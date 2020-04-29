По состоянию на 12:00 29 апреля в мире зафиксировали почти 3 миллиона 118 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 217 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 932,1 тыс. заболевших выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — в стране официально подтверждено больше 1 млн 12,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Свыше 58,3 тыс. пациентов скончались.

На втором месте расположилась Испания: 232,1 тыс. случаев заражения, 23,8 тыс. погибших.

Третье место с 201,5 тыс. зараженных занимает Италия. Свыше 27,3 тыс. пациентов скончались от осложнений.

Критической остаётся ситуация во Франции (169 тыс. заражений), Великобритании (162,3 тыс.), Германии (почти 160 тыс.) и Турции (114,6 тыс.).

На восьмую позицию по количеству заражённых поднялась Россия (больше 93,5 тыс.).

Ситуация в РФ

Общее число случаев заражения в России достигло 93 тысяч 558, 8 тысяч 456 пациентов выздоровели, 867 умерли.

Вчера прирост в стране составил +6411, и Россия в очередной раз оказалась по этому показателю на втором месте в мире после США (не сильно отстала Бразилия, где было зафиксировано 6398 случаев).

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве отметил, что российская столица является мировым лидером среди мегаполисов по числу тестов на COVID-19 на 100 тысяч человек.

Также сообщается, что за сутки в российской столице скончались 67 пациентов с положительным тестом на коронавирус и подтверждённой пневмонией.

Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он также поручил разработать план постепенной отмены ограничений и режима самоизоляции с 12 мая.

Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава «Роспотребнадзора» Анна Попова. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у медицинских работников в Москве — число обследованных при помощи отечественных тест-систем составило более 3,2 тысяч человек.

Как сообщил пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, самым главным симптомом коронавирусной пневмонии, протекающей в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель.

Путин: Распространение коронавируса в России затормозилось © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В Приморском крае власти ввели правило, по которому обязательно носить маску. С 30 апреля все жители региона могут находиться в общественных местах только со средствами защиты. Ранее маски также обязали носить в Севастополе, Новосибирской и Владимирской областях, а также в ряде других регионов.

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со времен прошлого кризиса во второй половине 2015 года. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли. В прошлом году их доля составляла лишь 12 и 19% соответственно.

Минтруда допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас есть тенденция к сохранению занятости. В марте текущего года, по данным Росстата, количество безработных в России составило 3,5 млн человек, уровень безработицы достиг 4,7%. Он уточнил, что, по методике Международной организации труда, сейчас в России около 3,7 млн безработных, почти 950 тыс. из них обратились в центры занятости. По словам министра, меры поддержки обеспечивают тенденцию сохранения занятости.

Падение российского IT-рынка по итогам 2020 года может превысить 30% в долларовом выражении, после чего его ждёт сложное восстановление весь 2021 год, прогнозируют в IDC. Ситуация может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года, падение уже затронуло сегменты мобильных телефонов, компьютеров и серверов. IT-рынок зависит от других отраслей экономики, отмечают его участники, надеясь на быстрое восстановление.

Специалисты «Сбербанка» с помощью искусственного интеллекта математически вычислили сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. Согласно сценарию, который реализуется сейчас, пик эпидемии придется на первую декаду мая. Причем в Москве он наступит несколькими днями ранее, чем в других регионах.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ объяснили, что показатели распространения коронавируса в России намного ниже, чем в других странах, потому что ее население рассредоточено по большой территории страны. В связи с этим возможность контактировать с другими людьми значительно меньше.

В Госдуму внесен проект закона о штрафах за использование транспорта без пропуска в период ЧС или режима повышенной готовности. Авторы документа предлагают установить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Разработанные поправки предлагается внести в КоАП.

Коронавирус и Украина

На Украине зафиксировали 9 тысяч 866 случаев инфицирования. Количество умерших возросло до 250 человек, а выздоровели уже 1103 пациента.

На данный момент госпитализированы в тяжелом состоянии 129 пациентов, в том числе 8 медработников и один ребенок.

Умерли за сутки от коронавируса 18 человек. Это в два раза превышает показатели смертности в предыдущие дни. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости в целом по стране и особенно в столице.

Растет численность заболевших в Вооруженных силах Украины. По информации Медицинских сил ВСУ, заражены 53 военнослужащих. По оценке главного эпидемиолога ВСУ Николая Олима, рост заболеваемости в украинской армии неизбежен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постепенное снятие карантинных ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае появления вспышек оперативно их локализовать.

«В начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений», — проинформировал премьер.

В Киеве власти представили план ослабления карантина после 12 мая. На первом этапе в столице позволят открыться небольшим непродовольственным магазинам с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв. метров, также разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, кафе смогут выполнять заказы навынос. Киевлянам разрешат гулять в парках и скверах группами не более двух человек.

Закрытыми для посещения остаются школы, садики, детские и спортивные площади. Транспорт начнёт работу в ограниченном режиме.

На совещании в Офисе президента министру здравоохранения Максиму Степанову была поставлена задача обеспечить дальнейшую закупку защитных средств для больниц. До настоящего момента спецрейсами с медицинским грузом из-за рубежа занимался непосредственно Офис президента.

Коронавирус. Украинские СИЗО переполнены из-за запрета на этапирование © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По прогнозу исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab, эпидемия коронавируса на Украине завершится 8 июня. Значительный спад заболеваемости в стране ожидается 19 мая.

С 29 апреля на карантин закрывается город Каховка. Там будут проводиться дополнительные дезинфицирующие мероприятия и введены временные ограничения. С 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд.

У сотрудницы Ровенской областной государственной администрации (ОГА) обнаружили коронавирусную инфекцию. Ранее у члена ее семьи выявили Covid-19. У других сотрудников ОГА коронавирус не обнаружили.

Медики областного онкоцентра Ивано-Франковской области заразились коронавирусом. Коронавирусная болезнь подтвердилась у четырех врачей. Сейчас их состояние средней тяжести.

В Минздраве сообщили, что в Украине среди умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 большинство — мужчины и лица старше 50 лет. Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько.

В Днепре обозначили дома, где живут люди с подозрением на коронавирус. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Количество заражённых сокращается в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне. Ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, уверен глава Белого дома.

При этом на данный момент в Соединенных Штатах более 1 млн инфицированных.

Трамп сообщил о расследовании действий китайских властей, которые, по его словам, могли остановить пандемию и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в мире.

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента. По её словам, сейчас США нужен президент, который сплотил бы общество, продемонстрировав сострадание и заботу.

Резкий рост смертности от коронавируса наблюдается во Франции. За сутки в стране умерло больше 400 человек. Общее количество летальных исходов заболевания в стране достигло 23 тысяч 294. В то же время в еще одной наиболее пострадавшей от пандемии стране Европы отметили сокращения показателя смертности от COVID-19.

Коронавирус в Европе: ЕС готовится к открытию границ, Франция - к выходу из карантина, Польша - к президентским выборам © CC0, Pixabay Испании за сутки от инфекции умер 301 человек. Всего стали жертвами пандемии 23 822 испанца.

Турция вводит комендантский час на выходные. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, жесткие ограничения вводятся с 1 по 3 мая.

В Словакии уверены, что принятие жестких карантинных ограничений спасло страну от высокой смертности в период пандемии. Государство закрыло школы, магазины и границы раньше всех в Европе, а граждане начали носить маски еще до объявления карантина. Сегодня смертность от коронавируса в Словакии составляет 3,3 летальных случая на миллион населения — самый низкий показатель в ЕС.

По мнению экспертов ООН, пандемия приведёт к беспрецедентным показателям бедности и безработицы в мире. Наиболее пострадают малые и средние предприятия, фермеры, беженцы и мигранты.

Австрия начинает смягчать карантинные меры. С 1 мая в стране будет отменен режим обязательной самоизоляции, хотя требования по социальному дистанцированию и ограничению массовых мероприятий останутся в силе.

Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса. Средство от ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19 — гиперцитокинемией, или «цитокиновым штормом». Это реакция иммунной системы, в результате которой в организме человека начинается разрушение тканей.

Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) здорового ребенка. Состояние роженицы оценивается как хорошее, женщина идёт на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы самим не заразиться коронавирусом во время родов.

Организаторы премии «Оскар» впервые решили допустить к участию в номинациях фильмы, вышедшие онлайн и не попавшие на большой экран. Новое правило перестанет действовать, когда закрытые из-за ограничений кинотеатры снова откроются.

В журнале «Frontiers in Public Health» появились данные первого исследования о гендерных различиях у пациентов с COVID-19. Оно показало, что мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению вирусом, но мужчины значительно чаще страдают от тяжелых последствий заболевания и чаще умирают. Полученные результаты наблюдений показывают, что для пожилых мужчин или мужчин с сопутствующими заболеваниями может потребоваться дополнительная помощь.