Карантин в Киеве продолжается, но в городе по-прежнему делают кофе и кофейные напитки на вынос и разливают спиртное. Делают это предприниматели вопреки запретительно-карантинному протоколу мэрии

За пивом и прочим крепким алкоголем выстраиваются очереди. Так что алкобизнес, по субъективным ощущениям автора этих строк, пострадал не сильно. Чего нельзя сказать о "кофейниках". Общепит, который в том числе торговал свежеприготовленным кофе, а также мини-кафе после ужесточения карантина закрылись. Но всего лишь на недельку. Оценив ситуацию, они решили возобновить деятельность, продавая кофеманам товар из-под полы.

Мы их нашли

За пару дней до Пасхи торговать готовым кофе стали смелее. Например, возле закрытых кофеен, где раньше можно было посидеть, начали выстраиваться очереди человек по 8-10. Заработала кофеварка и в гастрономе с продуктами «От фермера», где я часто останавливался и который вроде как приостановил продажу кофе. В этом и других местах кассир (он же продавец-консультант), одетый по карантинной форме, выносит клиентам стаканчик. В помещении пить, естественно, нельзя.

Гулять так гулять. Киевляне и малый бизнес массово нарушают карантинные запреты © Стрингер

Если ресторанам можно, то почему бы и "кофейникам" нельзя?

В супермаркетах — та же ситуация. Правда, пока что выпить горяченького можно только в сети супермаркетов «Фора» и «Сельпо». И если «Фора» соблюдает приказ властей, то в «Сельпо» — по крайней мере, в том магазине, где был я, — кофе можно взять прямо у кассы.

— А когда вы начали делать кофе? Что-то раньше я не помню, чтобы отдел работал после карантина, — уточнил я у бариста «Сельпо».

— Да, были где-то неделю закрыты. Искали лазейки. И нашли. Почему, например, «Эпицентру» (украинская сеть строительных мегамаркетов. Хотя, как мне рассказали, отделы там работают, но продадут вещь только после онлайн-заказа. — Ред.) можно, а нам нельзя? — ответил парень.

Кто-то без терминала, а кто-то без киоска

Заработала МАФ-клетушка 2x2, мимо которой я прохожу каждый день. Молодой человек за прилавком, выдавая мне стаканчик капучино, сказал, что работу он начал за неделю до Пасхи, а с проверкой к нему правоохранители ещё не наведывались. Я заметил: перед тем как выдать продукт, он каждый раз закрывал окошко выдачи.

Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки © AFP, Sergei SUPINSKY

Знакомому круглосуточному микромаркету, где можно купить и алкоголь, и еду, кофейную коммерцию прикрыли за демонстративное неповиновение протоколу. Однако скоро всё вернулось на прежние места. Кофе выдают за кассой. При этом исчез кассовый аппарат.

— У нас терминал забрали на два дня и уже вторую неделю не возвращают. Как нам сказали, это связано с изменением формы собственности. Но без аппарата и нам невыгодно: люди узнают, что нужно рассчитываться наличкой, разворачиваются и уходят, — посетовала продавец.

Но что интересно: сеть «Aroma Kava», соблюдавшая карантин, съехала с соседнего киоска.

Пусть докажут

В карантин без маски. Прогулки по вечернему Киеву © REUTERS, Gleb Garanich

Плюс над этим "рабочим" вопросом поработали правозащитники. Протокол полиция может составить, но санкции (штрафы и прочее) своим решением накладывает судья. Получается, что правоохранителям еще нужно доказать в судебном процессе, что кто-то что-то нарушил.

«Да? Серьезно? Ну тогда пусть пояснят, что такое «ТОРГОВИЙ ЗАКЛАД» и что такое «кавовий напій», — такой комментарий под новостью о вводе протокола написала женщина, очевидно, имеющая отношение к кофейному делу.

В целом же мелкий бизнес — в ярости. Он отправлен на карантин «отдыхать» тогда, как крупный бизнес спокойно работает. Глава Ассоциации мобильных кофеен (АМК) Алексей Бусаев обещает передать требования маленького бизнеса Кабинету министров в среду, 29 апреля.

«У каждого из нас есть кредиты, арендованные помещения и мощности, за которые арендные платежи никто не отменял! У предпринимателей есть оборотные средства и товар. Средства в основном закончились, товар испортился или потерял актуальность через окончание сезона. После окончания запретов многие не смогут открыться из-за отсутствия средств», — возмущается Бусаев.