Китаем и США, напоминает ситуацию начала XXI века: 2000-2003-й годы, когда после того, как рухнули башни-близнецы, войска Соединенных Штатов предприняли агрессию в отношении Афганистана и, в частности, Ирака. Тогда по надуманному поводу, что у иракской армии существует бактериологическое и химическое оружие, была обоснована агрессия войск США и их союзников в Ираке <…> Пентагон начал кампанию по дискредитации Саддама Хусейна (что у него есть некое так называемое бактериологическое оружие или химическое оружие) еще за год до проведения этой операции. То есть СМИ, государственные органы, Государственный департамент США начали подготовку своего населения, мирового общественного мнения к тому, что образ врага — это Саддам Хусейн», — рассказал в комментарии изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов. Отличный повод для войны. Зачем в мире заговорили об искусственном создании коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам то, что происходит сегодня, очень сильно напоминает события 20-летней давности.

«Во-первых, потому что бушует мировой кризис, как и в начале XXI века — то есть 2000-2002 годы — обвал фондовых рынков. Сейчас то же самое. Во-вторых, соответственно, у власти находится "ястреб" — то есть кандидат от Республиканской партии. И мир хочет предъявить претензии Китаю и попытаться взять у него контрибуцию за разрушение экономики. Но мы вообще имеем дело впервые в жизни с таким биологическим расизмом. Целую нацию хотят осудить за то, что там началась болезнь. Что касается самого вируса, очевидно, что в природе очень сложно понять, что искусственно выведено, а что появилось, и поэтому эпидемия бушует уже четыре месяца», — отметил Вавилов.

Ранее первые лица ряда западных государств и, в первую очередь, США уже заявили о возможной вине Китая в пандемии. Особо часто по сравнению с другими подобные заявления делали американские политики, среди которых и президент США Дональд Трамп.

При этом в западных СМИ идет давление на Китай сразу по нескольким направлениям. Пекин обвиняют не только в том, что он «проспал» появление новой инфекции, но и в том, что эта инфекция могла быть «рукотворной» — искусственно созданной в Институте вирусологии в Ухане. А также в том, что Китай предоставлял Всемирной организации здравоохранения неверную информацию, чем навредил в деле противостояния COVID-19.

Есть и другие признаки, указывающие на то, что Запад готовится к атаке на Китай.

Чистки и мобилизация

В середине апреля сразу ряд Telegram-каналов, специализирующихся на ориенталистике, сообщил об изменениях в жизни известного британского журналиста Мартина Жака. Жак — один из самых прокитайски настроенных британцев.

«До недавнего времени он был человеком весьма титулованным. Senior Fellow по международным отношениям в Кембридже, Senior Visiting Research Fellow по дипломатии и стратегии в Лондонской школе экономики, Fellow Трансатлантической академии в США. Так вот, на днях его поперли сразу и отовсюду, втихую уволив со всех должностей и в Британии, и в Штатах», — сообщил 17 апреля историк и журналист Камиль Галеев, который ведет Telegram-канал «Высокая порта».

По словам Галеева, это не рядовой случай.

«По-моему, это весьма примечательное событие. Особенно если это начало чистки прокитайских элементов в англосаксонских странах. Потому что такие чистки чаще всего представляют собой подготовительную фазу перед открытым столкновением. Пока что у меня складывается ощущение, что Китай будут бить. Возможно даже ногами», — отметил Галеев.

Спустя неделю — 24 апреля — Американская Федеральная комиссия по связи (FСС) заявила, что может запретить деятельность в США трех контролируемых государством китайских телекоммуникационных компаний из-за того, что те якобы угрожают нацбезопасности США. FCC направила компаниям China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp и её стопроцентной дочерней компании ComNet (USA) LLC приказы с предписанием объяснить, почему комиссия не должна начинать процесс отзыва разрешений на их деятельность в США. Кто виноват в пандемии? Помпео обрушился с критикой на «коммунистический Китай» и ВОЗ © Mark Taylor

«Мы просто не можем рисковать и надеяться на лучшее, когда речь заходит о безопасности наших сетей», — заявил председатель FCC Аджит Пайя.

По его словам, разрешение на работу в США китайские компании получили более 10 лет назад. Но с тех пор «риски национальной безопасности и правоохранительной деятельности, связанные с деятельностью китайского правительства, значительно возросли».

В приказах, направленных FCC, говорится и об «изощрённости и вытекающем из этого ущербе участия китайского правительства в компьютерных вторжениях и атаках против Соединенных Штатов».

При этом, что характерно, конкретных случаев таких атак американцы не привели.

Тем временем Китай уже на официальном уровне вынужден отвечать на обвинения со стороны США и других государств.

Очень дорогие дни

Во вторник, 28 апреля, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил на возможные финансовые претензии к Китаю со стороны США, а также на обвинения в адрес Пекина по поводу пандемии COVID-19.

«Они преследуют только одну цель: уменьшить свою ответственность за ложные меры относительно предотвращения и контроля эпидемии и отвлечь внимание общественности. Я не знаю, какой мотив стоит за требованием расследования, требованием возмещения убытков и компенсации. Это политическая манипуляция», — заявил он.

При этом обвинения Китая в том, что он скрывал масштабы эпидемии в январе 2020 года, могут неожиданно больно ударить по самим США.

Так, 28 апреля издание Washington Post сообщило, что спецслужбы США более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19 в ежедневных информационных материалах, которые направлялись в Белый дом в январе и феврале.

Как сообщили изданию бывшие и нынешние чиновники, президент Трамп, похоже, не воспринял всерьез сообщения об угрозе распространения коронавируса, а также утверждения о том, что китайские чиновники якобы скрывают масштаб заражения и количество погибших от него. И до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

Теперь же Трамп заговорил по-другому, припомнив в том числе и то, что ему докладывали о дезинформации и сокрытии китайцами настоящих масштабов эпидемии. Кто виноват? Кого обвинят в пандемии коронавируса © The Central Hospital of Wuhan

Впрочем, необходимо помнить, что в Китае в разгар эпидемии запретили утаивать информацию о коронавирусе.

«Любой человек, который ставит интересы политиков выше интересов народа, станет для партии и людей грешником тысячелетия. Тот, кто намеренно задерживает и скрывает сообщения о случаях из личных интересов, будет пригвожден к столбу позора на вечность», — говорилось в заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по политическим и правовым вопросам, распространенном 21 января.

Что касается корректировки численности умерших от COVID-19, которая произошла в апреле (тогда КНР задним числом это число увеличила на 1,3 тыс. человек), то она связана с тем, что на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов, поэтому не могли вовремя отправлять отчетность в управляющие органы.

Впрочем, те, кто утверждает, что Китай виновен в сокрытии данных, обращают внимание на происходившее в первые недели января. 14 января комиссия по здравоохранению в Ухане заявила, что «не нашла доказательств передачи инфекции от человека к человеку». Тогда же Всемирная организация здравоохранения сообщила: «Предварительные исследования, проведенные китайскими властями, не нашли четких доказательств передачи вируса от человека человеку».

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

​Но уже через шесть дней — 20 апреля — лидер Китая Си Цзиньпин выступил с обращением, в котором попросил граждан соблюдать социальную дистанцию и избегать путешествий и поездок. После этого китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил о том, что новый коронавирус передается от одного человека к другому.

При этом, как утверждают западные СМИ, еще 14 января китайцы догадывались о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Как сообщало Associated Press со ссылкой на свои источники, 14 января, после того, как накануне в Таиланде зарегистрировали заражение новым коронавирусом, состоялся конфиденциальный разговор главы Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ма Сяовэя с чиновниками Уханя, в котором первый заявил, что «передача от человека человеку возможна» и что «все населенные пункты должны подготовиться и ответить на угрозу пандемии».

Шестидневное затягивание с признанием возможности передачи вируса от человека к человеку, по данным АР, привело к тому, что COVID-19 заразилось около 3 тысяч китайцев. «Целую нацию хотят осудить за коронавирус». Китаист Вавилов рассказал, как США готовят войну с Китаем © скриншот видео vk.com

Однако в этом случае возникает вопрос: откуда у агентства стенограмма разговора китайских чиновников? Китай известен умением беречь собственные тайны.

Кроме того, 14 апреля китайцы объявили об «отсутствии четких доказательств» возможности передачи коронавируса от человека к человеку, но не отрицали такую возможность полностью.

Как бы то ни было, но происходящее в тех же США — на совести американского политического руководства, которое до последнего момента игнорировало серьёзность ситуации с новой инфекцией. Да и вряд ли рядовых американцев удовлетворит сваливание вины за происходящее на Китай. Все-таки о кризисе американской системы здравоохранения говорили и ранее. А пандемия лишь продемонстрировала этот кризис.

Правда, сама демонстрация оказалась очень страшной.