Вышла в свет первая книга о коронавирусе и о том, как он изменит наш мир. Ее автор — известный словенский философ и культуролог Славой Жижек. Автор является одним из самых плодовитых и известных философов и теоретиков культуры в мире

Жижек — основатель Люблянской школы психоанализа — единственной восточноевропейской школы, добившейся международного признания.

Новая книга Славоя Жижека описывает современные тенденции и сломы систем, которые вызваны пандемией коронавируса. Книга называется «COVID-19 SHAKES THE WORLD». В заголовке обыгрывается Pandemic и Panic. Так стоит ли паниковать? Как изменится наша жизнь, какими выйдут целые государства из этого вирусного кризиса?

Жижек в своей книге тоже задается этим вопросом: «У паники есть своя логика. Тот факт, что в Великобритании из-за паники по поводу коронавируса даже рулоны туалетной бумаги исчезли из магазинов, напоминает мне о странном инциденте с туалетной бумагой моей юности в Социалистической Югославии. Внезапно начал распространяться слух о том, что туалетной бумаги недостаточно. Власти незамедлительно заверили, что туалетной бумаги было достаточно и, что удивительно, это было не совсем так, но люди в большинстве своем тоже верили, что это правда. Тем не менее, потребитель рассуждал: я знаю, что туалетной бумаги достаточно и слух ложен, но что, если некоторые люди воспримут этот слух всерьез и в панике начнут делать избыточные запасы туалетной бумаги, вызывая фактический дефицит. Так что я лучше тоже сделаю запасы. Нет необходимости даже верить, что некоторые другие всерьез относятся к слухам, — достаточно предположить, что некоторые другие считают, что есть люди, которые всерьез относятся к слухам, — эффект тот же, а именно реальное отсутствие туалетной бумаги в магазинах. Разве нечто подобное не происходит сегодня в Великобритании и Калифорнии? Паника не является верным способом противостоять реальной угрозе. Когда мы реагируем в панике, мы не воспринимаем угрозу всерьез — мы, наоборот, упрощаем ее. Подумайте, насколько нелепым является представление о том, что наличие достаточного количества туалетной бумаги будет иметь значение в разгар смертельной эпидемии».

После лирического отступления и неслучайной отсылки к его коммунистическому детству автор далее рассуждает о смене систем, рынков и национального уклада государств. Какая система, будучи инфицированной новым вирусом, не просто выживет, а и избежит побочных эффектов «лечения». При выборе любого «способа терапии» мир не избежит трансформации.

Славой Жижек предполагает, что коронавирус возродит коммунизм: «Когда я предположил, что эпидемия коронавируса может возродить коммунизм, мое утверждение, как и ожидалось, было высмеяно. Эпидемия коронавируса сигнализирует не только о конце глобального рынка, она также сигнализирует о еще более фатальных ограничениях националистического популизма, которые настаивают на полном государственном суверенитете. Я здесь не утопист, я не призываю к идеализированной солидарности между людьми — напротив, нынешний кризис ясно демонстрирует, насколько глобальная солидарность и сотрудничество отвечают интересам выживания всех и каждого. С циничной точки зрения можно было бы рассмотреть коронавирус как полезную инфекцию, которая позволяет человечеству избавиться от старого, слабого и больного, вырвать сорняк, чтобы молодые, более здоровые растения могли процветать и таким образом способствовать глобальному здоровью. Итак, перед нами стоит выбор: варварство или какой-то новый коммунизм».

Ну какой же финал ждет человечество? Какие уроки извлечет из пандемии 2020 года? Славой Жижек верит, как верил и Гегель, что единственное, что мы можем извлечь из истории, это то, что мы ничему не учимся у истории.

«Я сомневаюсь, что эпидемия сделает нас мудрее. Единственное, что ясно — это то, что вирус разрушит саму основу нашей жизни, причиняя не только огромные страдания, но и экономический ущерб, который может быть значителен, чем Великая рецессия. Нет возврата к нормальной жизни; новое «нормальное» должно быть построено на руинах наших старых жизней, или мы окажемся в новом варварстве, признаки которого уже ясно различимы. Недостаточно будет рассматривать эпидемию как несчастный случай, избавиться от ее последствий и вернуться к нормальному функционированию старого способа ведения дел. Нам придется поднять ключевой вопрос: что плохого в нашей системе, когда мы оказались неподготовленными к катастрофе, несмотря на то что ученые годами предупреждали нас об этом?»