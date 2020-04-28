С конца февраля 2020 года новый коронавирус стал причиной смерти более 56 000 американцев. Число официально подтвержденных случаев заражения приближается к миллиону

Масштабы происходящего в США можно понять, если взглянуть на страницы американских газет, где публикуются платные извещения о смерти. В недавнем воскресном номере газеты Boston Globe эти сообщения заняли 21 (!) полосу, являя собой визуальное представление о количестве жертв коронавируса.

В такое же воскресенье год назад, 28 апреля 2019 года, извещениям о смерти были посвящены всего семь страниц.

Поскольку некрологи, размещенные членами семьи, необязательно должны включать причину смерти, неясно, какой их процент может быть отнесен к коронавирусу. Но во многих текстах упоминается COVID-19.

Газеты, заполненные некрологами, стали неофициальной статистикой смертности коронавируса начиная с середины марта. В Boston Globe сейчас наблюдается подобный взрыв: сообщения о смерти заняли 11 страниц 12 апреля и 16 страниц 19 апреля.

Газеты в других пострадавших городах отмечают такую же тенденцию. Газета Star-Ledger в Ньюарке напечатала 109 некрологов 12 апреля по сравнению с 17 в такое же воскресенье год назад. В Новом Орлеане число платных извещений о смерти удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Пандемия коронавируса увеличит дефицит госбюджета США до $3,7 трлн в 2020 году — Конгресс © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Хотя некоторые штаты уже приступили к планам по восстановлению экономики, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКП) Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна нового коронавируса будет еще страшнее, поскольку она может совпасть с сезоном гриппа.

«Есть риск, что удар вируса по нашей стране следующей зимой будет еще тяжелее, чем тот, который только что пережили, — заявил Редфилд. — У нас будет эпидемия гриппа и коронавируса одновременно».

По его словам, вспышки двух респираторных инфекций одновременно лягут тяжким бременем на систему здравоохранения. Первая волна COVID-19 привела к ситуации, когда больницы переполнены, а тестовых наборов, аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты для работников здравоохранения не хватает.

Редфилд призвал федеральные власти и чиновников на уровне штатов использовать ближайшие месяцы на подготовку ко второй волне. Приказы о самоизоляции постепенно отменяются, и чиновникам приходится все настоятельнее призывать американцев свести контакты на близком расстоянии к минимуму. Также необходимо значительно упрочить возможности тестирования и расширить выявление круга общения потенциальных зараженных. Это позволит предотвратить новые масштабные вспышки. Китай не виноват. Губернатор штата Нью-Йорк рассказал, откуда в США проник коронавирус © REUTERS, Eduardo Munoz

Редфилд и другие члены рабочей группы Белого дома по коронавирусу подчеркнули важность соблюдения правил социального дистанцирования. По его словам, эта мера оказала «огромное влияние» на ход эпидемии в стране. Кроме того, ЦКП подготовил подробное руководство для штатов и местных органов власти о мерах по смягчению последствий и поэтапном отказе от жестких ограничений и приказов оставаться дома.

Редфилд сказал, что всего у его ведомства насчитывается порядка 500 эпидемиологов в разных штатах, и большинство из них занимаются эпидемией на местах. В рамках значительного увеличения штатов планируется нанять еще минимум 650 специалистов.

Бывший директор ЦКП Том Фриден подсчитал, что всего для отслеживания контактов потенциальных зараженных граждан на территории США потребуется до 300 тысяч сотрудников. По оценкам Центра медицинской безопасности имени Джона Хопкинса и Ассоциации сотрудников здравоохранения штатов и территорий, их понадобится на 100 тысяч больше, чем имеется настоящее время. В связи с этим они призывают Конгресс выделить дополнительно 3,6 млрд долларов на экстренные расходы.

В летние месяцы работники здравоохранения США будут убеждать американцев принять меры и сделать прививку от гриппа заранее, не дожидаясь осени. Таким образом чиновники здравоохранения надеются свести к минимуму количество госпитализированных из-за гриппа.

По словам Редфилда, прививка от гриппа «поможет освободить больничную койку для вашей матери или бабушки, если та заболеет коронавирусом». Убивает за минуту: Трамп рассказал, как спасти мир от коронавируса © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Округ Рандолф штата Джорджия — лидер на территории США по смертности от коронавируса: 18 человек умерли при общем населении 6800 человек. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph. Как отмечает издание, подобному положению дел поспособствовали такие факторы, как ограниченный доступ людей к здравоохранению, большая доля пожилых и высокий уровень бедности населения.

Округ Рандолф, где проживает 6800 человек, имеет самое высокое соотношение между количеством смертей, связанных с вирусом, и общей числом жителей. По этому показателю он опережает даже Нью-Йорк. Издание обратило внимание, что все умершие от COVID-19 — пожилые люди старше 60 лет, у многих из которых были сопутствующие болезни, такие как диабет или проблемы с сердцем.

Кроме того, удар коронавируса особенно сильно на себе ощутили религиозные общины. Рандолф находится в сердце так называемого «библейского пояса» Соединённых Штатов. В одном лишь городке Катберт насчитывается более дюжины церквей.

Ещё одним фактором, способствовавшим высокой смертности, возможно, стала демография. Согласно последней переписи населения в США, около трети населения округа Рандолф живут в бедности, при этом четверть местных жителей старше 65 лет, то есть являются особо уязвимыми.

Несоблюдение правил социального дистанцирования также могло содействовать такому положению дел. По словам одного из местных жителей, после прихода коронавируса население недостаточно быстро изменило обычное поведение. Приостановка взносов не предел: Помпео о «кардинальных» решениях США по ВОЗ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Также свою роль сыграло состояние местных учреждений здравоохранения. В округе лишь одна машина скорой помощи на территорию площадью более 1100 кв. км. И одна больница, которой пришлось дополнительно набирать медперсонал, чтобы заполнить пустующие вакансии.

Случаев заболевания COVID-19 на юге США становится всё больше. И картина, подобная той, что сложилась в округе Рандолф, может повториться и в других местах.

Наблюдатели также отмечают, что данные по заболеваемости коронавирусом во многих штатах США не включают в себя статистику по коренным американцам. Так, в Соединённых Штатах сейчас политкорректно называют североамериканских индейцев.

Из-за неравного доступа к здравоохранению, чистой воде и полезному питанию именно коренные американцы оказались подвержены наибольшему риску.

Что же касается штатов, включающих коренное население в общую статистику, то в них первичные данные демонстрируют сильные диспропорции между процентом заразившихся и умерших.

Здравоохранительные органы штата Аризона сообщили о том, что коренные американцы составляют 16% от общего числа умерших от коронавируса. Тогда как общая доля коренного населения в штате составляет лишь 6%.

Похожие данные были выявлены и в штате Нью-Мексико.

При подготовке текста использованы материалы сайтов inosmi.ru и russian.rt.com