За пивом и прочим крепким алкоголем выстраиваются очереди. Так что алкобизнес, по субъективным ощущениям автора этих строк, пострадал не сильно. Чего нельзя сказать о "кофейниках". Общепит, который в том числе торговал свежеприготовленным кофе, а также мини-кафе после ужесточения карантина закрылись. Но всего лишь на недельку. Оценив ситуацию, они решили возобновить деятельность, продавая кофеманам товар из-под полы.
Мы их нашли
За пару дней до Пасхи торговать готовым кофе стали смелее. Например, возле закрытых кофеен, где раньше можно было посидеть, начали выстраиваться очереди человек по 8-10. Заработала кофеварка и в гастрономе с продуктами «От фермера», где я часто останавливался и который вроде как приостановил продажу кофе. В этом и других местах кассир (он же продавец-консультант), одетый по карантинной форме, выносит клиентам стаканчик. В помещении пить, естественно, нельзя.
Значит, доставку придумали и для кофе, смекнул я. Так мне и сказали: «Адресная доставка». За порог.
Если ресторанам можно, то почему бы и "кофейникам" нельзя?
В супермаркетах — та же ситуация. Правда, пока что выпить горяченького можно только в сети супермаркетов «Фора» и «Сельпо». И если «Фора» соблюдает приказ властей, то в «Сельпо» — по крайней мере, в том магазине, где был я, — кофе можно взять прямо у кассы.
— А когда вы начали делать кофе? Что-то раньше я не помню, чтобы отдел работал после карантина, — уточнил я у бариста «Сельпо».
— Да, были где-то неделю закрыты. Искали лазейки. И нашли. Почему, например, «Эпицентру» (украинская сеть строительных мегамаркетов. Хотя, как мне рассказали, отделы там работают, но продадут вещь только после онлайн-заказа. — Ред.) можно, а нам нельзя? — ответил парень.
Кто-то без терминала, а кто-то без киоска
Заработала МАФ-клетушка 2x2, мимо которой я прохожу каждый день. Молодой человек за прилавком, выдавая мне стаканчик капучино, сказал, что работу он начал за неделю до Пасхи, а с проверкой к нему правоохранители ещё не наведывались. Я заметил: перед тем как выдать продукт, он каждый раз закрывал окошко выдачи.
С одной стороны, кофе на вынос — это вроде как незаконное действие. Но с другой — есть мораторий на налоговые (документальные и фактические) проверки бизнеса до 31 мая.
Знакомому круглосуточному микромаркету, где можно купить и алкоголь, и еду, кофейную коммерцию прикрыли за демонстративное неповиновение протоколу. Однако скоро всё вернулось на прежние места. Кофе выдают за кассой. При этом исчез кассовый аппарат.
— У нас терминал забрали на два дня и уже вторую неделю не возвращают. Как нам сказали, это связано с изменением формы собственности. Но без аппарата и нам невыгодно: люди узнают, что нужно рассчитываться наличкой, разворачиваются и уходят, — посетовала продавец.
Но что интересно: сеть «Aroma Kava», соблюдавшая карантин, съехала с соседнего киоска.
Пусть докажут
Я понимаю логику "кофейников" так: население Киева крепко подсажено на латте, капучино, эспрессо и другие виды кофе. Ведь этот напиток из зёрен кофейного дерева занимает второе место по потреблению после воды. А чем теплее становится, тем больше будет желающих попить кофе на свежем воздухе. Наступает май, и температура, по прогнозу погоды, не будет опускаться ниже 19-20 градусов тепла. Возможно, "кофейники" рискуют быть оштрафованными, но надеются отбить затраты за счёт уставших от домашнего ареста граждан.
Плюс над этим "рабочим" вопросом поработали правозащитники. Протокол полиция может составить, но санкции (штрафы и прочее) своим решением накладывает судья. Получается, что правоохранителям еще нужно доказать в судебном процессе, что кто-то что-то нарушил.
«Да? Серьезно? Ну тогда пусть пояснят, что такое «ТОРГОВИЙ ЗАКЛАД» и что такое «кавовий напій», — такой комментарий под новостью о вводе протокола написала женщина, очевидно, имеющая отношение к кофейному делу.
В целом же мелкий бизнес — в ярости. Он отправлен на карантин «отдыхать» тогда, как крупный бизнес спокойно работает. Глава Ассоциации мобильных кофеен (АМК) Алексей Бусаев обещает передать требования маленького бизнеса Кабинету министров в среду, 29 апреля.
«У каждого из нас есть кредиты, арендованные помещения и мощности, за которые арендные платежи никто не отменял! У предпринимателей есть оборотные средства и товар. Средства в основном закончились, товар испортился или потерял актуальность через окончание сезона. После окончания запретов многие не смогут открыться из-за отсутствия средств», — возмущается Бусаев.