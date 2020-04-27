В последнее время в большинстве стран мира всё более очевидными становятся изменения в общественном мнении. Люди всё меньше боятся коронавируса и всё больше обеспокоены другими проблемами, которые представляются им более актуальными. Не стала исключением и Украина

Коллеги-социологи поделились данными телефонного опроса, проведённого в одном из крупных областных центров страны. Ещё три недели назад в качестве главной проблемы страны фигурировала эпидемия коронавируса, а сейчас она передвинулась на третье место, уступив два первых экономическим проблемам (экономический кризис и низкий уровень доходов населения).

Отчасти это связано, разумеется, с тем, что люди не могут бояться всё время. Просто устаёшь жить в постоянном страхе за себя, родных и близких. Тем более началась весна, стало тепло, деревья цветут… Какая эпидемия? Опять же, опыт свидетельствует, что к тёплому времени года вспышки ОРВИ всегда заканчиваются.

На Украине карантин могут продлить до середины мая © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Понятие «эпидемического порога» вводилось не по социопсихологическим основаниям, но оно осмысленно и с этой точки зрения. Если порог составляет 5% (в общем случае он именно такой), фактически это значит, что из 100 человек болеет пять. Даже если вы по жизни работаете на удалёнке, то рано или поздно вы больного где-то встретите: в магазине, транспорте, парке… Более чем реально встретить больных в учебных заведениях.

Однако заболеваемость коронавирусом на Украине составляет 0,016%. Это один заболевший на 10 000 человек. Чтобы найти этих самых заболевших, вам потребуется пойти на заполненный Республиканский стадион. При вместительности в 100 тыс. человек там, теоретически, может найтись парочка больных (на практике вряд ли — больные дома сидят, лечатся).

На самом деле ситуация ещё более неоднозначная. Заболеваемость распространена по территории страны крайне неравномерно. Есть небольшие сёла, в которых несколько десятков человек, у которых выявлен коронавирус, но таких людей всего по стране 8,5 тысяч. В Вишнёвом под Киевом, например, выявлено общежитие, в котором 37 больных. Это, на минуточку, 6,8% заболевших по области.

Это значит, что есть целые районы и города, совершенно свободные от этой заразы! Об этом не пишут, а если и пишут, то в уничижительном смысле: плохо, дескать, тестируют. Но тестируй — не тестируй, неоткуда взяться заражённым.

Зато в круге общения каждого без исключения человека (даже если сам он персонально почему-то не пострадал) есть те, кто потерял работу, отправлен в отпуск за свой счёт до выяснения, не может расплатиться с кредитом, не может оплатить аренду квартиры и т.д. и т.п. Это проблемы реальные, с которыми сталкиваешься каждый день, и существующий только в СМИ коронавирус конкуренции им составить ну никак не может.

Интересные данные выявило проводившееся параллельно качественное исследование — части опрашиваемых задавали вопросы, требующие развёрнутого ответа.

Политолог Шпаковский: Жесткий карантин не привел к перелому в борьбе с коронавирусом © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Помимо экономических вопросов и собственно эпидемии, людей волнуют следующие вопросы.

Во-первых, усиление правоохранительных органов.

Нет тут никакой конспирологии и старшего брата, который следит за тобой. Просто большинство людей или их знакомых уже сталкивались с неадекватным поведением сотрудников полиции и опасаются, что будут сталкиваться впредь. Особенно в период выхода из карантина, когда непонятно, что уже можно, а что точно нельзя. Ну и, опять же, очень беспокоит, что будет, если хозяин квартиры или офиса не войдёт в положение и попытается выселить квартирантов с полицией?

Во-вторых, состояние медицинской системы.

Общее впечатление, подкреплённое, кстати, авторитетом президента (на него реально ссылаются во время интервью), состоит в том, что медицинская система оказалась совершенно неготовой к эпидемии, и медицинскую реформу необходимо отменять. Забавно, что при этом непосредственных претензий к медицине и медработникам не так чтобы много. Чаще говорят о высоких ценах на лекарства.

«Необходимо полностью поменять подход»: Зеленский признался, что коронавирус изменил его взгляд на медреформу © REUTERS, AP

Опять же, людей волнуют вопросы сугубо прикладные — будет ли ЗНО (аналог российских ОГЭ), если будет — то когда, если не будет — то как будет решаться вопрос с итоговыми оценками, как готовиться в условиях карантина и т.п. Иногда поднимаются вопросы более абстрактные. Люди опасаются, что проведённый эксперимент может подвигнуть власти на постепенный переход к заочной системе обучения, а это ломает весь строй жизни школьников и их родителей. Опять же, качество удалённого обучения вызывает множество вопросов (пресловутые телеуроки не упоминались — достаточно проблем на уровне школ).

P.S.: Сначала общественное мнение подтолкнуло власти к введению карантина, теперь оно же подталкивает их в обратном направлении, хотя число заболевших остаётся высоким. Пик пришёлся на 23 апреля, когда было выявлено 578 инфицированных, но к реальной картине заболеваемости эти данные имеют только косвенное отношение из-за недостаточно охвата тестированием.