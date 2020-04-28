По состоянию на 12:00 28 апреля в мире зафиксировали свыше 3 миллионов 42,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 211,2 тысячи человек скончались, почти 894,6 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 27 апреля США, где коронавирусную инфекцию выявили у почти 988,5 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — свыше 56,2 тысячи (5,7%) умерших от заболевания.

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано более 229,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (23,5 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют почти 199,5 тысячи человек. Из них умерли почти 27 тысяч (13,5%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, на данный момент зафиксировано 83,9 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших опережает Китай — 87 147. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 7346 выздоровевших и 794 скончавшихся.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции российские ученые продолжают искать лекарство от COVID-19. Так, Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico начал проводить исследования на антитела к вирусу. Тест называется CoronaPass. На первом этапе анализы будут проводить только в лаборатории Genetico, и они будут доступны через партнерские медицинские центры.

Во второй же половине мая тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 начнет проводить частная медицинская компания «Инвитро». Тест будет стоить от 950 до 3500 рублей. Его смогут сдать все желающие, если у них нет симптомов простуды. Срок проведения теста — до двух суток без учета забора биоматериала для анализа.

А пока власти призывают не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, ежесуточно в России производят 8 миллионов масок, а из Китая в апреле в страну привезли около 100 тысяч подобных изделий. В связи с этим правительство может обязать аптеки иметь в продаже медицинские и гигиенические маски.

При этом в самолетах носить маски и перчатки придется даже после снятия ограничений на полеты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что эти же рекомендации можно будет использовать применительно и к другим видам транспорта.

Однако угрожает коронавирус не только здоровью россиян, но и их благосостоянию. Так, согласно прогнозу ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, в результате экономического кризиса, связанного с пандемией, средний класс в России может скатиться в бедность.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, режим самоизоляции в ближайшее время продолжит действовать. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье такой режим сохранится, в частности, на майские праздники. По данным газеты «Коммерсантъ», это коснется и других российских регионов — режим самоизоляции продлят до 12 мая. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин объявит об этом сегодня, 28 апреля.

Тем не менее, россияне начинают готовиться к праздничным дням. Так, по данным исследования маркетплейса «Беру», продажи товаров для пикника, в частности, угля, мангалов, инструментов для барбекю, шампуров, грилей и коптилен, за последние выходные, 24-26 апреля, выросли в 1,5 раза.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 9410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 239 стали летальными. В то же время 992 пациента выздоровели.

Чтобы контролировать ситуацию с распространением болезни, в ближайшее время почти полмиллиона украинцев пройдут тестирование на коронавирус. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в стране начнут делать 10 тысяч ПЦР-тестирований ежесуточно. Также для противодействия обострению ситуации с коронавирусом и борьбе с последующими пандемиями Минздрав закупит в госрезерв средства индивидуальной защиты медиков: костюмы биозащиты, маски, респираторы.

Этому поспособствует, в частности, помощь от Всемирного банка, который одобрил новый кредит для Украины в размере $135 миллионов (10 миллиардов рублей), которые пойдут на реформирование системы здравоохранения, а также на борьбу с коронавирусом.

Тем временем Госстат Украины привел печальные цифры о смертности в стране за первые два месяца 2020 года. Причем эпидемия коронавируса явно не в лидерах. Так, за этот период в стране умерли 100 738 человек. Больше всего — от болезни системы кровообращения. За ней следуют онкология, внешние причины, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни, пневмония, нервные болезни и только потом — коронавирус.

В случае же резкого увеличения заболевших от COVID-19 в Кабмине допускают ужесточение карантина. А пока главный санитарный врач Виктор Ляшко допускает завершение карантина значительно быстрее, чем предполагается в плане правительства.

«Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап», — сказал Ляшко.

Стоит отметить, что этот план вызвал неоднозначную реакцию в обществе и бизнесе. Так, представители городских властей сразу трех областных центров Львова, Днепра и Ивано-Франковска обратились в Кабмин с просьбой разрешить работу малого и среднего бизнеса, открыть городские рынки. В Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста. В Окружной суд Киева поданы 22 иска граждан по поводу карантинных ограничений. Мэр Киева Виталий Кличко также высказал ряд замечаний к плану.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 27 апреля Ситуация в мире

ООН опубликовала апрельский доклад, в котором говорится, что во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса.

«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — говорится в документе.

Этот прогноз подтверждают обнародованные газетой Financial Times данные о том, что более 30 миллионов жителей пяти европейских стран с крупнейшими экономиками (Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании) обратились за государственными компенсационными выплатами в рамках программы предоставления работникам краткосрочных отпусков с целью недопущения стремительного роста безработицы на фоне пандемии.

Данная программа помощи является одной из самых дорогостоящих: по оценкам экспертов, она обойдется пяти крупнейшим экономикам Европы более чем в 100 миллиардов евро (8 триллионов рублей).

При этом одной из наиболее пострадавших отраслей стал туризм. В связи с этим министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием «COVID-паспорт», который во всех странах Евросоюза будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.

Тем временем американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что, даже если эпидемия будет взята под контроль, мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше чем через один-два года. По его мнению, люди «будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свой образ жизни».

«Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском», — отметил Гейтс.

А что касается стадионов и вакцинаций, то глава японской Ассоциации врачей Ёситакэ Ёкокура также поставил под сомнение возможность проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году, если к тому времени не удастся разработать эффективную вакцину против коронавирусной инфекции.

Тем временем в Сингапуре ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России. По их мнению, вспышка коронавирусной инфекции в РФ завершится к 20 июня. Расчеты показали, что уже к 20 мая в России будут выявлены 97% случаев коронавируса, 99% — 28 мая, 100% — 20 июня, после чего новых случаев заражения не будет.