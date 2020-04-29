Украинская налоговая служба - один из самых проблемных институтов в стране. Ее сотрясают периодические коррупционные скандалы, системные махинации, из-за чего бюджет ежегодно недополучает миллиарды гривен. И при этом уже более 40 кандидатов заявили о своем желании стать "главным по налогам" в Украине

Даже недавние скандалы, связанные с руководителями Налоговой службы Украины, свидетельствуют, что тому, кто займет эту должность, грозит крах карьеры, а то и скамья подсудимых.

Насиров — символ коррупции эпохи Порошенко

Как известно, еще во времена Януковича налоговая широко использовалась для обогащения приближенных к власти лиц и, соответственно, для давления на бизнес конкурентов и политических оппонентов. После государственного переворота 2014 года новая власть пообещала, что покончит с этой порочной практикой, приведя налоговую к «честности и прозрачности». Широкие обещания оказались в реальности обманом — при Порошенко широко внедрялись новые схемы ограбления бюджета с помощью налоговой. Кстати, определенная преемственность сохранилась, ибо Министерство доходов и сборов, объединявшее таможню и налоговую при Януковиче, на самом деле при Порошенко, не меняя сути, просто переименовали в Государственную фискальную службу.

Символом коррупции во времена правления пятого президента являлся руководитель ГФС Роман Насиров, исполнявший свои обязанности с 2015 по 2017 год. Когда он только вступал в должность, на него возлагали большие надежды: дескать, вот, пришел молодой реформатор с западным образованием (Насиров прошел курс MBA по направлению "финансы и международный менеджмент" Университета Восточного Лондона, а также являлся кандидатом юридических наук). Начал он весьма лихо — объявил о возвращении бизнесменам около 20 млрд гривен налогов. Но уже в 2016 году на Насирова обрушился шквал критики, связанный с тем, что его жена владела фирмой и недвижимостью в Великобритании, не указанными в декларации чиновника. Он и сам имел паспорт подданного британской короны.То есть украинский топ-чиновник имел второе гражданство, что скрыл от общественности при назначении на должность. Обвиненный в коррупции Насиров рассказал, когда снова возглавит фискальную службу © Stanislav Baranets

А в 2017 году грянул еще более масштабный скандал: главу ГФС пришла арестовывать НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК). Вся страна наблюдала, как Насирова вытаскивали из правительственной больницы «Феофания», куда он направился якобы на лечение инфаркта, видимо, узнав о грядущем задержании.

Изначально суд поместил чиновника под стражу, но там он находился недолго, поскольку через 10 дней вышел на свободу под рекордный для Украины залог в 100 миллионов гривен, уплаченный супругой. Что характерно, за короткие девять дней нахождения за решеткой он успел крупно подставить начальство Лукьяновского СИЗО, где содержался во время ареста. Насиров сфотографировался с криминальными авторитетами: Львовским («смотрящим» за женским корпусом изолятора), Аликом Хусанулиным («смотрящим» за всем СИЗО) и Бубой («смотрящим» за камерами для пожизненно осужденных).

Говоря о сути подозрения, предъявленного ему правоохранителями, следует отметить, что в нем содержалось немало правды. Насирову инкриминировали участие в схеме по незаконной отсрочке и минимизации налогов, созданной в интересах экс-нардепа Александра Онищенко, исполнявшего в 2014-2016 годах роль «парламентского решалы» для Порошенко. Онищенко договаривался о нужных властям голосованиях, передавая парламентариям взятки от Банковой, про что сам неоднократно рассказывал в интервью и даже написал книгу. За свои «услуги» он получал от Насирова отсрочку по налогам для своих нефтегазовых предприятий, а то и вовсе их полное списание. Понятно, что все эти манипуляции производились с разрешения президента, которого Онищенко в своей книге назвал "Петр Пятый". Компании депутата-беглеца не платили государству рентную плату за пользование недрами, в результате чего Украине был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн. Самокритика со знанием дела. Насиров считает, что украинских чиновников надо отправить в СИЗО © Facebook/Роман Насіров

Но после его ссоры с Порошенко и спешного бегства за границу информация о вопиющем беззаконии была обнародована. Расследование громкого дела было поручено Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), созданному под давлением Запада. Это должно было доказать общественности триумф «антикоррупционной борьбы», но данная структура выявила абсолютную некомпетентность и бессилие в доказывании вины подозреваемых в суде. Дело Насирова — яркий тому пример.

Борцы с коррупцией пытались арестовать его счета, позже суд разрешил Насирову выезжать из Киева и области, а после и вовсе вернул ему загранпаспорт. В 2018 году чиновник решением столичного Окружного административного суда даже был восстановлен в должности, а государство было обязано компенсировать ему 184 тыс. гривен за «вынужденные прогулы». Данный вердикт был оспорен Кабмином, и де-факто восстановление не состоялось. В прошлом году, как и в нынешнем, «дело Насирова» рассматривалось вяло — в ноябре 2019-го лишь продолжалось чтение обвинительного акта. Оно все реже появляется в фокусе внимания СМИ, а сам подсудимый даже баллотировался на выборах президента, набрав минимум голосов. Хотя дело было и резонансным, судебно-следственные мероприятия оказались «пшиком». Правда, если следствие взялось бы за него всерьез, то выйти оно должно было на Порошенко, ведь Насиров действовал по указаниям экс-президента.

Выдвиженец Зеленского Верланов. Возвращение схем эпохи Януковича и поощрение махинаций с НДС

После избрания на пост президента нынешнего главы государства Владимира Зеленского надежда на наведение порядка в органах государственной власти связывалась с представителями его команды. Впрочем, коррупционеров меньше не стало, а на смену одним махинаторам пришли другие.

Первым шагом новой власти стало разделение ГФС на таможенную и налоговую службы. Последнее ведомство 8 мая 2019 года возглавил львовянин Сергей Верланов. О нем было известно немного. По образованию Верланов юрист. С июля 2015 по июль 2018 года он занимал должность партнера в одной из ведущих юридических фирм Украины «Sayenko Kharenko», где возглавлял налоговую практику.

В 2015-2017 годах был сопредседателем комитета по вопросам правовой политики Американской торговой палаты в Украине. Назвать его новым человеком было сложно, так как с июля 2018 по апрель 2019 года Верланов был заместителем министра финансов. Уже само его назначение вызвало удивление экспертов: по законам юрист не может руководить налоговой, поскольку у кандидата должен быть опыт работы государственным служащим на руководящих должностях в течение не менее трех лет. У Верланова таковой, конечно, отсутствовал, но конкурсную комиссию и Зеленского это не смутило.

Приступая к работе, новый глава Государственной налоговой службы не скупился на обещания реформ, а именно, вслед за главой государства, говорил о необходимости внедрения «всеобщего декларирования с акцентом на электронный сервис и диджитализацию».

Уже в сентябре начались публикации в СМИ, свидетельствующие о нездоровых тенденциях в деятельности нового главного налоговика страны. Первый скандал произошел в связи с массовым увольнением сотрудников в киевской налоговой в сентябре 2019 года. Дело в том, что работникам ГНС Киева, после того как они были переведены в новую структуру, снизили зарплату в два раза, не выплатив положенные после реорганизации ГФС средства. Для налоговых инспекторов размер зарплаты за сентябрь 2019 года составил от 4 до 6тыс. гривен, хотя ее должны были пересчитать с учетом минимальной обновленных ставок запрлаты в 4153 гривны. Кроме того, согласно п. 343.3 ст. 343 Налогового кодекса Украины, доплаты инспекторам за специальные звания, присваиваются пожизненно и могут быть отменены только по решению суда. Таким образом, недоплата составляла до 50%, что явилось причиной массового недовольства сотрудников. Тех, кто слишком активно выступал за свои права, требуя обнародовать ситуацию, увольняли. В результате резко обедневшие налоговики стали работать не на государство, а на бизнес и криминал.

Интересно, что при Верланове начали возрождаться схемы ограбления украинской казны, используемые при Януковиче. В том же месяце с подачи Генпрокуратуры прошли обыски в главном офисе Фискальной службы и в соседнем с ним здании. ГПУ заподозрила налоговиков в незаконной деятельности. Фискалы сами предлагали компаниям прятать размеры реальной выручки от экспорта, а потом через свои же компании, уже в Украине, отмывали средства и обналичивали их.

Беспредел, по данным правоохранителей, начался во второй половине 2019 года, когда Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. В Украине начали массово регистрироваться новые предприятия, которые показывали колоссальные обороты и широкую разнонаправленность бизнеса.

«За последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. — плательщики НДС. Львиная доля указанных предприятий, скорее всего, проводила фиктивные операции только для того, чтобы отмыть деньги, спрятанные от налогов», — говорилось в пресс-службе ГПУ.

Этой схемой пользовались еще при министре доходов и сборов времен Януковича Александре Клименко, а в окружении Верланова присутствовало немало людей, которые ее хорошо знали и умели реализовывать.

Одной из самых популярных схем ограбления бюджета являются манипуляции с НДС. Так, в Украине при непосредственном участии налоговиков успешно функционирует схема с налоговым кредитом, где задействованы конвертационные центры. Налоговый кредит — это сумма, на которую плательщик НДС может уменьшить отчисления по этому налогу в бюджет. Чем больше у вас налогового кредита, тем меньше НДС вы должны заплатить. Налоговый кредит возникает у каждого плательщика НДС, если он что-то купил на внутреннем рынке или импортировал. Логика проста: когда компания будет продавать купленное, она оплатит НДС, а кредит сформируется у того, кто ее товар приобрел, пока эта цепочка не дойдет до конечного потребителя, для которого НДС уже включен в магазинный ценник. То есть налог по идее все равно рано или поздно будет оплачен, а кредит исчерпается.

В Украине налоговый кредит формируется путем подделки документов о несуществующих покупках, а налоговики продают его желающим минимизировать НДС. Оплата за участие в схеме составляет определенный процент от изначального налогового обязательства различным контролирующим органам, которые потом все делят между собой. Например, никогда не закупавшая пшеницу компания вдруг продает ее кому-то, формируя налоговый кредит на значительную сумму. Это позволяет бенефициару схемы снизить уплату НДС, а потом успешно возместить его. Сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения схемы составляет порядка 11,5-13,5%, а ставка НДС исчисляется 20%.

В феврале этого года в Украине работали порядка 600 транзитно-конвертационных центров, благодаря которым бюджет лишился 4 млрд гривен. Все это было бы невозможно без участия руководителей региональных налоговых служб, которые контролируют доступ к реестрам, базам данных и имеют от схем свою долю. Согласно подсчетам издания «Зеркало недели» с января прошлого года был незаконно сгенерирован электронный лимит НДС на общую сумму свыше 75 млрд грн. Это и есть тот самый налоговый кредит, созданный без фактического приобретения, производства, импорта товаров или услуг.

Журналист Евгений Плинский на своем сайте привел конкретный пример махинации с НДС со стороны Львовской табачной фабрики, которая обокрала государство на 60 млн гривен.

«Львовская табачка производит сигареты и продает их два раза, оба нелегально. Первый раз за наличку продает сами сигареты, без документов, генерируя кэш и теряя из поля зрения налоговой дальнейший путь сигарет. Таким образом, они, как правило, и попадают к контрабандистам. Вторая продажа — это продажа документов, но уже без самого товара.

Документы покупают в конвертационные центры, которые продают их скрутчикам НДС и заказчикам обналички за наличку. В этой цепочке товар не нужен, нужны бумаги для отчета в налоговую. Продавая документы, фабрика получает от конвертовщиков безнал, за который отдает им нал за вычетом процента. Как правило, на второй или третьей перепродаже сигарет по документам они превращаются в другой товар. Зерно, стройматериалы и т.д. В зависимости от того, что нужно заказчику скрутки НДС и обнала денег», — писал Плинский.

По словам журналиста, данная схема применялась с покровительства заместителя начальника Львовской областной ГФС Ореста Витыка. Его называют самым коррумпированным налоговиком Львовской области, взаимодействующим с теневым «обнальщиком» Василием Костюком. Примечательно, что Витык в октябре прошлого года пошел на повышение, став главой налоговой службы Киевской области.

24 апреля Сергей Верланов был уволен с должности, как и экс-руководитель таможни Максим Нефедов, и вскоре власти должны назначить новых руководителей в эти ведомства. Элементарно наведя порядок в двух вышеуказанных сферах, Украина могла бы получить немалые внутренние резервы, что позволило бы не обращаться за подачками к международным кредиторам, выполняя их унизительные условия, которые бьют по гражданам страны, ухудшая их условия жизни. Но весьма сомнительно, что Зе-команда имеет политическую волю для фундаментального слома коррумпированной системы. Скорее всего, опять все сведется к поверхностным, имитационным мерам, а паразитирование на незаконных налоговых схемах успешно продолжится.