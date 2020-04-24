НБУ снизил учётную ставку с 10 до 8% годовых для поддержки экономики, промпроизводство в марте обвалилось на 7,7%, правительство планирует создать полмиллиона рабочих мест с зарплатами 6-8 тысяч гривен. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Кабмин планирует создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6-8 тысяч гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетной сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривен (16,5 — 22 тыс. рублей), которые позволят продержаться на карантине. Об этом он сообщил в интервью украинскому информагентству в среду, 22 апреля.

«Ещё раз вернусь к тому большому количеству рабочих мест. Недорогих. Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6-8 тысяч гривен. То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку. Или озеленителем. И так далее.

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Шмыгаль отметил, что такие рабочие места позволят «зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства». По его словам, речь идёт о работе в социальной сфере, коммунальной, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой.

Премьер согласен, что 8 тысяч гривен (около 22 тысяч рублей), если в семье работает один человек, недостаточно достаточно для проживания. Однако, по его мнению, семье из двух работающих родителей и двух детей хватит 16 тысяч гривен (около 44 тысяч рублей), чтобы питаться.

«Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен (что недостаточно. — Ред.). Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить», — сказал Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер сообщил, что около 170 тысяч рабочих мест будут созданы в сфере дорожного строительства в этом году.

«По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенные 80 миллиардах гривен (220 млрд рублей) в эту сферу, это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест.

Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих. Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора», — заявил Шмыгаль.

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На период карантина размер минимальной помощи по безработице повышен с 650 до 1000 грн (с 1800 до 2800 рублей). Максимальная помощь составляет 1800 грн (5000 рублей).

Падение промпроизводства в марте резко ускорилось

За январь-март 2020 года объёмы промышленного производства на Украине сократились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объемы промышленного производства в марте текущего года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рухнули на 7,7%.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила Государственная служба статистики.

За I квартал 2020 года в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,3%, в перерабатывающей промышленности — 4,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 8,1%.

В частности, было добыто 5,85 млн тонн каменного угля (на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 423,6 тыс. тонн сырой нефти (на 2,0% больше), 195,9 тыс. тонн газового конденсата (на 8,5% больше), 4,88 млрд кубометров природного газа (на 3,5% меньше), 12,97 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 3,0% меньше).

Также за три месяца 2020 года было произведено 226,2 тыс. кубометров кирпича керамического (на 12,2% меньше, чем за январь-март 2019 года), 1,62 млн тонн цемента (на 6,3% больше), 5,09 млн тонн чугуна (на 2,1% меньше), 2,54 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 5,1% больше).

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Падение промпроизводства на Украине длится уже 9-й месяц подряд. Объёмы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%, а в феврале падение замедлилось до 1,5%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%).

По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

Напомним, Национальный банк Украины оценивает падение реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2020 года на уровне 0,5%. Об этом сказал на брифинге.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, такие отрасли, как металлургия, продолжали демонстрировать негативные результаты, хотя до начала коронакризиса ситуация в отрасли немного улучшилась. При этом розничный товарооборот продолжал демонстрировать значительные темпы роста, а в сельском хозяйстве было небольшое падение.

НБУ снизил учётную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.

«Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны.

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Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Изменение учётной ставки — важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем ставка выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику.

Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растёт.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним, 25 апреля 2019 года Национальный банк впервые за два года снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых. С того времени НБУ последовательно снижал учетную ставку в 2019 году до 17% в июле, 16,5% в сентябре, 15,5% в октябре и 13,5% в декабре.

С 13 марта 2020 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых. Снизить уровень учётной ставки до 8% планировалось не раньше 2021 года.