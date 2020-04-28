Не иностранные курорты ждут украинцев в этом году, а трудовая повинность на фабриках и полях Евросоюза. Над Украиной нависла проблема безработицы, которая ведёт к ухудшению криминогенной обстановки и социальным взрывам на почве безденежья. Единственная возможность избежать напряжения в стране — как можно скорее открыть границы для заробитчан

Что уже сейчас делают украинские власти, отправляя народ в трудовое рабство за границу.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозируют увеличение официальной безработицы. По данным министерства, в конце прошлой недели на бирже труда было зарегистрировано 426,4 тысячи человек. По сравнению с этим периодом прошлого года число безработных увеличилось на 36%, или же не 113 тысяч человек.

С начала карантина 12 марта в службу занятости Украины подали заявки около 130 тысяч граждан и, как уверены в министерстве, количество безработных в связи с карантином только увеличится, так как были закрыты и навряд ли откроются многие торговые точки и предприятия, которые давали тысячи рабочих мест.

Единственная надежда украинцев — на заграницу, куда они рассчитывают поехать на заработки. И куда уже, несмотря на карантин, отправились первые счастливчики.

В Финляндию на заработки

Закарпатье в коронавирус. О чем думают и чего опасаются заробитчане, вернувшись домой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ежегодно в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч человек, большая часть которых — украинцы. Поэтому финская сторона отправила за украинскими рабочими спецрейс, который был согласован с МИД Украины.

При этом финны в начале апреля уверяли, что, дескать, они не в курсе, что фермеры планируют пригласить на работу украинцев. Да это и не получится, так как посольство тоже на карантине, а для поездки в Финляндию надо получить рабочую визу — туда по безвизу не попасть.

Каким образом на борт попали 200 украинцев — загадка. Единственный вариант, что поездка планировалась заранее и до карантина они успели открыть визу. Или же посольство Финляндии в Украине, несмотря на карантин, приняло украинских трудовых мигрантов.

Зато сейчас украинские работники осчастливят многие фермерские хозяйства, так как местные жители на «грязную» работу не соглашаются. Да и местным платить надо больше, нежели иностранным заробитчанам. Украинцы готовы работать за сущие гроши, так как все равно могут заработать больше, чем дома.

Плюс рассчитывают на то, что в период дефицита рабочих рук могут еще добиться надбавки.

Польша готова выделить даже самолеты

Уехавшие из Польши украинские заробитчане планируют вернуться — опрос © Brian Aslak / flickr Денис Шмыгаль.

«Украинцы получат право выехать после того, как в Европе закончатся все карантинные мероприятия, плюс еще 30 дней. По планам нашего правительства сначала запускается транспорт в городах, межрегиональное сообщение, и только после этого откроются государственные границы», — рассказывал Шмыгаль.

Более того, на прошлой неделе он заявил, что трудовые мигранты являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их «надо сохранить». А по сути удержать.

«У нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине тоже полно работы», — заявил Денис Шмыгаль.

После этого заволновались финские фермеры, которые рассчитывали привезти из Украины в этом сезоне не менее 1500 рабочих — об этом уже было соглашение на правительственном уровне. И теперь они переживают, что после заявления премьер-министра другим не позволят выехать из страны.

В частности, Украина уже приостановила чартерные рейсы в Финляндию.

Разумеется, не только Финляндии нужны украинские рабочие. Так, поляки уже заказали чартер для сезонных рабочих из Украины: 200 украинцами хотят укомплектовать фабрики Вроцлава. Там также не хватает и сельхозработников.

Фермеры не могут собрать урожай без сезонных рабочих из Украины и тоже просят привезти работников из Украины. С этой целью сейчас ведутся переговоры о чартерных рейсах, хотя обычно украинские заробитчане приезжали по наземной дороге.

«Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай намного хуже. А желающих украинцев поехать на работу будет много», — заверили польские специалисты на рынке труда.

Однако украинское правительство пока не даёт добро на вывоз рабсилы из страны, хотя и здесь никого не задействует. Правительство только мечтает о создании 500 тысяч рабочих мест, но по факту не может трудоустроить вернувшихся из-за границы.

Ситуация грозит украинцам тем, что они могут потерять единственный для многих источник дохода — трудовую миграцию. При том что есть страны посговорчивее и попроще: к примеру, немецкие фермеры нашли решение — уже привезли сезонных рабочих из Румынии и Болгарии.

Дюжина претендентов на одно вакантное место

Вернулся из Европы — иди в ВСУ. Украинских заробитчан приглашают на военную службу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

А теперь и чехи заговорили о том, что уже не могут обойтись без приезжих рабочих и не против возвращения украинцев обратно.

Как считает президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник, в ближайшее время европейские страны не будут активно привлекать к себе представителей других континентов из-за опасения снова столкнуться с всплесками эпидемии.

Такая ситуация открывает новые возможности для украинцев, которых хотят видеть у себя все больше стран. Этот кризис увеличит количество людей, которые будут искать себе работу за рубежом.

Кабинет министров в Украине планирует создать 500 тысяч рабочих мест с заработной платой примерно в двести долларов. А строитель, который работает в Польше, получает зарплату в 800-1000 долларов, — то есть в 4-5 раз больше.

Именно эта разница и будет выталкивать украинский народ на работу за границу.

«Сегодня на одно вакантное место [на Украине] в среднем претендуют от 6 до 12 человек. Как обычно, больше всего востребованы рабочие специальности, даже неквалифицированные. И оплата труда соответственная — в среднем 6000-8000 гривен (16500-22000 рублей).

На более престижную работу вакансии ограничены и идёт серьезный конкурсный отбор. Но при этом в сегодняшних условиях работодатель не торопится брать на работу соискателя, тянет, потому что выбор есть.

Более того, если до кризиса соискатель с опытом и хорошими показателями сам диктовал условия и уровень зарплаты, то сегодня он готов идти на то, что предлагает работодатель, даже если ожидаемая зарплата намного ниже, чем он когда-либо получал», — рассказывает сотрудница одного из агентств по трудоустройству в Киеве Светлана Тополь.

Охрименко: Пособие по безработице на Украине – это вообще тайна © Александр Охрименко

Правительство решило поддержать оставшихся без работы сограждан, выделив 6 миллиардов гривен Фонду социального страхования Украины на финансирование пособий по безработице.

В частности, 1,277 миллиарда гривен будет направлено на выплату пособий по безработице, 4,723 миллиарда гривен — на выплату пособий по частичной безработице.

Согласно постановлению, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 650 до 1000 гривен (около 2700 рублей), а выплаты всем безработным осуществляются с первого дня регистрации, а не с седьмого, как было ранее.

С первого дня помощь по безработице выплачивается и уволенным по собственному желанию (ранее — с 91 дня). Кроме того, предусмотрены выплаты субъектам малого и среднего бизнеса на период карантина для покрытия расходов на зарплату работникам, которым было сокращено рабочее время.

После такого «подарка», по прогнозам экспертов, количество желающих поехать на заработки за границу украинцев увеличится на 50%. Причём намного больше станет тех, кто захочет не просто выехать на работу, а уехать с семьей и там остаться.