Украинка Регина Тодоренко - известная телеведущая и успешный высокооплачиваемый блогер. 25 апреля в прямом эфире в Инстаграм она допустила неосторожное высказывание на тему домашнего насилия, после чего попала в водоворот тотального осуждения: у неё отобрали награду «Женщина года», от сотрудничества с Тодоренко отказываются мировые бренды

Регина Тодоренко родом из Одессы. Свой творческий путь начинала как певица. Участвовала в украинских талант-шоу, входила в состав украинской группы, которую продюсировала известная певица Наталья Могилевская. Но настоящую славу и любовь зрителей харизматичная девушка приобрела после выхода программы «Орел и решка» на российском телеканале «Пятница».

Сегодня, по признанию самой Тодоренко, основной доход и популярность она получает в Инстаграм, в котором насчитывает 8,2 млн подписчиков. Именно из-за прямого эфира в этой социальной сети Тодоренко оказалась в эпицентре скандала. Регина рассуждала, что не стоит выносить семейные скандалы напоказ, если ты публичная личность. В частности, сказала: «Что ты сделала, чтобы твой муж тебя не бил?».

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась, рассказывая о травле на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владом Топаловым — ред.) делимся счастьем в моменте. Мне кажется мы не полные идиоты, чтобы показывать, как муж умирает в сухом льду. Нужно быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «мой муж меня бьёт».

А дальше уже следовала фраза: «А что ты сделала для того, чтобы твой муж тебя не бил?»

Но контекст уже не имеет значения, когда речь идет о темах феминизма. Как не имеет значения, что Тодоренко поспешила записать видео с извинениями, что она сожалеет о сказанном и ни в коем случае не оправдывает какое-либо насилие. Причём Тодоренко даже не пыталась оправдаться, мол, её неверно поняли: сразу и безоговорочно признала свою вину. Потоки осуждения, брани и конкретного буллинга буквально заполнили все аккаунты звезды. Она была вынуждена закрыть возможность комментировать ее посты.

Негативная реакция нарастала как снежный ком.

Издание Glamour лишило Регину Тодоренко титула «Женщина года» с формулировкой: «За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо».

И если лишение условных титулов — это скорее имиджевая потеря, то отказ рекламодателей сотрудничать со звездой может стоить блогеру очень дорого. В компании Pepsi заявили: «Мы были очень расстроены сложившейся ситуацией, мы были даже шокированы этими словами, потому что такие утверждения не соответствуют ценностям компании и ценностям ее брендов. Мы выступаем категорически против насилия в любых формах. Было принято решение о приостановлении данной медиакомпании», — прокомментировал решение остановить медиакампанию директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков.

Тодоренко — лицо продукта J7, новое промо которого стартовало 1 апреля.

С осуждением выступила и другая торговая марка, амбассадором которой является Тодоренко. Бренд Pampers в России заявил: «Мы категорически не поддерживаем насилие. Для нас нет ничего важнее здоровья, благополучия и безопасности людей. Мы очень глубоко расстроены и разочарованы тем, как прозвучали слова Регины. Уже разбираемся в сложившейся ситуации. Мы во всем разберемся!».

Быстрая реакция международных компания на скандал на тему домашнего насилия над женщинами свидетельствует о том, что они точно знают: если не откажутся сотрудничать с «провинившейся Тодоренко», завтра линчеванию подвергнуться они сами, а их продукции объявят бойкот.

«Уничтожают очередную знаменитость». Собчак защитила Тодоренко после ее слов о домашнем насилии © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк Ксения Собчак. Она считает, что травля Тодоренко — тоже в своём роде насилие. А история эта намного глубже.

«С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость.

Я против домашнего насилия, против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то, а в том, что феминизм — это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том, что многие вообще не понимают что это такое, думая, что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко»,- заявила Собчак.

До позитивной повестки сегодня в вопросах феминистских очень далеко. Движение «за права женщин» превратилось «против прав всех несогласных». Несоразмерность «наказания» провинившихся всё чаще приводит к неадекватным последствиям. Как в случае с Харви Вайнштейном, получившим 23 года тюрьмы за домогательства. На его фоне убийца Андерс Брейвик, виновный в гибели 77 человек, кажется не таким уж маньяком. Ведь его тюремный срок — на два года меньше, чем у «угнетателя женщин» Вайнштейна.