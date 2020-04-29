Украинские власти могут быть рады повышенному спросу на рабочие руки своих сограждан. Заробитчане смогут поддержать трещащий по швам бюджет Украины своими переводами, а у их семей появится возможность оплачивать услуги ЖКХ, которые по стоимости давно превышают европейские

Россия прекратила экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Официально из-за того, что выбраны квоты на второй квартал в размере 7 млн тонн.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина (пшенично-ржаная смесь. — Прим. редакции) ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. В ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», — отмечается в сообщении.

По мнению представителей министерства, эта ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

При этом, по оценке Минсельхоза, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Россия — самый крупный поставщик пшеницы, и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. Остальные поставщики зерновых также ограничили поставки. В покупках заинтересованы такие страны, как Египет и Турция. Они скупали российскую пшеницу, пока это было возможно.

Кто правит миром в карантин? Теории заговора и реальные последствия коронавируса © AFP, Olivier DOULIERY

Российская марка нефти Urals в конце прошлой недели торговалась на уровне 12,85 тысячи рублей за тонну.

Средние цены на продовольственную пшеницу, согласно подсчётам экспертов, составили 13,27 тысячи рублей за тонну, что на 1,02 тысячи дороже, чем в предыдущую неделю. Это максимальный уровень за всю историю.

Практически в тот же день высокопоставленные чиновники ООН призвали не допустить голода в результате разразившейся пандемии. Там считают, что уже осенью на планете голодать будут 830 миллионов человек.

Карантин глазами простых людей, Греция, Афины. Медицину заменили полицией © РИА Новости, Костис Нтантамис | Перейти в фотобанк

В Европе уже пошли разговоры о возможном срыве посевных и уборочных работ. Из-за карантина в европейские страны не могут приехать трудовые мигранты, а местных рабочих рук физически не хватает.

В Италии на полях обычно трудится порядка миллиона мигрантов, и Национальная конфедерация сельхозпроизводителей предупреждает, что если эти люди не приедут, то итальянский агропромышленный сектор может недополучить до 40% продукции.

Без сезонных работников из прибалтийских государств, Молдавии, Болгарии и Украины в Европе не могут полноценно провести полевые работы.

Поляки, после того как буквально вышвырнули украинских заробитчан за ворота в первые дни коронавирусной истерии, теперь чешут в затылке. На носу посевная, а работать в поле некому: практически вся украинская рабсила вернулась домой, а без нее Польша рискует потерять урожай.

Уехавшие из Польши украинские заробитчане планируют вернуться — опрос © Brian Aslak / flickr Кшиштоф Инглот в эфире одного из телеканалов, представители польского бизнеса прорабатывают различные варианты доставки украинских гастарбайтеров на сезонные работы в Польшу.

Для начала собираются перевезти 200 человек с Украины на фабрики во Вроцлав. Авиачартеры для сезонных рабочих — вещь дорогая, но угроза потерять урожай вполне реальна.

Однако первыми на этой поляне подсуетились финны. В конце апреля спецрейс с 200 гражданами Украины на борту отправился в Финляндию на сезонные работы по сбору клубники. Это первый чартер в виде исключения в условиях карантина, который финские власти организовали по просьбе местных фермеров.

Списки рабочих были согласованы с Министерством иностранных дел Украины. После 14-дневного карантина гастарбайтеры отправятся собирать клубнику. В планах финских властей — импорт полутора тысяч заробитчан.

Расследования западных СМИ: Заробитчане с Украины соглашаются на бесправие, нищенские зарплаты и рабский труд © AP, Sergei Chuzavkov

Условие одно — иностранцы могут прибывать только спецбортами. Потом они должны пройти двухнедельный карантин и на работу выходить в индивидуальных защитных комбинезонах.

Президент Эстонии Керсти Кальюлай провела с руководством Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты видеомост, в ходе которого обсуждалась нехватка рабочих рук.

Карантин глазами простых людей, Финляндия, Хельсинки. После карантина будет безработица © из личного архива А.Мединского

Вместе с тем эстонский президент отметила, что на современных фермах много рабочих мест, «которые таким образом заполнить невозможно».

Она выступила за то, чтобы в рамках чрезвычайного положения продлить разрешения на работу иностранцам.

По данным сельскохозяйственной торговой палаты, четверть работников отрасли прибывала из-за рубежа, в том числе треть операторов машинного доения на крупных фермах.