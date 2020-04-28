По состоянию на 20:00 28 апреля в мире зафиксировали почти 3 миллиона 62,6 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 211,2 тысячи человек скончались, свыше 906,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 28 апреля США, где коронавирусную инфекцию выявили у более чем 989,3 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — почти 56,5 тысячи (5,7%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано более 232,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (23,8 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 199,4 тысячи человек. Из них умерли почти 27 тысяч (13,5%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса и который еще с утра занимал девятую строчку антирейтинга после России, зафиксировано 83,9 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Его обогнал Иран, где коронавирусной инфекцией заразились почти 92,6 тысячи человек, из которых более 5,8 тысячи (6,3%) умерли.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает восьмое место в мире — 93 558. По состоянию на 20:00 в стране зафиксировано 8456 выздоровевших и 867 скончавшихся.

В связи с ростом числа заболевших президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением к согражданам. Он объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями — таким образом, общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно.

«Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы», — заявил глава государства.

Кроме того, он поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая.

При этом стоит отметить, что большинство россиян (60%) поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса. За смягчение мер выступили 25% граждан, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также было выяснено, что 25% респондентов считают, что ограничения будут сняты в течение июня, а 50% ожидают этого в мае, в пользу чего говорит обращение президента.

Помимо этого Путин также напомнил, что 28 апреля неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Путин предложил объявить этот день профессиональным праздником — День работника скорой медицинской помощи.

Кстати, стало известно, что в Москве каждый пятый медработник уже имеет приобретенный иммунитет к коронавирусу COVID-19. По данным руководительницы Роспотребнадзора Анны Поповой, на сегодняшний день протестировано более 3,2 тысячи медработников столицы.

Впрочем, согласно уже упомянутому опросу, россияне боятся не только заразиться. В равной степени их пугает потеря работы и дохода. В связи с этим председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала государство расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, увеличивать нагрузку на банки рискованно.

В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал депутатов Госдумы, членов Совета федерации, региональных депутатов, руководство партии и других однопартийцев, у которых «есть возможность», направить на уплату членских взносов месячную заработную плату. Собранная сумма, по его словам, будет передана на помощь нуждающимся во время пандемии COVID-19.

А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов для поддержки россиян в условиях экономического кризиса и пандемии предложил выплатить им в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 20:00 зафиксировано 9410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 239 стали летальными. В то же время 992 пациента выздоровели.

При этом Минздрав страны ожидает, что новая вспышка коронавируса на Украине может произойти на 14-й день после Пасхи, то есть 3 мая. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это связано с тем, что большое количество украинцев не стали соблюдать условия карантина во время праздников.

Тем не менее, треть депутатов из партии «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин «там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно», например, в Черниговской области, где зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

Тем временем ученые Сингапурского университета технологий и дизайна опубликовали свой прогноз возможного завершения пандемии коронавируса на Украине. По их оценкам, резкое снижение заболеваемости следует ждать 19 мая, а завершение вспышки болезни — 8 июня.

А пока власти страны продолжают борьбу с вирусом. По данным Счетной палаты, с марта на эти цели из государственного и местных бюджетов была выделена сумма в размере почти 1,1 миллиарда гривен (3 миллиарда рублей).

Ситуация в мире

Тем временем специалисты по всему миру работают над 119 проектами вакцины от коронавируса COVID-19. По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пока только девять образцов из Канады, США, Китая и Великобритании продвинулись до стадии клинических испытаний. Китайским ученым уже удалось начать вторую фазу клинических испытаний.

А пока вакцины от коронавируса нет, ООН прогнозирует усугубление продовольственных проблем в Африке из-за пандемии. По данным официальной представительницы Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Элизабет Бирс, число людей, испытывающих продовольственные трудности вследствие пандемии, в странах Восточной Африки и Африканского Рога может достичь в ближайшие три месяца 43 миллионов человек.

А уже упомянутые ученые из Сингапура предостерегают от новой волны COVID-19 при раннем снятии ограничений. Согласно постоянно обновляемому исследованию, в США ситуация с коронавирусом окончательно завершится 5 сентября, в Италии — 30 августа, в Великобритании — 20 августа, в Испании — 2 августа, в Германии и Франции — 5 и 8 августа соответственно.

Тем не менее многие страны уже начинают выходить из карантина. Так, по словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, страна может вернуться к нормальной жизни и полному снятию карантина уже к концу июня.

Впрочем, некоторые страны выйти из карантина не могут, так как не вводили его. Так, ООН настаивает на том, чтобы власти Белоруссии незамедлительно приняли меры по ужесточению физического дистанцирования из-за COVID-19.