В четырнадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Главной темой недели, которая стала точкой приложения народного остроумия, стала годовщина с момента второго тура президентских выборов 2019 года. Ещё тогда один из авторов Украины.ру говорил, что победил Пётр Алексеевич Зеленский. Прошёл год, и автор, к его собственному разочарованию, оказался прав…

Депутат от «Слуги народа», который ведёт телеграм-канал «Тёмный рыцарь», подвёл итоги года так: всё украли и подожгли.

Это всё неправда.

Во-первых, депутат использовал другое слово, лучше отражающее суть процесса.

Во-вторых, украли не всё. Что-то ещё осталось.

В-третьих, президент не ворует сам и не даёт другим. Ну, кроме людей, которых «Вашингтонский обком» специально назначил, чтобы они поддерживали имидж Украины как особо коррумпированной страны. Вроде Сытника или Нефёдова.

В-четвёртых, пожары никак не маскируют хищения на таможне.

В общем, даже среди депутатов от «Слуги народа» встречаются нечестные люди.

А вот Андрей Манчук просто лучится оптимизмом:

«Всего за год Зеленский выполнил три главных предвыборных обещания.

— Заробитчане возвратились домой.

— Страна ушла в онлайн и живёт в смартфоне.

— Вокруг новые лица — потому что все в масках.

Каких реформ вам ещё не хватает?»

Всё правда. Шах вам и мат, критики Зеленского!

Зеленский заявил, что война в Донбассе будет завершена до конца его президентства. Ряд экспертов полагает, что это заявка на пожизненное президентство.

Учитывая, что выполнять Минские соглашения Зеленский не собирается, очень на то похоже.

Позорная новость. По свидетельству бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, перед выборами Порошенко занесли $ 200 млн., и дело компании «Бурисма» было закрыто.

Если это правда, то никакого позора мы тут не усматриваем — не продешевил.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что семья из четырёх человек может прожить месяц на 16 тысяч гривен и он готов доказать это на собственном примере.

Не совсем так. В смысле, он заявил, что может, но чисто теоретически — доказывать такую возможность на своём примере он пока не готов.

Вообще, премьер Шмыгаль очень важное лицо в украинской политике — поправляет самого президента. «Ситуация с пожарами с Киевской и Житомирской областях нормализуется», — сообщил Шмыгаль через несколько дней после того, как президент заявил, очаги возгорания полностью ликвидированы.

Это правда. Только мы не знаем, входит ли выполнение этой функции в непосредственные служебные обязанности премьера или только по желанию.

Националисты ликуют: Киев — мировой лидер! Правда, по загрязнённости атмосферы, но лидер же!

Это не совсем правда. Если патриоты и радуются, то очень тихо — из-за масок не слышно.

Зорян и его брат Шкиряк заявили, что пожары могут быть вызваны диверсантами, которые рассчитывают таким образом дестабилизировать ситуацию в стране.

Это неправда. Зорян и Шкиряк — не братья, а один человек. Хотя в это и трудно поверить.

Руководство фракции «Слуги народа» в лице Евгении Кравчук сообщило, что телефон, с которого Никита Потураев писал гадости товарищам по фракции, «попал в руки злоумышленникам».

Это правда. Действительно попал. Мы даже знаем, как звали злоумышленника, который в особо извращённой форме овладел телефоном Потураева. Зовут его Никита Потураев.

Можно, конечно, сказать, что он овладел телефоном в состоянии алкогольного опьянения, но в трезвом виде он разговаривает с коллегами ничуть не лучше. Вспомним Трускавец…

Станислав Ежи Лец говорил, что есть вещи, которые настолько смешны сами по себе, что сатира здесь бессильна. Эта максима, очевидно, относится к возвращению в украинскую политику Михаила Саакашвили.

Ну, разве что, Максим Бужанский ехидничает: «Фракция Слуга Народа ищет человека, который сможет сказать Лизе Богуцкой, если что, что голосов за Саакашвили не хватает».

Раз Бужанский говорит, значит, правда. Но лучше бы фракция нашла человека, который бы объяснил, что в ней делает Богуцкая…

По итогам первого квартала 2020 года Украина стала нетто-импортёром молока. Причина состоит в том, что в апреле 2013 года на Украине было 2,5 миллиона (без учёта Крыма и территорий ДНР и ЛНР) голов крупного рогатого скота. В апреле 2020 года уже 1,8 миллиона.

Эксперты приходят к выводу, что Украина не сложилась как «аграрная сверхдержава».

Это неправда. Статус аграрного государства предполагает специализацию. В нашем случае — зерновую. В идеале Украина должна продавать зерно и на выручку покупать мясо, молоко и овощи.

«Украинская неправда». Выпуск №2 © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Ринат Ахметов ещё в январе этого года приобрёл во Франции самый дорогой особняк в мире, а в марте его компания ДTЭK заявила о том, что не сможет выплатить проценты по займам. Эксперты заявляют, что между этими событиями есть связь.

Это неправда. Связи тут нет. Ринат Леонидович отлично знает разницу между своей шерстью и общественной. ДТЭК выплачивает проценты из общественных денег, а дом покупает — из собственных.

Есть и хорошие новости. Угроза эпидемии настолько отступила, что европейцы достаточно осмелели для того, чтобы выражать претензии Китаю, который снабжает их медицинской техникой и масками. Например, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер заявил, что китайская сторона «в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса».

Это правда. Действительно пошли на поправку — попустило.