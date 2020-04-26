По состоянию на воскресенье, 26 апреля, в мире выявлено почти 2,9 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание унесло жизни свыше 203 тыс. человек, 822,6 тысячам удалось выздороветь. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений остаются Соединённые Штаты: 939,2 тыс. заразившихся, 53,9 тыс. погибших, 105,8 тыс. выздоровевших.

Вторую позицию занимает Испания — здесь зарегистрировано 223,7 тыс. заражений, 22,9 тыс. человек скончались, 95,7 тыс. выздоровели.

Закрывает тройку лидеров Италия, где коронавирус был диагностирован у 195,3 тыс. человек. Более 26,3 тыс. пациентов скончались, 63,1 тыс. человек выздоровели.

Критической ситуация остаётся во Франции (161,6 тыс. заражений), Германии (156,5 тыс.) и Великобритании (149,5 тыс.)

Ситуация на Украине

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По числу заболевших коронавирусом лидирует Черновицкая область — 1 341 случай заражения.

Заключенные Черновицкого СИЗО устроили бунт из-за новоприбывшего арестованного с подтвержденным диагнозом COVID-19. По словам администрации учреждения, заключенные баррикадировались и призывали к неповиновению. После попытки подавить бунт некоторые из них порезали предплечья. У одного из заключенных началось сильное кровотечение, его забрала «скорая».

Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из работников Хмельницкой атомной станции — мужчина вышел из отпуска и проработал с 13 по 17 апреля. В связи с этим на АЭС планируют ввести особый режим работы. Сотрудникам будет предложено уйти на оплачиваемую самоизоляцию или написать заявление о согласии работать «вахтовым методом» — жить на территории станции две недели.

У 12 заболевших коронавирусом в запорожском общежитии болезнь протекает бессимптомно. Первый случай заражения был выявлен у проживающей в общежитии женщины, которую госпитализировали в инфекционную больницу. Всего на COVID-19 протестировали 36 соседей заболевшей, у 12 из них обнаружили коронавирус, заболевание протекает без симптомов. Всего в общежитии проживают 200 человек, их всех планируется протестировать в ближайшее время.

В Одессе, несмотря на запрет, продолжают работать рынки: Новый базар, Южный рынок, Северный рынок и «Новый Привоз». Также сообщается, что работу продолжают некоторые мини- и стихийные рынки. Полиция, по данным местных СМИ, реагирует на эту деятельность «избирательно».

Ситуация в России

В России по состоянию на 26 апреля коронавирус выявлен у 74 588 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 681 человек, 6 250 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 5 966 человек.

В Воронежской области коронавирусом заразился девятимесячный ребенок. Всего в регионе за последние сутки зафиксировано 25 случаев заболевания, двое зараженных приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечается, что кроме младенца среди пациентов есть еще двое детей — 5 и 10 лет.

Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Из-за пандемии коронавируса руководство некоторых российских банков задумалось о том, чтобы обеспечить проживание сотрудников в офисах. Сообщается, что условия для этого уже создали в Совкомбанк и банке «Зенит».

По данным Росстата, из-за связанных с коронавирусом ограничений доходы россиян в январе — марте 2020 года снизились на 0,2%. Основной удар по доходам придется на второй квартал, предупреждают экономисты.

Ситуация в мире

В Берлине полиция задержала более 100 участников акции протеста простив карантина. Всего на митинг к театру «Фольксбюне» вышли около тысячи человек. Стоит отметить, что в связи с пандемией в Германии запрещено собираться более чем по двое, исключение составляют только семьи и люди, живущие во одном доме или квартире.

Карантин как смертный приговор. Что происходит с туристической отраслью на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Власти Италии планируют уже в мае возобновить работу музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за вспышки COVID-19. При этом, как отмечают в Министерстве культуры и туризма, об открытии границ для туристов пока речи не идет.

Во Франции число пациентов, находящихся в реанимации с диагнозом «коронавирус», уменьшается 17-й день подряд: в отделениях интенсивной терапии находятся 4 725 человек — на тысячу меньше, чем неделю назад. Также сообщается об уменьшении летальности и снижении количества госпитализированных.