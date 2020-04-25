По состоянию на 12:00 25 апреля в мире зафиксировали почти 2 миллиона 810 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Больше 197 тысяч человек скончались, почти 790 тысяч заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк в Китае, однако сейчас страна оказалась на девятом месте по числу заболевших (около 84 тысяч человек), пропустив вперед Иран (88,2 тысячи обнаруженных случаев COVID-19), Турцию (105 тысяч), Великобританию (144,6 тысячи), Германию (почти 155 тысяч), Францию (около 160 тысяч), Италию (почти 193 тысячи), Испанию, вышедшую на первое место в Европе по заболеваемости почти с 220 тысячами инфицированных.

По числу выявленных зараженных в мире с большим отрывом лидируют Соединенные Штаты, там обнаружено более 905,3 тысячи больных, почти 52 тысячи человек умерли.

На втором месте в мире по количеству новых случаев оказалась не Испания, а, довольно неожиданно, Эквадор. В южноамериканской стране за сутки зафиксировано 11 тысяч 534 случая — больше, чем за все время пандемии до этого. Итого в Эквадоре 22 тысячи 719 эпизодов коронавируса, 576 смертей.

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 тысяч 622, за прошлые сутки оно выросло на 5 тысяч 849.

Всего в стране от COVID-19 умерли 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60.

В Москве установлен антирекорд по количеству смертей пациентов с коронавирусом. Там за последние сутки скончался 41 человек, общее число жертв достигло 366.

Глава «Роспотребнадзора» Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели, так как в стране еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, указав, что это улучшит эпидемиологическую обстановку.

Несмотря на ограничения, онлайн-ретейлеры зафиксировали рост спроса на принадлежности для отдыха на свежем воздухе перед майскими праздниками. Выросли продажи дачного инвентаря, садовой мебели и мангалов.

«Общероссийский народный фронт» попросил премьера Михаила Мишустина ускорить принятие документов, которые регулируют правила онлайн-продажи и порядок доставки лекарств потребителю в условиях пандемии. В организации отметили, что дистанционная продажа медикаментов в стране фактически невозможна, так как соответствующие правила не утверждены.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Мишустина подготовить к понедельнику приказ о направлении студентов медвузов в больницы для помощи пациентам с коронавирусом.

Сразу три вакцины из Санкт-Петербурга прошли испытания на животных и признаны Всемирной организацией здравоохранения в числе одних из самых перспективных.

Всего же, по данным «Роспотребнадзора», российские разработки составляют до 10% международного перечня кандидатных вакцин.

В Казани получили первые результаты испытания тест-систем на наличие антител к коронавирусу. Ожидается, что подобные системы позволят не только исследовать особенности иммунитета к коронавирусу, но также выявлять людей, которые в бессимптомной форме переболели COVID-19 и могут, например, стать донорами плазмы с антителами для пациентов с тяжелой формой заболевания.

Телеведущая Ксения Собчак распереживалась, что не сможет съездить в этом году за границу, и надеется, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко пошутила, когда советовала россиянам не планировать загранпоездки в 2020-м.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с инициативой разрешить людям использовать до 50% маткапитала для оплаты текущих расходов.

Премьер-министру России предложили упростить оформление субсидий на оплату коммунальных услуг — это поможет и людям, и организациям ЖКХ.

Пенсионный фонд России упростил назначение пенсий и некоторых пособий. Теперь выплаты для россиян осуществляются дистанционно и без их участия.

Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

А в Госдуме говорят, что религиозные организации испытывают серьезные финансовые трудности, в связи с чем предлагают освободить ох от оплаты услуг ЖКХ на полгода.

Госавтоинспеция разъяснила правила передвижения между регионами. Водителей просят уточнять ограничения, введенные властями конкретного субъекта, а также иметь при себе справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или документ, подтверждающий, что человек не является носителем COVID-19.

Коронавирус и Украина

На Украине зафиксировали уже 8 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Только за последние сутки болезнь выявили у 478 человек. С начала эпидемии в стране умерли 201 человек, выздоровели 782 инфицированных.

На амбулаторном лечении в стране сейчас находятся 5 тысяч 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 тысяча 301 медик.

В Черновицкой области за сутки заболели 59 жителей. В Минздраве считают, что высокий рост количества инфицированных объясняется массовыми посещениями храмов.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о 63 заразившихся за последние 24 часа. Среди новых инфицированных 9 священнослужителей: 5 случаев заболевания выявлено в Киево-Печерской лавре, три в Покровском Голосеевском монастыре и еще один в женском монастыре Святого Пантелеймона.

«Почти 10% из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 111 медиков заразились коронавирусом, 16 из них лечатся в стационарах», — уточнил Кличко.

В Киевской области дезинфицируют два общежития из-за обнаружения зараженных. В селе Петропавловское Бориспольского района в общежитии проживала инфицированная медработница, а в Гостомеле заболевший военнослужащий Нацгвардии.

В Кировоградской области за сутки заболели 25 человек, среди них 7 медработников частной клиники, врач детской областной больницы, медработник областного тубдиспансера, работник станции переливания крови, два медработника Центра экстренной скорой помощи.

В Одессе в доме престарелых пять человек заболели коронавирусом. Есть подозрения, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками санитарно-противоэпидемических норм.

По данным Минэкономики, из-за коронавируса Украина в этом году не досчитается 15 миллионов тонн зерна.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, украинских студентов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом.

Ситуация в мире

Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд для поддержания экономики страны. Средства пойдут на поддержку малого бизнеса и больниц, а также на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

Приостановка иммиграции в США из-за экономических последствий пандемии, о которой ранее объявил Трамп, может оказаться не временной. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками американского лидера. Миллер назвал приостановку иммиграции частью «долгосрочного видения».

Губернатор Нью-Йорка, полемизируя с Трампом, заявил, что его штат подхватил коронавирус не из Китая, а скорее всего из Италии.

Итальянская область Пьемонт нуждается в помощи российских военных специалистов в проведении дезинфекции, особенно в пансионатах для пожилых людей, поскольку угроза коронавируса нового типа сохраняется, сообщил асессор (министр областного правительства) по делам транспорта, инфраструктуры и гражданского строительства Марко Габузи.

Власти Бельгии анонсировали постепенную отмену карантинных мер с начала мая. Граждане по-прежнему должны будут ограничивать контакты и использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.

Процесс поэтапного снятия многочисленных ограничений, введенных в Республике Кипр в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, начнется с 4 мая.

Немецкие ученые из клиники «Шарите» пришли к выводу, что иммунитет к covid-19 могут иметь люди, переболевшие и другими видами коронавируса, которые гораздо менее опасны.

Итальянские ученые выяснили, что частицы коронавируса могут оседать на частицах грязи в воздухе. Пока неизвестно, какое время они могут выживать на такой поверхности. Если долго, то человечество ждет новая волна заболеваний.