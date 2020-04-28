«Холмщина и Подляшье наши»: украинские националисты выставили счёт Польше

Территориальные претензии, озвучиваемые к Польше современными украинскими националистами, — тема малоизвестная. Но этот вопрос проходит через десятилетия как постоянная составляющая в идеологии ультраправых организаций Украины

«Следует заметил еще два тезиса, что занимали важное место в программах практически всех упомянутых националистических организаций, — отмечал в 2015 году известный историк украинского правого радикализма Эдуард Андрющенко в своей диссертации «Украинские праворадикальные организации в контексте общественно-политических процессов (конец 1980-х — 2015 гг.)» (Запорожье, 2015). — Первое — это идея соборности украинских земель. Под соборностью имелось в виду единство с Украиной территорий, которые на том или другом историческом этапе принадлежали к ареалу расселения украинцев. Это, в частности, Кубань, Стародубщина, Восточная Слобожанщина (Россия), Холмщина, Подляшье (Польша), Берестейщина (Беларусь), Приднестровье (Молдова) и другие исторические и этнокультурные регионы».

Пожалуй, первой подобную идеологию декларировала партия «Государственная самостоятельность Украины» (укр. «Державна самостійність України», ДСУ), возникшая в 1990 году во Львове, пережившая в 1993 году раскол на несколько фракций и действовавшая вплоть до 2003 года, когда е` ликвидировало Министерство юстиции Украины. ДСУ была не так известна, как УНА-УНСО*, хотя была представлена во многих регионах, и не только на Западной Украине, и имела собственную военизированную «Варту ДСУ», представленную прежде всего в Запорожской и Кировоградской областях.

Обратим внимание на карту на шапке газеты ДСУ «Непокоренная нация» в марте 1992 года, где в состав Украины также включены перечисленные выше Андрющенко земли соседних держав. В том числе пограничные территории Польши. Историк Андрющенко кратко упоминает в своей диссертации и декларируемое ДСУ «неминуемое объединение украинских этнических земель, которые временно оказались под юрисдикцией других стран».

Аналогичный ДСУ экспансионизм проповедовало и руководство УНА-УНСО*. Журналист Вахтанг Кипиани опубликовал 9 февраля 2002 года в газете «Киевские ведомости» свои воспоминания об идеологе этой организации Анатолии Лупынисе, где упомянул такой момент: «Лупынису было узко в куцых государственных кордонах Украины. Я запомнил его сидящим на фоне «Карти несплачених боргів України» («Карты неоплаченных долгов Украине». — Авт.) — Кубань, Серый Клин (в терминологии украинских националистов — Южная Сибирь. — Авт.), Зеленый Клин (Приамурье. — Авт.), Стародубщина (часть Брянской области. — Авт.), Перемышль. И, конечно, Кавказ».

В этой связи понятен смысл нашумевшей акции во Львове 29 июня 1997 года. Тогда одетые в камуфляж бойцы партии бросили государственные флаги России, Румынии и Польши на гранитные ступени перед памятником Тарасу Шевченко (памятник Степану Бандере тогда еще не был поставлен в этом западноукраинском городе) на проспекте Свободы. А затем "активисты" сожгли флаги, что повлекло за собой дипломатические протесты соседей.

Дело в том, что в 1997 году президент Украины Леонид Кучма подписал ряд договоров с соседними державами, признававшими существующие государственные границы, и тем самым, как считают до сих пор многие украинские националисты, «отдал» соседям часть «причитающихся Украине» территорий.

Андрющенко упоминает и целый ряд прицельно антипольских выпадов УНА-УНСО: «Несколько лет во Львове длительная эпопея с возобновлением польского «Мемориала орлят» на Лычаковском кладбище. Протесты местных активистов вызывала надпись на мемориальной табличке: «Неизвестным защитникам Львова и восточных территорий Польше». В октябре 1998 года группа националистов, среди которых преимущественно были члены УНА-УНСО, демонтировала эту надпись. Партия назвала это «борьбой против помпезного увековечивания памяти польских фашистов, которые в начале 20-го века сделали позорную попытку оккупации Западной Украины». Еще один скандал возник, когда в 2000 году на съезде УНА в Киеве иностранный гость, представитель праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НПД) заявил о необходимости разделения части нынешней территории Польше между Германией и Украиной».

Стоит заметить, что взгляды НПД в отношении возвращения «восточных территорий» не могли быть неизвестны в УНА-УНСО* хотя бы потому, что в 1999 году делегация украинских националистов как раз побывала у НПД в Германии, о чем Андрющенко упоминает в другой своей статье — «"От Сяна до Дона": внешнеполитические программы и зарубежная деятельность украинских националистических организаций (1991 — 2001 гг.)», опубликованной в 2014 году в журнале «Мандривец».

Подобные идеи в УНА-УНСО* не исчезли до сих пор. Например, на вече (собрании) 22 января 2011 года во Львове, посвященном Дню соборности Украины, участники которого сформировали живую цепь от памятника Тараса Шевченко до памятника Степану Бандере, выступил многолетний вождь УНА-УНСО* Юрий Шухевич, заявивший: «Правильно здесь было сказано: еще далеко не все этнические земли мы собрали вместе, тогда будет соборность, когда мы соберем те украинские земли, которые еще есть за пределами Украины, но для того, чтобы это случилось, мы должны построить единство в наших сердцах… Тогда действительно мы получим соборность — пока от Ужгорода, Львова до Луганска, а дальше действительно на всех украинских землях».

Такие заявления Шухевич делал не раз, о чем ему напомнил в ходе беседы, содержание которой было опубликовано 27 августа 2016 года в «Газете выборчей», польский журналист Игорь Мечик: «Я никогда не слышал в Польше ни одного серьёзного голоса, политика ли, или общественного деятеля, который подвергал бы сомнению границы, установленные в Европе после 1945 года. В отличие от вас, который не раз говорил, что ещё не все украинские этнические земли вернулись в состав Украины, и перечислял в качестве таковых российскую Кубань и земли на Дону, а на западе Подляшье, Холмщину, Засянье и Лемковщину. Уже сам по себе термин «этнические земли» в наше время недопустим».

На это многолетний вождь УНА-УНСО*, а на тот момент депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко ответил: «А почему? Неудобен для пост-колониальных стран, которые отнимали земли у других народов?».

То есть с точки зрения Шухевича, Польша является колониальной державой, захватившей исконно украинские земли.

На том же митинге во Львове 22 января 2011 года выступил и заместитель руководителя Украинской республиканской партии (входившей тогда в Блок Юлии Тимошенко) Ростислав Новоженец, озвучивший аналогичную идею: «Говоря сегодня о соборности, мы в основном говорим о единении Востока и Запада (двух частей Украины. — Авт.), но это — не совсем так, поэтому создатели Акта Соединения вкладывали в слово Соборность объединение всех украинских этнических земель в одном украинском государстве».

Новоженец далее перечислил «украинские этнические земли», которые в настоящий момент находятся в составе других государств, но должны быть воссоединены с Украиной: «Мы потеряли Лемковщину, Надсянье, Холмщину, Подляшье, которые отошли к Польше, Берестейщину, Гомельщину, отошедшие Беларуси, Стародубщину, Восточную Слобожанщину, наконец, Кубань… Мы потеряли Приднестровье, Мараморощину, Южную Буковину, которая сегодня в Румынии. Поэтому у нас сегодня нет соборности, но мы должны к этому стремиться».

Двумя годами ранее руководимый Новоженцем благотворительный фонд «Украина-Русь» издал во Львове карту Украины в ее «полных» границах для популяризации в обществе подобных взглядов, что вызвало громкий скандал.

Кстати, в тот же самый день — 22 января 2011 года — во Львове представители Молодежного националистического конгресса (МНК, молодежное крыло бандеровской фракции ОУН) также представили карту будущего государства (правда, на этот раз сшитую из разноцветных кусочков ткани), включающую помимо современной территории Украины и «утраченные украинские этнические земли».

«К утраченным территориям относятся Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина — в России; Берестейщина, Гомельщина — в Белоруси; Подляшье, Холмщина, Надсянье, Северная Лемковщина — в Польше, Южная Лемковщина — в Словакии; Мармарощина, Южная Буковина — в Румынии, — заявила журналистам координатор акции Зоряна Михалив. — Карта — это наглядный пример для украинских властей, чтоб они… принимали активное участие в возвращении исторических земель украинцев. Наша организация напишет письмо-обращение, чтобы ускорить рассмотрение дела».

Обратим внимание и на включающие эти территории карту Украины на шапке сайта «Национального альянса», отделившегося в 2005 году от МНК. Стоит отметить, что вождь «НацАльянса» Игорь Гузь в 2014-2019 годах являлся депутатом Верховной Рады от правящей партии «Народный фронт».

Обращались к антипольской теме и в созданной в 2008 году путём объединения представителей «империалистического» крыла украинского национализма Социал-национальной ассамблее (СНА). 14 апреля 2010 года в самом центре Киева — на пересечении улицы Петра Сагайдачного и Контрактовой площади — активисты СНА провели акцию, приуроченную к годовщине Колиивщины, восстания гайдамаков в 1768 году на Правобережной Украине, сопровождавшегося массовой резнёй мирного польского и еврейского населения.

Как говорилось в официальном заявлении СНА: «Участники марша… бросили к подножию памятника Петру Сагайдачному флаги стран, враждебных Украине, а именно: флаг Российской Федерации, флаг Израиля и флаг Польши. Под слова песни на слова великого Кобзаря… эти флаги были сожжены».

Известны уличные граффити с символикой СНА, содержавшие карту Соборной Украины с включением в неё польских, российских и белорусских территорий, с лозунгом «Помни, чужак, здесь хозяин украинец!» В частности, фотографии таких граффити, нанесённых в Одессе, опубликовало в ноябре 2011 года интернет-издание «Думская». Один из таких трафаретов с добавленным адресом сайта СНА весной 2013 года был опубликован наряду с прочей агитацией на странице «Патриота Украины» (силового крыла СНА) в Ивано-Франковской области в «ВКонтакте».

Таким образом, внешний экспансионизм действительно входит в обязательный «неприкосновенный запас» практически каждой украинской националистической организации. Так было и в 1990-е, и в 2010-е годы. Другое дело, подобные реваншистские цели в отношении соседних держав могут в тактических целях маскироваться.

Откровеннее всех пока выступает партия «Свобода», чей бессменный лидер Олег Тягнибок, например, заявил 26 июня 2018 года в эфире телеканала «112 Украина»: «В 1921 году наша с вами страна была в 1,6 раз больше по территории, нежели чем признанная (ООН. — Авт.) в 1991 году, и про Зеленый Клин можем говорить, и про Стародубщину можем говорить, и Холмщина, Надсянье, Лемковщина и так далее, и так далее».

Другое дело, что «Свобода» достаточно последовательна, системна и известна в своей антипольской деятельности, чтобы надеяться, что об этом забудут в Польше (об этой деятельности мы поговорим позднее — в отдельной статье).

* Организации запрещены Верховным судом РФ.