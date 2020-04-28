Всеобщий карантин, который многие бизнесы на Украине не переживут, касается не всех. У народного депутата от провластной партии «Слуга народа» Николая Тищенко, видимо, есть иммунитет против Covid-19. Точнее, иммунитет есть у ресторанов, которыми он владеет в Киеве

Эту защитную функцию ему дает, судя по всему, депутатский мандат. О том, что ресторан «Велюр» работает во время карантина, рассказали журналисты Bihus.Info. Элитное заведение посещали народные депутаты, бизнесмены, экс-чиновники.

По наблюдениям журналистов, в ресторане Тищенко проводили время внефракционный нардеп Антон Яценко, помощник нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко, бизнесмен Павел Куфтырев, нардеп Александр Кабанов, менеджер «Метинвеста» Виталий Кисель. А вот в бронировании столика в «Велюре» журналистам отказали, ссылаясь на карантин. То есть ресторан работал в режиме vip-обслуживания.

Фактически депутат развивал свой бизнес в то время, как вся страна сидит на карантине, и немало зарабатывал.

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко выложил в своем ФБ фотографию чека из ресторана, согласно которому порция ягодного чая с лимоном в «Велюре» стоит около 600 гривен (1650 рублей). Откровенное правонарушение народного избранника возмутило его коллег. Бизнесмен Евгений Черняк в своем ФБ прокомментировал очередной скандал вокруг нардепа: «По работающему в карантин ресторану Тищенко: будем откровенны, все бы работали, если бы была возможность. Но возможности нет, поэтому вынуждены сокращать людей, терять клиентов и терять прибыль. Но точно не все смогли бы утром публично нарушать карантин, а вечером вещать в телевизоре о судьбах Родины. Тут нужно быть Колей.

И нужен особый цинизм. Высшего порядка. Не имеете теперь морального права в чём-то кого-то ограничивать. Кто ж вам теперь поверит, клоуны?! А Тищенко спасибо.

Он этим случаем прекратил карантин. Нужно начинать работать. Всем. Вот главный вывод».



Писатель Ян Валетов тоже выразил возмущение, поскольку сам соблюдает строгий карантин. А оказывается, что закон в Украине некоторым его творцам не писан: «Если закон не для всех, это не закон. Это, типа, понятия. Или все по одним правилам, или идите на*** со своими правилами для своих. Правда в том, что "все животные равны между собой, но некоторые из них ровнее".

Я соблюдаю карантин не потому, что мне приказали, а потому, что считаю сокращение социальных контактов единственным методом не добить нашу недореформированную систему т.н. Здравоохранения. Сам. В меру своего понимания ситуации.

Но вы же, суки народа, эти правила установили для всех. И для тех, кто за аренду едва платит, и для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и квартиру на эти деньги снимал.

Вопрос: есть предел цинизму? Или депутат Тищенко у нас антисептический?»



Особенно жестко реагировали на новость о работающем ресторане Тищенко именно бизнесмены. Потому что карантин — это их личная боль. Почти все несут колоссальные убытки от остановившейся экономики, большинство предприятий кризис не переживет. Быть может, даже целые отрасли исчезнут с экономической карты Украины.

Возмущенный пост написал киевский бизнесмен Алексей Давыденко.

«Вы, сука, остановили всю страну — вы ввели для всех бизнесов карантин. Тысячи бизнесов закрылись — десятки тысяч людей сидят без работы. Вы ловите мужика за купание в Днепре.

«Слуга народа» Тищенко назвал «большим праздником» День памяти Чернобыльской трагедии — видео © Facebook, NikolayTishenko Зеленского харчуетесь в работающем для вас ресторане. Не дома. Не по доставке. Не на вынос. А ещё вы выкручиваетесь глядя в глаза — врёте и делаете вид, что это не вы. Власть!

А теперь услышьте. Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране, что они не соблюдают карантин. Вы жируете. Вы празднуете. Вы не соблюдаетесь карантин. Вы не Слуги Народа — вы обыкновенные уроды, которые дорвались до власти — считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни. Именно такая несправедливость — когда вам можно ВСЁ, а нам всем — закон, станет вашим приговором».

Сам Тищенко в своём ФБ обвинил расследовавших ситуацию с ресторанов журналистов в продажности. По его словам, в "Велюре" иногда проходят личные встречи, но ресторан закрыт для обычных посетителей. При этом нардеп заявил, что встречается в заведении со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

Но депутату многие не поверили.