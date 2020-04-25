Собственно, всё именно так. Михаил Саакашили – именно звезда. Балет, правда, не то, чтобы совсем грузинский, а интернациональный, под управлением Госдепа. И начало новых (третьих уже) украинских гастролей залётной звезды явно неудачное – встреча кандидата на пост вице-премьера и фракции «Слуги народа» окончилась ничем

О том, что Саакашвили предложено место вице-премьера по экономическим реформам в правительстве Шмыгаля, стало известно ещё 22 апреля с его собственных слов. Ещё до этого анонимные телеграм-каналы сообщали, что Саакашвили может занять пост в Офисе президента.

Позже поступило официальное подтверждение от пресс-службы Офиса президента: «Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины».

Чем именно должен заниматься Саакашвили из имеющихся сообщений не совсем ясно. Разные источники сообщают, что на Саакашвили возлагаются следующие задачи:

— Заняться в Офисе президента «нарративами реформ». Грубо говоря, он должен рекламировать те реформы, которые могли бы быть проведены на Украине, если бы реформаторы знали, каким концом лопаты копать.

— «Зачисткой» административного аппарата и мэров городов. У президента Зеленского продолжается долгоиграющий конфликт с региональными элитами и ему нужен «волкодав», который бы занялся оппозицией в лице Труханова, Керенеса, Филатова и других. Юридическая база уже подведена — по новому бюджету и изменённому закону о местном самоуправлении понятия «децентрализация» и «местное самоуправление» приравниваются к «федерализму» который по умолчанию является «сепаратизмом» ещё со времён Ющенко.

— Переговорами с МВФ и проведением глубоких реформ в интересах этой финансовой структуры (ну не в интересах же Украины их проводить в самом-то деле?).

Судя по выступлению Саакашвили перед фракцией «Слуга народа» 24 апреля, сам Михаил Николозович настроен именно на последнее направление работы. Во всяком случае, он говорил о снижении налогов и тому подобных вещах.

Правда, снижение налогов ему видится несколько «гибридным». Он, например, переживает, что в Одессе может закрыться рынок «7-й километр» и 50 тысяч человек останутся без работы, поэтому надо снизить налоги. Но МВФ налоги снизить не даст, потому сделать это надо через год — явочным порядком. Интересно, зачем нужны сниженные через год налоги людям, которые останутся без работы завтра (собственно, уже сегодня — карантин же)? А этот год что они есть будут? Сразу видно глубокий реформаторский ум.

Тут, впрочем, ничего удивительного нет — Саакашвили вовсе не автор и не проводник реформ. Он — рекламно-силовая составляющая. И он должен быть на первом месте.

Собственно говоря, прошлый раз его навязали Петру Порошенко именно в качестве перспективного премьер-министра во главе команды кондотьеров на службе Госдепа. Пётр Алексеевич всю опасность такого положения понял сразу и принял меры — задержал Саакашвили на уровне Одессы, заставил его погрязнуть в мелкой местной политике (и коррупции). В общем, создал условия, при которых Саакашвили не мог продемонстрировать свои лучшие качества и стать конкурентом президента.

Совершенно очевидно, что именно так планируется и в этот раз — на фоне бесцветного Шмыгаля и некомпетентного президента Саакашвили действительно будет звездой первой величины, который переключит на себя и внимание публики (воспринимающей его скорее как безобидного клоуна), интерес политических игроков и, в конечном итоге, финансовые потоки.

В общем, Саакашвили вторично входит в одну и ту же реку. Казалось бы, эксперимент с командой наёмников, напрочь оторванной от национальной почвы, окончился провалом, но нет — Сорос и Демпартия всё же хотят его довести до конца, и в качестве подопытных животных выбраны украинцы (людей, стоявших на двух Майданах, не жалко).

Зеленский, в данном случае, вынужден выполнять пожелания «старших товарищей». Он, правда, надеется стравить Саакашвили с Аваковым и тем самым обезопасить себя, но эта затея до такой степени шита белыми нитками, что может дать эффект только за счёт неспособности Саакашвили к системной работе.

Ситуация настолько очевидная (особо тупым «слугам народа» это на пальцах объяснили представители «Европейской солидарности»), что, естественным образом, никакого единства во фракции нет. Более того, по косвенным данным большинство — против.

Александр Качура, например, считает «Саакашвили исторической личностью для Грузии, который реформировал эту страну. Но я не понимаю, зачем ему нужна должность в правительстве Украины. Я не приветствую политическую миграцию из страны в страну. Саакашвили может быть советником премьера или возглавить совет реформ при Кабмине и рекомендовать решения, но не работать в самом составе».

Удивительно, но раскол существует и в среде «соросят», которых он, вроде бы, должен объединить, организовать и повести в светлую пропасть либерального «процветания». По сведениям нашего источника, внепарламенские «соросята», вроде Сергея Лещенко, в восторге, а парламентские коллеги недовольны тем, что их будет «строить» какой-то «понаех», когда они тут уже «сами всего добились» и даже сформировали одно правительство.

Правда, собрание фракции 24 апреля было, скорее, разведывательным. Зеленский тоже ведь не склонен к политическому самоубийству посредством удара по голове тупым тяжёлым грузинским экс-президентом, потому встреча ему была нужна чтобы сказать заказчикам — народ, дескать, против. Офис президента, соответственно, не давал понять, что Зеленскому нужно решение по Саакашвили.

Интересно, у улицы Сикорского (где расположена дипмиссия США в Украине) подобные же резоны — из посольства США тоже однозначных сигналов не поступало. Они тоже проводят разведку.

Пока результаты непонятные. Возможно Саакашвили всё же будут протаскивать на пост вице-премьера, а возможно откажутся от слишком амбициозной задачи и вернутся к варианту внедрения Саакашвили в Офис президента с каким-то незначащим статусом, вроде руководителя группы советников.