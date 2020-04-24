Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, в частности, открыла путь к подписанию ограничивающих права депутатов изменений в регламент и создала временную следственную комиссию по коррупции

Закон об изменениях в регламент позволяет не рассматривать все вносимые депутатами поправки, а также ограничивает депутатов в возможности их вносить. Принят он был после того, как депутаты от оппозиции внесением тысяч поправок фактически заблокировали принятие «банковского» закона. Оппозиция усмотрела в этом открытую атаку на парламентаризм. Было внесено несколько проектов постановления об отмене итогов голосования (и не только от оппозиционных фракций).

«Так называемые изменения к регламенту Верховной Рады Украины, которые, давайте откровенно говорить, были мошенническим путём приняты 16 апреля, являются позором украинского парламента», — заявил нардеп от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выступая в Раде. Политик назвал принятые изменения «регламентным терроризмом, который уничтожает демократические основы на законодательном уровне».

Внефракционный депутат Анатолий Поляков подчеркнул, что изменения в регламент Рады нарушают Конституцию Украины и назвал их «преступлением против Украины». Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Вы называете себя новыми политиками, при этом вы используете старые схемы и ломаете оппозицию через колено», — заявил депутат.

Другие выступающие также говорили о недопустимости ограничения законодательной инициативы парламентариев и сведении их функций «фактически к кнопкодавству» (такой тезис выдвинула нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк).

А депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Александр Колтунович обратил внимание на повестку дня внеочередного заседания. По его словам, ни один из пунктов этой повестки не соответствует требованиям времени, тем вызовам и угрозам, которые стоят перед экономикой Украины.

Колтунович отметил, что негативные процессы лишь ускоряются в связи с эпидемией коронавируса, и большинство простых граждан сталкиваются с серьёзными проблемами.

«Мы видим падение промышленного производства на 8,5%, мы видим замедление сельскохозяйственного производства и падение его за первый квартал на 1,8%, видим невыполнение бюджета и дефицит Пенсионного фонда. И поэтому на сегодняшний день мы должны рассматривать не вопросы водного транспорта и других моментов, а должны рассматривать первоочередные экономические и социальные шаги, которые повлияли бы уже сейчас на жизнь граждан Украины», — сказал парламентарий.

От имени ОПЗЖ Колтунович обратился к депутатам с предложением дать 150 подписей за созыв ещё одного внеочередного заседания, но уже с более актуальной повесткой дня, которая «позволит преодолеть кризис в Украине и обеспечит социальную защиту».

Ни один из проектов постановлений об отмене голосования по изменениям в регламент не набрал нужного количества голосов.

Что касается повестки дня внеочередного заседания, состоявшегося 24 апреля, то сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович отметил, что «на Согласительном совете глав фракции с главой парламента никто не сообщил, о чём будет идти речь в сессионном зале».

«Нам раздали бумажки, а какие законы приниматься будут — толком никто не знает! Ни одного закона, поддерживающего людей во время карантина, нам не предоставили, ни одного слова о коронавирусе в этих законах нет! Их интересуют два банковских закона, которые называют «антиколомойскими», хотя это закон по «отбеливанию» (бывшей главы Нацбанка Украины — Ред.) Гонтаревой, а также закон о внутреннем водном транспорте», — сказал политик, добавив, что «сегодня Рада собралась, чтобы рассмотреть закон о запрете передвигаться на лодках без документов».

Впрочем, парламентарии также проголосовали за постановление о создании Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета. За это отдали свои голоса 324 нардепа.

Как заявил представитель депутатской группа «За будущее» Тарас Батенко, группу не устраивает тот факт, что повестки дня внеочередных заседаний парламента инициировались президентом Украины. По его словам, вопрос о создании ВСК — первый за время карантина, который был инициирован депутатскими фракциями и группами на отдельном заседании. Рада приняла закон, которым будут обходить рассмотрение тысяч правок © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отметила, что ранее был принят закон о Временных следственных комиссиях, и эта новая ВСК создаётся уже «по сильному закону, который даёт полное право проводить следственные действия и привлекать к ответственности виновных».

«Наше с вами сегодня задание — вывернуть эту всю коррупцию полностью и показать стране. И тогда эпоха коррупции завершится», — заявила политик.

Напомним, ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский на своей странице в Facebook рассказал о схемах, позволяющих красть из бюджета по 10 млрд гривен в месяц. Предполагается, что новосозданная ВСК займётся изучением этих и подобных схем.

Впрочем, далеко не все на Украине верят в то, что это действительно путь к завершению «эпохи коррупции». Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов политический аналитик Виталий Романченко, опыт показывает, что создаваемые Верховной Радой ВСК в основном «используют в политических целях, а не с целью что-то доказать, показать обществу правду, раскрыть определённые преступления…».