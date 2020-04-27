По состоянию на 12:00 27 апреля коронавирус диагностировали больше чем у 2 миллионов 973 тысяч человек в мире. Заболевание забрало жизни 206,5 тыс. человек, 868,8 тыс. заразившихся выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты: там заболевание выявили почти у 966 тысяч человек, больше 54,8 тысячи заболевших скончались.

В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у 226,6 тысячи человек, 23,3 тысячи скончались.

На третьем месте находится Италия: почти 197,7 тысячи заболевших, 26,6 тысячи умерли.

Сложной остаётся ситуация во Франции (162,2 тыс. заражений), Германии (157,7 тыс.), Великобритании (больше 154 тыс.) и Турции (110,1тыс.).

Коронавирус и Россия

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6 198, до 87 147 человек.

Таким образом, Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 тысячи 912 случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии в стране умерли более 750 человек.

В Москве скончался еще 31 человек с диагностированным коронавирусом. Таким образом, всего в городе с начала эпидемии умерли 435 человек.

Министерство обороны сообщило, что в российской армии выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Несмотря на эпидемию, весенний призыв решено было не отменять: комиссии начнут работать с 6 мая, новобранцев будут отправлять в части с 20 мая.

В российских военных высших учебных заведениях зафиксировано 779 случаев заражения преподавателей и курсантов.

В Краснодарском крае умер врач, занимавшийся лечением больных с COVID-19. Врач-рентгенолог Алексей Васильченко проработал в медицине с 1994 года. Причины его смерти местный Минздрав не сообщил.

В России назвали предполагаемый срок продления ограничений из-за коронавируса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в любом случае выход из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, будет поэтапным. Но эти этапы еще предстоит разработать.

Около 40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из опроса ВЦИОМа. Только пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%. Еще один опрос, проведенный специалистами страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», показал, что в наименьшей степени эпидемия вызывает озабоченность у жителей Санкт-Петербурга. Треть респондентов там заявили, что их не волнует распространение заболевания.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, из-за увеличения числа безработных на 7-8% уровень жизни россиян снизится на 5-7%. Он предложил оказать наиболее бедным людям дополнительную помощь. В частности, выдавать им или денежные средства, или продуктовые наборы. Кудрин оценил число нуждающихся в дополнительной помощи россиян в шесть-девять миллионов человек.

Власти Курганской области решили ограничить продажу спиртного с 30 апреля до 10 мая. Чтобы граждане воздержались от посещения дач и шашлыков, чиновники могут запретить торговлю горючими веществами — жидкостью для розжига и древесным углем. Зато с 27 апреля в Курганской области начали работать магазины одежды и обуви.

Вопреки происходящему в мире, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что COVID-19 не существует, и проклял священников, которые закрывают храмы на карантин. Он предложил выселять таких… в Биробиджан, и тогда, по его словам, «несуществующая коронавирусная эпидемия» закончится.

Ситуация на Украине

На Украине зафиксировали больше 9 тысяч зараженных коронавирусом. За время эпидемии в стране умерли 220 человек, а 846 выздоровели после инфицирования.

За сутки было выявлено 392 новых положительных теста на COVID-19.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области (1375), а меньше всего — в Луганской области (29).

С начала эпидемии 676 медработников заразилось коронавирусом, за сутки выявлен 101 новый случай. Наибольшее число заболевших медиков (236 человек) — в Черновицкой области, которая является эпицентром заболевания в стране. Также высокие показатели инфицирования среди работников медучреждений Тернопольской и Ровенской областей.

СOVID-19 диагностировали у 32 медработников Подольской районной больницы. Все они контактировали с семейным врачом, который был инфицирован и впоследствии умер от осложнений коронавирусной болезни.

Еще одна вспышка заболеваемости произошла в Харьковской области, но в этом случае массово заразились пациенты областной психиатрической больницы №1. За сутки выявлено 11 случаев инфицирования. Въезд и выезд из населенного пункта Стрелечье, где расположено медучреждение, был ограничен.

На Украине заговорили о стремительной отмене карантина © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Из-за коронавируса могут лишиться работы сотрудники Львовского городского совета. Мэр Андрей Садовый анонсировал сокращение штата на 181 человек, в связи с сокращением поступлений денежных средств в местный бюджет.

Министерство образования рекомендовало учебным заведениям отменить выпускные вечера для обеспечения здоровья всех участников.

Настоящий бунт с потасовкой и вскрытыми венами устроили заключенные расположенного на Украине Черновицкого СИЗО. Узнав, что в изолятор поступил арестант с коронавирусной инфекцией, они выступили против решения руководства, забаррикадировались и призвали к неповиновению. К семи арестантам охранники вынуждены были применить силу, трое заключённых порезали себе вены. У одного из них открылось венозное кровотечение, и он был госпитализирован вне СИЗО.

Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник заявил, что малый бизнес на Украине нужно открывать как можно быстрее, так как из-за карантина у людей закончились деньги.

«Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина, — соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое», — сказал он.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что план из пяти этапов выхода из карантина могут сократить, если количество новых заражений в стране начнёт резко снижаться.

Ситуация в мире

С 27 апреля сразу несколько стран постепенно ослабляют карантинные меры, введенные для населения и бизнеса из-за пандемии. Одними из первых по пути к выходу из локдауна движутся некоторые страны Евросоюза — Чехия, Австрия, Литва, Швейцария и другие. Кое-где эти послабления не будут значительными, но в некоторых странах их могут ощутить значительное число жителей. Например, в Литве откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, парикмахерские и косметические салоны, а в Нидерландах — детские сады и начальные классы в школах.

Коронавирус в Европе: сокращение смертности, протесты на границах, борьба с «российской дезинформацией» © СС0, Pixabay Италии готовятся к ослаблению карантина, но утверждают, что в этом году иностранные туристы в страну не попадут. Открывать границы они не хотят до конца 2020 года. Пока возможен только внутренний туризм — музеи и главные достопримечательности станут доступны уже в мае.

Вслед за Италией возможность смягчения карантинных мер рассматривает Великобритания. Количество жертв коронавируса в Британии превысило 20,7 тыс. Общее число зараженных составляет более 154 тыс. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон полностью излечился от СOVID-19 и уже приступил к работе.

Для финансирования мер по борьбе с распространением коронавируса Белоруссия рассчитывает получить поддержку международных финансовых институтов, сообщил первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой. По его словам, стране таким образом необходимо привлечь до $2,5 млрд.

В Белом доме опровергли сообщения СМИ об уходе со своего поста министра здравоохранения США Алекса Азара. Пресс-служба администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа назвала спекуляции на этой теме безответственными и отвлекающими от борьбы с коронавирусом. Американская пресса упорно считает Азара одним из главных виновников катастрофической распространенности вируса. В СМИ утверждают, что министр долгое время скрывал от Трампа истинное положение дел и заявлял, что все под контролем.

Экономический советник американского президента Кевин Хассетт предупредил граждан страны, что после победы над пандемией число безработных достигнет уровня Великой депрессии. В 1933 году показатель составлял 24,9%, в апреле 2020 года он, по данным Хассетта, был на уровне 16%. Независимые экономисты утверждают, что цифры занижены и уже на этой неделе работу потеряли больше 20% американцев.

Польша готовит чартерные рейсы, чтобы возить украинских заробитчан на полевые работы.

Китай опасается второй вспышки коронавируса из-за роста заболеваемости в РФ. В КНР зафиксировано пять новых случаев инфицирования на границе с Россией. При этом в бывшем эпицентре пандемии Ухане все пациенты с коронавирусом полностью выздоровели и выписались из больниц.

Саудовская Аравия отменила комендантский час практически по всей стране, кроме Мекки и районов, которые ранее находились в изоляции. Также правительство разрешило осуществление торговли при соблюдении санитарных норм и социального дистанцирования.

В Берлине состоялась акция протеста против карантина. Около тысячи демонстрантов собрались на площади недалеко от центра с требованием защиты конституционных прав. Протестующие заявили, что коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. Полиция оцепила площадь и призывала участников разойтись, в результате было арестовано более 100 человек.