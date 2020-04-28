Первый за 30 лет пуск атомной электростанции в Европе состоится в Белоруссии. Семь лет прошло с момента, когда котлован превратился в гигантский силуэт, ставший отныне символом агрогородка Ворняны Гродненской области. Для Белоруссии это символ движения вперед, первая АЭС в стране. Но без помощи Москвы ничего этого не было бы

Так что белорусская атомная станция еще и витрина Союзного государства. Увы, торжественная часть в этой истории заканчивается перед союзом «но». Но законные радость и гордость омрачены полным политическим тупиком, в котором сегодня пребывают российско-белорусские отношения. И станция стала частью этой «холодной дружбы». Это притом что БелАЭС кое-кто совсем не рад.

Хорошие новости

Запустить станцию обещали в конце минувшего года. Это было бы блистательное навершие новогодней елки на празднике подписания в декабре 2019-го «дорожных карт» по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Как известно, ничего подобного не случилось, так что пуск энергетического объекта отложили на 2020-й.

На сегодня известно, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль, энергетический пуск планируется в сентябре — октябре. Не станет ли ложкой дёгтя на этот раз пандемия коронавирусной эпидемии, в связи с чем в России введен карантин, который может быть и продлен? Чтобы не помнили. Чернобыльский миф и как с ним бороться © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Скорее всего нет. Белоруссия, как известно, встала на путь обструкции в вопросе самоизоляции и демонстративно отказалась вводить ограничительные меры. По сути не признала состояние пандемии, именуя его «психозом». В таком случае пуск ядерного объекта из символического акта презентации Союзного государства превращается в сугубо внутреннее событие белорусского государства. Но если карантин все же снимут, то пост управления БелАЭС вполне может стать площадкой для саммита на высшем уровне между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Без тандема Лукашенко-Путин ни о какой АЭС в начале XXI века в такой стране, как Белоруссия, речи быть не могло. Саммит никто не анонсировал, но что-то подсказывает, что президент Белоруссии не забыл роль своего российского коллеги в деле строительства станции.

Старт был дан 15 марта 2011 года в ходе визита Путина в Минск в роли премьера. Кремль пошел на это вопреки тому, что БелАЭС с точки зрения выгоды Москве была совершенно не нужна. Россия запроектировала в Калининградской области собственную, Балтийскую АЭС, так что, финансируя аналогичный объект в Белоруссии, «Росатом» конкурировал бы сам с собой. Но ради выгоды союзной страны Москва была вынуждена заморозить свой объект. Лукашенко не может забыть пригласить Путина, скорее всего он это сделает. Вопрос — когда? Летом или осенью? Судя по состоянию отношений, быть может все что угодно, но без искренней дружбы, подтвержденной каким-нибудь компромиссом, встреча будет натянутой и холодной. Если вообще будет.

Ведь строительство оплатила Россия, дав 12 млрд долларов взаймы — 90% необходимой суммы. Отдать долг Минску нечем, предлагалось совместное предприятие, но был получен отказ. В конце концов, Москва, как обычно, широко согласилась реструктуризировать долг белорусской стороны. «Мы здесь будем жить»: Лукашенко призвал осваивать зону отчуждения Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Суть компромисса

Продолжение хороших новостей. Россия пошла навстречу Беларуси в неоднократно поднимавшемся президентом Лукашенко вопросе о реструктуризации платежей по кредиту на строительство БелАЭС. Вскоре должны быть внесены изменения в соответствующее соглашение.

Пока известно, что период использования кредита будет продлен на два года — до конца 2022-го, действующая «смешанная» процентная ставка по кредиту будет заменена на фиксированную в размере 3,3% годовых, дата начала погашения основного долга по кредиту перенесется с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Все эти изменения позволят Белоруссии сэкономить не менее 600 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля 2020 года было использовано 4,33 млрд долларов предоставленного кредита. Стоимость БелАЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов. Достигнутый компромисс подводит черту под историей годичной давности, связанной с отзывом посла России в Белоруссии Михаила Бабича. Ходят слухи, что спецпредставитель президента России стал неугоден лично президенту Белоруссии после того, как ему были приписаны слова о реальной стоимости БелАЭС. Сам Бабич утверждал, что не говорил такого, что это слова самого Лукашенко. Бацька же тогда лично не высказался. Претензии озвучил неожиданный персонаж: одна из двух оппозиционных депутаток Палаты представителей минувшего созыва Анна Канопацкая. Все это уже дело прошлое, но кто бы ни сказал об удешевлении строительства до 7 млрд долларов, он был в чем-то прав. «Мы здесь будем жить»: Лукашенко призвал осваивать зону отчуждения Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

А теперь о грустном

Хорошие новости, увы, имеют свойство заканчиваться. БелАЭС по первоначальному плану должна была бы работать уже третий год. Но она не работает, причем совсем не по причине непрофессионализма строителей и инженеров. Вопрос политизирован максимально.

Компромиссом в Минске недовольны. В Минэнерго, Минфине и правительстве Белоруссии отказались комментировать изданию TUT.BY конкретику по соглашениям. Источник в госорганах на условиях анонимности сказал белорусским журналистам, что «это было предложение российской стороны», но Белоруссия хотела «более длинный кредит». И слухи уже нашептали, какой именно: пишут, что Лукашенко хотел десятилетний. По словам источника TUT.BY, это далеко не все: финализировать договоренности должны во время переговоров руководителей двух стран. «Предварительные параметры были обсуждены во время переговоров президентов и премьеров двух стран», — сказал источник.

Бацька не был бы Бацькой, если бы и в этом вопросе не прибегал к жесткому давлению, как он это умеет. 14 февраля Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. По его словам, «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») должен был еще в 2018 году ввести в эксплуатацию первый энергоблок, в 2019-м — второй. Поэтому он, президент Белоруссии, предложил вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять». Москва, как обычно, ответила куда менее яркими устами чиновников Минфина. Птенцы Силуанова заявили, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Но негативное отношение Бацьки к любым переговорам на любую тему, если они ведутся с Россией, дело понятное и привычное. Это, собственно, не сама плохая новость. Это, так сказать, скучные будни Союзного государства — его рутинная повседневность.

Плохая новость в другом: «Россия согласилась не только перенести выплаты кредита за строительство Белорусской атомной электростанции, но и снизила ставку по десятимиллиардному займу почти вдвое» — не факт. Да-да! Политолог Высшей школы экономики в Москве Андрей Суздальцев направил запрос о соглашении в три профильных федеральных ведомства. «Ни одно из них не подтвердило нам наличие такого соглашения. Одно из ведомств сказало, что никаких бумаг не получало. Но все три учреждения заявили, что знают о предложении белорусской стороны, которое оглашается, как уже решенный вопрос», — сказал политолог.

Сюрприз! По словам Суздальцева, российская сторона готова пойти на определенные льготы по вопросам кредита за АЭС, однако в Кремле еще никто ничего не решил. «То есть дальше мы имеем два сценария развития событий. Москва махнет рукой и сделает вид, что действительно все мирно договорились. Или нас ждет очередной фронт борьбы внутри Союзного государства, если Минск будет стараться выдать желаемое за действительное и возмущаться негибкой позицией Москвы», — сказал человек, не поленившийся проверить триумфальные новостные заголовки. И это, собственно, самая плохая новость — документы снова «отсамосвалили» Путину и Лукашенко. Тактика, проверенная на «дорожных картах».

Не переключайтесь

23 числа СМИ широко распиарили первый за 10 лет телефонный разговор Лукашенко с президентом Литвы. В последний раз Бацька общался с главой литовского государства во время визита в Вильнюс в 2010 году. Тогда президентом была Даля Грибаускайте, с которой 10 лет назад все было ок. Потом отношения испортились навсегда. «Сто лет проработает». МАГАТЭ высоко оценила безопасность белорусской АЭС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Теперь во главе Литвы Гитанас Науседа, но даже он не может переступить через принципиальный для Вильнюса вопрос безопасности БелАЭС. В Минске такую позицию связывают со злонамеренностью литовцев, хотя надо быть справедливыми и посмотреть на вещи с их стороны. Литва ради членства в ЕС отказалась от своей Игналинской АЭС. Это явный минус. Чтобы обратить его в плюс, до 2025 года прибалтийские страны хотели выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Соглашение об энергетической синхронизации с Европой было подписано в июне 2019-го, как раз накануне пуска БелАЭС. Теперь тестирование раздельной работы отложено.

Есть еще причины: белорусская атомная станция находится в 50 километрах от столицы Литвы, зато почти в 200-х километрах от Минска. Литовцам это очень обидно. И хотя современные АЭС не петарды и каждый день не взрываются, это отличный повод потроллить конкурентов по энергорынку. Что Литва и делает, усложняя жизнь Бацьке, путая его планы.

Остановить строительство «мытьем» любого белорусского вопроса в Брюсселе не вышло. Решили действовать «катаньем»: президент Науседа просил Бацьку пустить европейских аудиторов. А за его широкой, могилевской спиной подговаривает Зеленского присоединиться к бойкоту закупок белорусской электроэнергии. Надежда слабая — Зеленскому очень не до того. Но головной боли Лукашенко это не добавит — он крепкий.

В общем, как видно, в любом белорусском вопросе есть много днищ, так что гарантировать, что БелАЭС будет скоро пущена, здравомыслящие люди не дадут.