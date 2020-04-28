По состоянию на 16:00 вторника, 28 апреля, в мире зафиксировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 211 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 902,1 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Первую позицию по количеству заболевших по-прежнему занимают США — в стране официально подтверждено 988,4 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 56,2 тыс. пациентов скончались, 111,5 тыс. выздоровели.

На втором месте расположилась Испания: 232,1 тыс. случаев заражения, 23,8 тыс. погибших, 123,9 тыс. выздоровевших.

Третье место со 199,4 тыс. зараженных занимает Италия. Свыше 26,9 тыс. пациентов скончались от осложнений, 66,6 тыс. выздоровели.

Критической остаётся ситуация во Франции (165,9 тыс. заражений), Германии (158,7 тыс.), Великобритании (158,3 тыс.) и Турции (112,6 тыс.). На восьмую позицию по количеству заражённых поднялась Россия (93,5 тыс.)

Ситуация на Украине

На Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 9410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 239 стали летальными. В то же время 992 пациента выздоровели.

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина, который был введен в столице и других городах Украины из-за пандемии коронавируса. По его словам, он начнется 12 мая и будет включать в себя возобновление работы продовольственных магазинов, парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов с едой на вынос и киосков.

«Если через неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости, ко второму этапу мы не перейдем. При ухудшении же ситуации возвращаемся в карантин», — заявил мэр.

Кроме того, мэр пообещал открыть некоторые предприятия бытового обслуживания, а также скверы и парки.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Социологи также отмечают, что украинцы за последние две недели все хуже стали соблюдать карантин: число тех, кто покидает дом несколько раз в день, выросло с 19% до 29%. Также 23% выходят из дома один раз в день. В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% вообще стараются не показываться на улице.

Украинский телеканал «1+1» 3 мая проведет музыкальный марафон «Ты не один», в рамках которого предложит зрителям пожертвовать деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Предполагается, что в телемарафоне примут участие звезды украинской поп-музыки, такие как Монатик, Тина Кароль, «Время и стекло», Оля Полякова и другие. На Украине это будет уже вторая попытка собрать при помощи представителей шоу-бизнеса деньги для медработников.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 867 человек, 8456 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6411 человек. По количеству заболевших Россия поднялась на восьмую позицию во всемирном рейтинге.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил перечислить свою месячную зарплату на поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Ранее к такому шагу призывал председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев.

В Роспотребнадзоре допустили частичный перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат со сдачей экзаменов через интернет. Некоторое время назад было принято решение перенести сдачу ЕГЭ и вступительных экзаменов на начало июня, но провести их очно.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 28 апреля © бюллетень Владимир Путин поручил до 15 мая принять меры по проведению медикаментозной профилактики в отношении медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Отмечается, что профилактика будет проводиться с учетом имеющегося международного опыта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать концепцию снятия или смягчения мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила снятие некоторых ограничений после 12 мая. По ее мнению, Россия может избежать пика заболеваемости, если граждане будут соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников.

Ситуация в мире

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции привел к падению ВВП Германии на 16%, сообщает исследовательский институт ifo. Восстановления до докризисных уровней экономисты ожидают к концу 2021 года, в целом в следующем году они ждут роста в 8,5%.

Отмечается, что за время пандемии серьезнее всего пострадали туристические бюро и туроператоры (падение производства на 84%), авиаотрасль (76%), гостиничное дело (68%), здравоохранение (45%), искусство, развлечения, рекреация (43%), транспортное машиностроение (41%). Единственной отраслью, оказавшейся в плюсе, стала фармацевтика с ростом на 7%.

США: печальные предварительные итоги эпидемии. Эксперты призывают готовиться ко второй волне © AP, Steven Senne

Распространение COVID-19 в мире может приобрести сезонный характер, считает глава Института исследования патогенных организмов при Академии наук Китая Цзинь Ци. По его словам, коронавирус COVID-19 не похож на аналогичную инфекцию, вызывающую SARS, — возможно, он станет эпидемическим сезонным заболеванием и будет медленно распространяться среди людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет нести ответственность за людей, которые пьют, вводят внутривенно или каким-либо другим образом употребляют дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом. Ранее американский лидер на брифинге предложил лечить заболевание путем инъекций санитайзера, так как он справляется с COVID-19 «за минуту». Из-за неосторожного высказывания президента компаниям, производящим антисептики, пришлось срочно обратиться к покупателям с просьбой использовать санитайзеры, только сверившись с инструкцией.