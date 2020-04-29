Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который еще несколько дней назад пребывал в статусе без пяти минут вице-премьера Украины, теперь оказался в подвешенном состоянии. На верху взвесили все риски и теперь не столь уверены в необходимости доверить важнейшие реформы человеку с таким политическим бэкграундом

Михаил Саакашвили. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По следам «соросят»

Саакашвили триумфально вернулся на Украину практически сразу же после вступления в президентскую должность Владимира Зеленского в конце мая прошлого года. Ему вернули украинское гражданство, но доверять какую-либо серьезную работу с ходу не стали, посадив на политическую скамейку запасных.

На ней Саакашвили мариновался почти год, после чего стали циркулировать слухи о том, что бывший губернатор Одесской области вновь намерен связать свою судьбу с этим украинским регионом, теперь уже в качестве мэра Одессы.

Появление этой информации в СМИ практически совпало с кадровыми перестановками на высшем уровне — в отставку было отправлено правительство Алексея Гончарука, на место которого пришел Кабмин Дениса Шмыгаля.

Именно с зачисткой лоббистов Джорджа Сороса, к которым причисляли самого Гончарука и его окружение, и начались новые попытки Саакашвили вскорабкаться на украинский политический Олимп.

«Правительство Гончарука ушло, и вместе с ним ушли значимые люди, которые представляли собой условный прозападный курс. Что сказал Саакашвили? «Я буду вести переговоры с МВФ относительно получения кредита». То есть он будет возглавлять прозападное экономическое направление», — рассказал на днях изданию Украина.ру политолог Руслан Бизяев.

Сторонники и противники

Политолог Бизяев: Саакашвили — неуправляемый реактивный снаряд. Выпустить можно, а куда прилетит? © Facebook, Руслан Бизяев

На сегодняшний день Саакашвили рассматривают как кандидата на должность вице-премьера, в чьи обязанности войдет курирование реформ. Сам политик заявил, что намерен задействовать свой опыт для переговоров с Международным валютным фондом, что крайне важно для Киева в контексте получения очередных траншей.

Известно, что кандидатуру Саакашвили в правительство предложил Владимир Зеленский, при этом исходя из последних событий глава государства вряд ли готов давить своим авторитетом на депутатов и аппаратчиков из Офиса президента.

Осторожные высказывания депутатов от «Слуги народа», а также попадающие в прессу утечку демонстрируют, что пропрезидентские парламентарии пока не готовы в массе своей поддерживать Саакашвили. Сейчас за его утверждение готовы отдать голоса около 150 «слуг народа», при этом многие колеблются и ждут более четкого сигнала от Зеленского. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что лично он считает, что в стране достаточно кадров и он не склонен поддерживать данное назначение.

Считается также, что Саакашвили не станет довольствоваться ролью вице-премьера и рано или поздно обозначит свои претензии на место главы правительства, что, естественно, не устраивает нынешнего премьера Шмыгаля. Плюс к этому новый вице-премьер наверняка станет оттягивать на себя полномочия других министров, что также скажется на общем ослаблении Кабмина.

Не в восторге от нового возможного назначения и в Офисе президента. Известно, что Зеленского всячески оберегал от контактов с Саакашвили предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан, эту же линию продолжал нынешний глава офиса Андрей Ермак, утверждают СМИ. При этом последний публично комплиментарно высказывается о Саакашвили, вспоминая об учебе в одном университете и поездках в Грузию для ознакомления с тамошними реформами.

При этом Саакашвили имеет влияние в ОП через первого замруководителя Сергея Трофимова, который, как считается, и организовал в итоге встречу главы государства с Саакашвили.

Грузинский вопрос

Неудачное начало гастролей в Украине звезды грузинского балета Саакашвили © REUTERS, Valentyn Ogirenko Георгий Гахария пригрозил Киеву отзывом посла в случае назначения Саакашвили.

Дело в том, что партия Саакашвили в Грузии сейчас в оппозиции, а сам опальный политик заочно приговорен на родине к тюрьме.

Назревающий дипломатический скандал на днях прокомментировал глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

По его словам, Грузия — не США, чтобы грозить кому-то демаршами, которые не будут иметь должного эффекта. Он прямо обвинил Тбилиси в попытке нарушить суверенитет Украины, добавив, что сам является грузином и знает об отношении в этой стране к Саакашвили, которого сам Арахамия, к слову, поддерживает.

Существует также другая точка зрения, согласно которой, даже если признать преследование Саакашвили на родине политическим, есть приговор суда, и, по украинским законам, такой человек не имеет права занимать столь высокую должность.

Кроме того, столь неоднозначный статус Саакашвили может смутить высоких международных партнеров Украины, которым придется принимать и вести переговоры с человеком, скрывающимся от правосудия и получать за это ноты протеста из Тбилиси.

Еще один факт, пока остающийся несколько в тени, — это так до конца и не выясненная роль Саакашвили в событиях Евромайдана в 2013-2014 гг. Бывшие там грузинские снайперы, стрелявшие в правоохранителей и демонстрантов, прямо называют заказчиком своей «работы» экс-президента Грузии.

Если сейчас власти Украины просто закрывают глаза на эти данные, то при назначении Саакашвили вице-премьером эта проблема может выйти на новый уровень, что породит еще больше вопросов к тому же Зеленскому, который зовет беглого экс-президента Грузии в правительство.

Выхода нет

Ситуация с назначением Саакашвили с каждым днем становится все более запутанной.

Так, 28 апреля украинский журналист Юрий Бутусов распространил информацию, согласно которой постановление о назначении Саакашвили отозвано Кабинетом министров из Верховной Рады. В самом же парламенте в ответ заявили, что такого документа не поступало вовсе.

Изначально предполагалось, что данный вопрос должны будут проголосовать на заседании Рады 30 апреля, но, судя по всему, обсуждение кандидатуры Саакашвили будет продолжено. При этом тот же Арахамия не исключает, что на голосовании по Саакашвили может настоять лично Зеленский.

Бутусов также сообщил, что будущий вице-премьер хочет внедрить в органы власти и правоохранительную систему своих людей, одним из которых является его давний соратник по Грузии и Одесской области Давид Сакварелидзе.

Как утверждают СМИ, его прочат в руководители Госбюро расследований или Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Последнее как будто бы выглядит даже предпочтительнее, так как в скором времени нынешний руководитель НАБУ Артем Сытник может быть уволен и Западу нужен будет свой человек на этой должности.

Не исключено, что властям придется маневрировать, чтобы протащить Саакашвили в правительство. Например, он может стать вице-премьером с приставкой и.о. и работать без утверждения парламентом. Как показал опыт бывшей временно исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун, успешно пребывать в таком статусе можно практически бесконечно.

Еще одним компромиссным вариантом называется назначение Саакашвили советником Зеленского, однако вряд ли такое положение вещей устроит самого амбициозного экс-президента. Не исключен также вариант с возвращением Саакашвили обратно в Одесскую область. «Сначала Саакашвили съест Шмыгаля, а потом Зеленского» — Золотарев назвал срок © Facebook, Mikheil Saakashvili | Facebook, Mikheil Saakashvili | Перейти в фотобанк

В условиях давления со всех сторон не ясно, какой вариант будет в итоге избран и на какой из них согласится сам Саакашвили. При этом избавиться от него просто так Зеленскому вряд ли удастся. Сам Саакашвили уже достаточно раскрутил всю эту историю в СМИ, поэтому просто по-тихому «слить» несостоявшегося реформатора выглядит маловероятным.

В противном случае это чревато новым скандалом и возможным уходом Саакашвили в оппозицию. При таком исходе он также может получить поддержку того же Сороса и занять место уже отыгранных на этом поле фигур, типа Святослава Вакарчука, но еще с более масштабными и угрожающими для сегодняшней власти перспективами.