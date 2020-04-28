За пандемией коронавируса и событиями бурной политической жизни Украины без внимания осталась публикация «Шестого всеукраинского муниципального опроса» социологической группы «Рейтинг». Однако данные там любопытные: в частности, опрос обещает горячие местные выборы в Одессе

Социологическое исследование группы «Рейтинг», проводившееся с 25 января по 16 февраля, включило в себя опрос почти двадцати тысяч респондентов в 24 областях Украины. Несмотря на то что исследование было проведено еще до эпидемии коронавируса, результаты показали ряд интересных тенденций.

С небес на землю

После прихода команды «Слуги народа» на президентских и парламентских выборах 2019 года последние на волне всеобщей эйфории планировали перезагрузить руководство ключевых регионов Украины. Одно время команда Зеленского даже рассматривала вопрос досрочного проведения местных выборов, а альтернативным вариантом был ручной перезапуск проблемных для "зелёной" власти регионов. Однако возможность блица была упущена. Сказалось общее падение рейтинга «Слуги народа», вызванное отставкой правительства и связанными с ней скандалами, принятие непопулярного в народе «земельного закона», а также пандемия коронавируса, которая отодвинула вопрос местных выборов на второй план.

Также роль сыграла смена главы Офиса президента Андрея Богдана. Он лоббировал уголовные преследования мэра Одессы Геннадия Труханова. Пришедший на смену Андрей Ермак дал мэру Одессы некоторую передышку, но у Одесской мэрии наметились серьезные проблемы уже внутри города.

В 2018 году позиции Труханова казались незыблемыми. Согласно данным четвертого всеукраинского муниципального опроса группы «Рейтинг», работой мэра Одессы были довольны 68% респондентов. Поддержку деятельности Одесского горсовета, в котором большинство составляет промэрская партия «Доверяй делам», оказало 52% респондентов. Учитывая погрешность в 3,5%, такой уровень поддержки давал Труханову абсолютную уверенность в правильности выбранного им курса.

Однако в 2019 году в симпатии одесситов к Труханову наметилась неприятная для мэра тенденция, рейтинг начал снижаться. В ходе пятого всеукраинского муниципального опроса работой мэра были довольны только 54% респондентов. При этом 33% опрошенных считали, что Труханова необходимо переизбрать на следующий срок, а 41% считали, что Труханову необходимо дать возможность доработать свой срок и заменить его на другого мэра в результате выборов.

Рейтинг доверия к городскому совету также просел, осенью 2019 года его деятельностью были довольны уже 47% опрошенных.



К началу 2020 года ситуация для одесского мэра ухудшилась еще сильнее. Рейтинг доверия к нему всего лишь за три месяца снизился на 6%, составив 48% поддержки избирателей, при этом против выступили 36%. Количество сторонников Труханова как будущего мэра упало с 33% до 28%, а респондентов, считающих, что Труханова необходимо заменить на другого мэра после выборов, выросло с 41 до 48 процентов.

Чужая Украина

Прежде чем объяснить причины снижение доверия одесситов к мэру Труханову, нужно разобраться в электоральных настроениях и пристрастиях жителей Одессы. Результаты последнего соцопроса «Рейтинга» дают очень интересную картину региональных настроений. Так, 87% опрошенных одесситов гордятся тем, что являются жителями Одессы. По уровню городского патриотизма Одесса занимает первое место и уверенно обгоняет все областные центры, оставляя за собой Львов — 84%, Ивано-Франковск — 81% и Луцк — 75%.

При этом только 58% опрошенных одесситов гордятся тем, что они являются гражданами Украины. В Львове процент патриотов Украины почти равен предыдущему показателю — 81%. При таком приоритете симпатий одесситов в пользу собственного города вполне понятно, почему киевские власти беспокоит региональный сепаратизм в Одесском регионе.

А судя по отношению одесситов к курсу, которым идет государство (вопрос «Как вы считаете, дела на Украине идут в правильном/неправильном направлении?»), эти опасения полностью оправданны. Количество респондентов, считающих, что Украина движется в неправильном направлении, в Одессе составляет 58%. При этом центральная власть стремительно теряет поддержку в городе: только за три последних месяца количество сторонников курса власти упало с 46 до 29%.



С симпатиями к государству-«агрессору» в Одессе киевской власти тоже, мягко говоря, не везет. В Одессе 42% респондентов испытывают теплые чувства к Российской Федерации, 33% одесситов относятся к России нейтрально, и только 22% с прохладой относятся к России.

Учитывая разгоняемую в украинском обществе антироссийскую истерию и русофобские настроения, под формально нейтральным отношением к России респонденты зачастую скрывают свои симпатии, поскольку не доверяют анонимности таких опросов и беспокоятся за свою безопасность.

Впрочем, эти данные хорошо соотносятся с вопросом о членстве в НАТО. Если бы сегодня проводился референдум о вступлении в НАТО, то против проголосовало бы 55% одесситов, при 29% "за" — печальные результаты для шести лет антироссийской и прозападной пропаганды.



Общее недоверие к курсу, которым идёт Украина, отражается на одобрении деятельности полиции, Национальной гвардии и армии. Здесь Одесса входит в тройку антилидеров вместе с Мариуполем и Северодонецком.

Окончательно формируют электоральную картину города внешнеполитические предпочтения его жителей. Только 33% процента одесситов считают, что Украина должна быть членом Европейского союза, остальные выступают или за членство в Таможенном союзе с Россией, или за невхождение в разные объединения стран.

Рейтинг «Краяна»

Описанная картина в теории должна была дать хорошие перспективы для пророссийских партий и их лидеров, которым позиционирует себя Генадий Труханов. Однако в действиях когда-то любимого мэра Одессы появился ряд серьезных просчетов, оттолкнувших от него значительную часть избирателей.

Прежде всего на рейтинге мэра отразились многочисленные коррупционные скандалы, в которые мэрия была втянута вплоть до того, что сам мэр и его заместители оказались на скамье подсудимых. Первой ласточкой было инспирированное НАБУ дело завода «Краян», когда мэрия пыталась купить здание бывшего завода по цене, в два раза превышающей рыночную. Хотя обвинение развалилось в суде первой инстанции, поток негативной информации оставил у избирателей неприятный осадок.

Кстати, именно с момента активных действий по делу «Краян» и началось падение рейтинга Труханова. В довесок к делу «Краяна» Труханову вспомнили и неприятную историю с аэропортом «Застава», похожую на дело «Краян»: переплату по старому кредиту банку «Надра» и странное поведение мэрии по отношению к Одесскому аэропорту, который уплыл из рук муниципалитета в объятия бизнесменов Кауфмана и Грановского.

Вилка Труханова

Не спасает Труханова и то, что большая часть из его сторонников, отдавших за него голоса на прошлых выборах, в той или иной степени симпатизируют России и «антимайдану». И даже в этом вопросе Геннадий Леонидович умудрился разочаровать своих избирателей.

Настроенные скептически к Киевской власти одесситы видели в Труханове политика, способного защитить регион от процессов, которые уже шесть лет уничтожают Украину. Действительно, Труханов с этой задачей отчасти справился. В Одессе нет засилия националистической символики, флаг города пользуется большей популярностью, чем флаг Украины, и на государственные праздники он висит почти повсеместно. Городские власти не оказывают прямой поддержки националистическим организациям, а прикормленные Трухановым националисты ведут себя относительно тихо. Но на этом аванс Труханова своим избирателям заканчивается.

Песецкий: На местных выборах в Одессе партия Зеленского проигрывает Труханову © Facebook, Валерий Песецкий Порошенко и симпатиями избирателей Труханов попал в классическую шахматную вилку, когда ради сохранения одной фигуры придётся жертвовать другой. И такой непрерывный баланс одесситам, похоже, надоел. Соглашательская политика Труханова по отношению к киевским властям оттолкнула от него часть избирателей, негативно настроенных к постмайданному хаосу Украины. Это было видно на прошлогодних президентских выборах, когда большинство избирателей увидели во Владимире Зеленском надежду на перемены, чем и объяснился оглушительный успех «Слуги народа» в Одессе.

Впрочем, разочарование от политики Зеленского, которая мало чем не отличается от действий позднего Порошенко, очень быстро обвалило рейтинг «Слуги народа». Но Геннадию Леонидовичу не следует возлагать надежды на то, что избиратели к нему снова вернутся, ведь на пророссийском поле у Труханова появились серьезные конкуренты.

За жизнь без Труханова

Пока мэр Одессы, избегая острых вопросов, пытался выстроить отношения с новыми хозяевами правительственного квартала, у него появились серьезные конкуренты в лице "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ). Эта политическая сила, не связанная балансом интересов с Киевом, может позволить себе то, чего Труханов избегает в принципе, — вести активную кампанию по защите интересов пророссийского электората. Продвижение ОПЗЖ в Одессе началось с активного участия их представителя Богдана Гиганова в кампании против сноса памятных досок маршалу Жукову в Одессе.

В отличие от оппозиционеров, мэрия лишь выпустила невнятное заявление о недопустимости подобного произвола, чем и ограничилась.

Помимо барельефов маршалу ОПЗЖ отметилась и на другом фронте идеологической борьбы, продавив через Областной совет обращение к президенту Украины с призывом расследовать обстоятельства трагедии 2 мая, а также активно лоббировала установку мемориала жертвам 2 мая. На такие выпады Труханову, скованному политикой компромиссов и соглашательства с Киевом, ответить нечего. Видимо, урок из президентских выборов 2019 года, когда почти 90% одесситов проголосовали против русофобской политики Порошенко, Труханов не извлёк. И удовлетворить запрос одесситов на восстановление справедливости и защиту интересов пророссийского электората он или не может, или не хочет.

Таким образом, пока Труханов занимает выжидательную позицию, симпатии его бывших избирателей завоевывают его конкуренты из ОПЗЖ.

Однако у них тоже есть свои проблемы. Основная — отсутствие единого кандидата на пост мэра. По этому вопросу нет единого согласия внутри самой партии. В январе часть этой политической силы, ориентирующаяся на Юрия Бойко, выдвинула на этот пост Николая Скорика, чем вызвала несогласие со стороны сторонников Вадима Рабиновича, которые считают, что на пост мэра Одессы необходимо выставить более рейтингового кандидата.

В настоящее время вопрос выбора кандидата не решен до сих пор. Как показала практика, одесситы в вопросе выбора мэра склонны отдавать свои симпатии харизматичным лидерам, которых у ОПЗЖ сейчас не так много. Теоретически претендовать на этот пост может Вадим Рабинович, возглавляющий Одесскую областную ячейку ОПЗЖ, однако действия руководства ОПЗЖ говорят об обратном.

Коррупционный бэкграуннд экс-руководителя украинской таможни Нефедова. Одесские схемы и «решалы» © Facebook/Max Nefyodov Татьяна Плачкова.

Зеленый отлив

Если в начале осени прошлого года считалось, что главная угроза для Труханова исходит от «Слуги народа», то уже спустя полгода претензии «Слуг» на кресло мэра выглядят несерьёзными. Согласно опросам, проведенным в феврале, рейтинг «Слуги народа» составляет уже 36%, что куда меньше показателей прошлого лета. С учётом громких скандалов и отставок в правительстве, а также принятия непопулярного земельного закона, ко времени местных выборов осенью «зелёная волна» рискует превратиться в «зелёный отлив», потеряв все остатки былой популярности.

Впрочем, проблемы у «Слуг» те же, что и у главных конкурентов Труханова — ОПЗЖ. Партия Владимира Зеленского до сих пор не выдвинула единого кандидата на кресло мэра Одессы. Собственную избирательную кампанию пытается вести народный депутат от «Слуги народа» Алексей Леонов, заручившийся поддержкой Владимира Галантерника. Однако шансы на его победу не стоит оценивать серьезно: он в Одессе известен мало, а популярность была основана на ожиданиях от «Слуги народа», которые таят с каждым днем.

Союзники по интересам

Пока команды основных конкурентов Труханова теряются в выборе своих кандидатов, Геннадий Леонидович после разрыва с Галантерником сумел сплотить вокруг себя пул союзников по интересам, состоящий из представителей местного бизнеса и одесских политических элит.

Формула Харькова: Город в зеркале социологии © dobovo.com Константин Ткач, известный по контрабандным скандалам Вадим Альперин, а также экс-нардеп Александр Пресман, фирмы которого недавно выиграли пятнадцатимиллионный тендер мэрии на обеспечение питанием школьников Суворовского района. В отношениях с Альпериным у Труханова установилось взаимопонимание на фоне нового бизнеса Альперина. За последние три года он развернул масштабное строительство жилых комплексов в Одессе, от элитных на Гагаринском плато до дешёвых на Слободке.

Помимо известных бизнесменов помогать Труханову на выборах согласился даже известный политический авантюрист и по совместительству народный депутат Алексей Гончаренко. Неплохой политический контакт установился между этими формально непримиримыми противниками еще во времена Порошенко, тогда Труханову удалось заключить союз с представителями БПП на местах. Конечно же, давать денег Труханову Гончаренко не планирует, но согласился выставить своего технического кандидата, который будет отбирать голоса у кандидатуры «Слуги народа».

А вот с известным экс-регионалом Сергеем Киваловым союза у Труханова не получилось. Кивалов, как и в 2015 году, собирается выставлять свою кандидатуру на пост мэра Одессы, но выиграть он и не надеется. Вместо этого он планирует, как и на прошлых выборах, снять свою кандидатуру в обмен на преференции: сейчас его интересует вопрос выделения земли межрейсовой базы моряков, из-за которого у него возник конфликт с Одесской мэрией.

С учетом того, что ожидать появления сильного конкурента от представителей ОПЗЖ или «Слуги народа» Труханову в ближайшее время не стоит, а внутренние противоречия его оппонентов могут погубить их усилия по продвижению собственных кандидатов, у нынешнего мэра сохраняются неплохие шансы занять сохранить кресло на третий срок.

Однако в любом случае на оглушительную победу, которую Труханов получил в 2015 году, градоначальнику рассчитывать не стоит. При текущих политических раскладах во время мэрской кампании неизбежен второй тур выборов, в котором у Труханова появятся хорошие шансы. Но только в том случае, если ему не будет противостоять харизматичный и известный кандидат.