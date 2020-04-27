Издание Украина.ру публикует анализ экономической ситуации на Украине. Чем богата страна, почему так бедно живет и как справится с кризисом пандемии

Сырье и полуфабрикаты — основа экономики Украины

Экономика Украины — сырьевая. В рейтинге доходов за 2018 год горно-металлургический комплекс занимает более 21%. Выше только энергетика — 38%. Химпром, IT, машиностроение и др. промышленность вместе — чуть больше 4%. Но даже внутри сектора горно-металлургического комплекса (ГМК) продаются в основном не продукты высокого передела, а сырье и полуфабрикаты. Так, по итогам 2019 года «Интерпайп» олигарха Пинчука сократил продажи трубной и железнодорожной продукции в натуральном выражении на 7%. Выручка от продаж труб снизилась на 13%, стали — на 12%. Доля экспорта в структуре реализации составила 76%, т.е. львиная доля металлопродукции идет за рубеж, поскольку украинское машиностроение мертво. Зато перевалка железорудного сырья в марте текущего года увеличилась на 49,1%. Продажи металлопроката упали на 6,1%, зато аж на 31,6% выросли продажи чугуна. Роль продукции высокого передела снижается, а сырья и полуфабрикатов — растет.

Собственники промышленных предприятий Украины, основные средства которых изношены более чем на 60%, десятилетиями почти ничего не вкладывали в обновление оборудования и вывели за рубеж минимум в два раз больше денег, чем требуется для амортизации в отрасли. Из-за этого производительность труда на украинских предприятиях очень низкая, а продукция дорогая. В условиях снижения спроса во время пандемии они не могут конкурировать с иностранными компаниями и требуют помощи от государства. «Остановить основу украинской экономики». Украина нашла врага © Украина.ру

Украинские промышленные олигархи по факту живут за счет ренты с природных ресурсов, а не за счет промышленного капитала. Они не строили предприятия, а получили готовые советские и за 30 лет почти ничего не вложили в их развитие. Кроме природной ренты они набивают карманы и за счет сверхэксплуатации рабочих. В прошлый раз мы увидели, что чем меньше вкладывается в основные средства и зарплату рабочих, тем больший кусок уменьшающегося пирога получает олигарх. Когда пирог будет съеден, завод можно будет разрезать на металлолом, а когда закончится металлолом — на бетонолом. Примеров масса. Эксплуатация рабочих — это не метафора, не плакатная фраза левых партий, которые используют ее в политической борьбе. Это самый настоящий экономический показатель, цифра, которую можно посчитать.

В секторе ГМК на данный момент прибыль идет прежде всего от торговли самым примитивным продуктом — рудой (в виде концентратов и окатышей). Поэтому для расчета возьмем какое-нибудь крупное предприятие ГМК, например, принадлежащий «Метинвесту» Северный ГОК.

Jedem das Seine

Согласно данным сайта GMK.Center, на ГОКе работают 5965 человек со средней зарплатой (до удержания налогов) 173 000 грн в год или примерно 14 500 грн в месяц. Для расчета нужны не все работники, а только производительные рабочие, которые и создают стоимость, часть которой уходит капиталисту, а часть — самим рабочим. Но такой статистики никто не ведет, 5965 человек — это с топ-менеджментом, бухгалтерами, инженерами и др. сотрудникам, зарплата которых перераспределена из прибыли капиталиста. Учитывая, что у директора ГОКа зарплата явно выше, чем у простого рабочего, средняя зарплата производительных рабочих на предприятии будет ниже, чем 14 500 грн. Но поскольку точных данных у нас нет, подыграем капиталисту и будем считать ее именно такой.

Учитывая налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%, средняя зарплата на руки составляет примерно 11 600 грн. Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

Согласно выложенному на сайте Северного ГОКа финансовому отчету за 2018 год, годовая валовая прибыль предприятия 12 млрд 772 млн грн. Валовая — это общий доход минус издержки производства, т.е. стоимость сырья и энергии, а также амортизационных отчислений. Кстати, эти отчисления представляют собой пункт бухгалтерского отчета, что совсем не значит, что они реально будут использованы для покупки оборудования. Средства прежде всего отправляются в банк, а там вполне могут ьоставаться или быть пущены на другие цели…

Итак, чтобы узнать общую сумму, которую получили работники (отдельно производительных рабочих мы посчитать не можем) ГОКа на руки за год, берем месячную зарплату в 11 600 грн, умножаем ее на количество сотрудников (5965 человек) и умножаем на 12 месяцев. Получается 830 млн 328 тыс грн.

Отдельно нужно объяснить, почему зарплату работников мы берем с вычетом налогов, а зарплату капиталиста — без вычета. Дело в том, что все налоги идут в казну государства капиталистов. Деньги эти используются на содержание госаппарата и других госорганов (армия, полиция, нацгвардия, суды, налоговики и т.д.), на действующие в интересах буржуазного класса СМИ, «нужное» кино, на санацию банков, финансовую «помощь» тем самым капиталистам и другое. И только по остаточному принципу (как решит сама буржуазия) средства перераспределяются на крошечные остатки условно бесплатных для населения медицины и образования. Поэтому налоги рабочий платит коллективному капиталисту в лице государства, а капиталист по сути — сам себе.

Таким образом, чтобы посчитать степень эксплуатации работника на СевГОКе, нужно валовую прибыль собственника за год разделить на фонд заработной платы и умножить на 100%. 12 млрд 772 млн грн делим на 830 млн 328 тыс. грн и получаем 15,4. Степень эксплуатации равна 1540%.

Во времена классиков политэкономии (в середине 19 века), когда производительность труда была гораздо ниже, чем сейчас, средняя степень эксплуатации рабочих равнялась 100%, т.е. половину рабочего дня человек работал для обеспечения своих нужд, а половину — на капиталиста. 1540% значит, что из 8-часового рабочего дня трудящийся работает на себя только полчаса, а 7,5 часа отдает капиталисту (7,5 часа/0,5 часа*100%=1540%). Это и есть сверхэксплуатация. 11 600 грн в месяц — это то, что получает на СевГОКе работник за полчаса своего дневного труда. За остальное время он не получает ничего.

Об аппетитах работодателей и работовзятелей

По той же схеме каждый может посчитать степень эксплуатации на любом предприятии, которое опубликовало отчетность, будь то собственность Пинчука, Коломойского, Порошенко или кого угодно еще.

Но полной картины не выходит без последнего штриха. Согласно данным финотчета СевГОКа, дивиденды к выплате акционерам на конец 2018 года были заложены в размере 11 млрд 116 млн 960 тыс. грн. Для кого же предназначены эти деньги? Основные акционеры «Метинвеста» — СКМ Рината Ахметова (более 70%) и «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (более 23%). Таким образом, около 7,7 млрд — Ахметову и 2,5 млрд — Новинскому. А на всех работников ГОКа даже 1 миллиарда не набирается. Насколько можно было бы повысить зарплаты рабочим, чтобы олигархи не слишком обеднели, пусть каждый ответит сам для себя. Осталось только добавить, что ООО «Метинвест Холдинг» — дочка компании Metinvest B.V., которая зарегистрирована в Нидерландах, т.е. в офшоре, куда и уходит прибыль.

Итак, выходит, что и для повышения зарплат и для уменьшения длительности рабочего дня есть все экономические основания даже при низкой относительно развитых стран производительности труда на Украине, а рабочие СевГОКа в 2018 году не с потолка придумали, что хотят повышения зарплаты до 1000 евро (30 тыс. грн) в месяц.

Сверхэксплуатация основных средств приводит к их преждевременному износу. То же самое и с рабочим. Если платить ему меньше стоимости рабочей силы, т.е. стоимости тех товаров и услуг, которые необходимы, чтобы рабочий восстанавливал силы, развивался и содержал семью, он тоже будет быстро изнашиваться, а его производительность труда — падать. Может ли трудящийся в железорудном карьере или других вредных для здоровья и тяжелых секторах промышленности восстанавливать свою рабочую силу за 11 600 грн в месяц при текущих ценах на коммуналку, еду, лекарства и все остальное, тоже нетрудно посчитать.