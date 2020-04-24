Прошедшая неделя привнесла в украинскую политику несколько новых ярких красок. Внезапное возвращение скандального политика Саакашвили произошло аккурат в годовщину пребывания на президентском посту Владимира Зеленского. И, как отмечают пользователи соцсетей, этот шаг хорошо встряхнул политическую тусовку и затмил многие провалы президента

В среду, 22 апреля, на Украине случилась очередная политическая сенсация. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что по личной просьбе президента Владимира Зеленского он возвращается во власть в ранге вице-премьера по реформам.

Как отметили пользователи соцсетей, Михаил Саакашвили — яркий символ эпохи цветных революций и популистской прозападной политики на постсоветском пространстве. Он относится к тому типу политиков, которых можно называть политиканами: из-за их склонности к авантюризму, беспринципности и полной зависимости от западных центров влияния.

С другой стороны, Саакашвили, еще даже на став членом правительства, оказался чуть ли не центральной фигурой украинской политики. По частоте упоминаний в СМИ и соцсетях — так уж точно.

И здесь, по мнению некоторых комментаторов, кроется «родовой» конфликт команды Зеленского и Саакашвили. Об этом, в частности, говорит бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Азаров: За назначением Саакашвили последует жесточайший конфликт внутри власти © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«О возможном назначении М. Саакашвили. Последствия такого решения Зеленского очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Вспомним хотя бы о распрях между Аваковым и Саакашвили. Они вдвоем будут расшатывать лодку под названием «власть» еще сильнее», — подчёркивает Азаров.

А экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш со свойственной ей язвительностью и юмором предлагает Зеленскому не останавливаться на кандидатуре одиозного грузина, а вернуть всех выгнанных ранее «реформаторов», а заодно и Порошенко с Яценюком. Лукаш о назначении Саакашвили: Будет весело и шумно. Аваков будет рад © Facebook, Елена Лукаш

«Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля. Будет весело и шумно. Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы.

Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Згуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих ***ноидзе. Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко.

Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация», — иронизирует Лукаш.

При этом большинство пользователей соцсетей подчеркивают, что причиной, по которой Зеленский решился на столь неоднозначный кадровый шаг, могло стать только одно обстоятельство: полное приятие Саакашвили западными финансовыми и политическими структурами. А благосклонность МВФ и западных финансистов для Зеленского сегодня вопрос жизни и смерти. Политической, разумеется.

К примеру, глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов пояснил, почему МВФ и международные финансовые институты решили вернуть Саакашвили в украинскую власть. Арбузов раскрыл причину политической реинкарнации Саакашвили © из личного архива Сергея Арбузова

«Волшебный пендель МВФ. Судя по всему, для того, чтобы власть не сомневалась и гарантированно выполняла последнее условие фонда, созрело решение о реинкарнации Саакашвили и назначении его в правительство в должности вице-премьера.

По словам самого Сакаашвили, первым делом он сконцентрирует свое внимание на отношениях с Международным валютным фондом и укрепит малый и средний бизнес», — подчеркнул Арбузов.

Однако в возвращении Саакашвили, очевидно, есть и другой политический смысл — это противовес значительно усилившемуся Арсену Авакову. И хотя экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области уже заявил, что не намерен конфликтовать с всесильным руководителем МВД, сложно поверить, что они оба забыли прошлые стычки.

Как политическую антитезу Авакову Саакашвили воспринимает, в частности, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов. Он на своей странице в Facebook высказал предположение, что «второе пришествие» Саакашвили в украинскую власть продлится не более полугода. Спиридонов: Саакашвили частично будет противовесом Авакову © скриншот с в идео UKRLIFE.TV

«Если Саакашвили назначат вице-премьером, то это решит сразу несколько задач Зеленского. В том числе, Саакашвили частично будет противовесом Авакову. Карантин серьёзно укрепил позиции главы МВД, и кто-то должен быть ему оппонентом», — убежден он.

Еще одно обстоятельство, которое отмечают пользователи соцсетей, — возможность серьезного конфликта во власти. Никто не сомневается, что амбициозный Саакашвили вряд ли удовлетворится скромной ролью «главного зама по реформам».

Так, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко полагает, что, скорее всего, у Саакашвили не получится решить сложные проблемы Украины «кавалерийским наскоком», и это может в конечном итоге привести его в ряды оппозиции Зеленскому. Фесенко: Зеленскому нужен новый «Богдан», своеобразный энерджайзер для Кабмина © UKRLIFE.TV

«Еще раз о Саакашвили. Часто спрашивают: почему именно Саакашвили? Почему именно сейчас?

Мне понятна логика выбора президента Зеленского. Он три месяца искал сильного и опытного кандидата на пост вице-премьера по экономике. Но безуспешно. Кто-то ему не подошел, кто-то отказался. А Саакашвили очень подходил на роль локомотива реформ и тарана в осуществлении быстрых и решительных действий.

Условно говоря, Зеленскому нужен новый «Богдан» (как энерджайзер и катализатор) в правительстве. Но для успешной деятельности Саакашвили необходимы неограниченные полномочия. И кто-то тогда должен поделиться властью — либо сам президент Зеленский, в чем я сильно сомневаюсь, либо премьер-министр», — указывает украинский политолог.

Схожего мнения придерживается обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Виталий Портников, который на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Михаил Саакашвили великолепно чувствует себя в политическом противостоянии и может стать для Владимира Зеленского большой проблемой. Портников: Зеленский рискует получить очередной конфликтный центр во власти © Facebook, Виталий Портников

«Возможно, Зеленский воспринимает назначение Саакашвили как демонстрацию того, что он не забыл о реформах даже в эпоху короновируса и выживания.

Но в результате он может получить очередной конфликтный центр во власти — причем с участием человека, который хорошо знает, что такое конфронтация, и великолепно чувствует себя именно в политическом противостоянии», — подчеркнул он.

«Второе политическое пришествие» Саакашвили информационно оттенило тему годового правления Зеленского. Президентская команда сыграла своими «сильными медийными картами» и выпустила фильм об успехах президента. Однако на фоне нелестных отзывов большинства украинских граждан это выглядело не так убедительно, как год назад.

От радужных надежд 73% избирателей, сделавших из популярного артиста главу государства, мало что осталось. Но говорить, что рейтинги президента рухнули, неверно.

Пользователи соцсетей отметили, что у Зеленского через год правления куда как меньше оптимизма и уверенности в своём положении — так как суровая политическая реальность оказалась совсем не такой забавной, как это рисовалась в сериале «Слуга народа». Чудеса политической смелости, которые обильно демонстрировал экранный персонаж Зеленского — Василий Голобородько, не случились в украинских реалиях 2020 года.

Об этом, подводя промежуточный итог президентства Зеленского, пишет российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: Год назад избиратели Зеленского ждали от него чуда © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина. Год назад Украина проголосовала за Зеленского, отдав ему 73%. Это были первые не фальсифицированные выборы после госпереворота 2014 года. Хотя и не честные, и не свободные, потому что в них не смогли принять участие открытые противники Майдана и госпереворота и внешнего управления Украиной. 73% украинских избирателей голосовали за комедийного актера, который никогда не занимался политикой, потому что им так смешно? Нет, им совсем не смешно. А на Украине не комедия, а, наоборот, трагедия.

73% голосовали за Зеленского — против Майдана, и против всех политиков Майдана, и против всех политиков 25 лет независимости Украины. Граждане Украины ненавидят их всех за то, что они привели их страну к нынешней катастрофе и надеются, что Зеленский как не политик, сможет воскресить Украину. Воскресение Украины как чудо — вот такого чуда ждут избиратели от Зеленского», — подчеркивает он.

Как указывает политолог, на такую возможность Зеленский избирателям постоянно намекал, однако за год ничего не сделал.

«Но Зеленскому пока все это прощают, потому что понимают, что, чтобы выполнить эту программу, Зеленский должен совершить подвиг. Или обмануть всех, кто и есть реальная власть, висящая над страной.

Собственно, на это граждане и надеются, что Зеленский всех как-то обманет и сможет отвести страну к миру. Вернуться в Золотой Век Януковича уже невозможно. Но хотя бы просто чтобы был мир», — поясняет Марков.

В свою очередь украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети заметил, что год назад избрание комедийного артиста на роль президента было скорее отчаянным голосованием украинцев «против всех». Чечило: Избрание комедийного артиста год назад было голосованием «против всех» © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Голосование за комедийного артиста было, по сути, голосованием «против всех». Даже более того — требованием тотальной перезагрузки политической системы. Зеленскому отдавали не власть — ему отдавали право уничтожить власть. Но наивно при этом было ожидать, что Зеленский действительно это сделает. Поскольку избиратель сам не понимает, что именно он просит — уничтожить надстройку невозможно без уничтожения базиса, который эту надстройку породил», — отметил Чечило.

Но если подойти к итогам работы президента прагматично, картина получается совсем не радостной. По мнению общественного деятеля, одного из лидеров «Союза левых сил» Максима Гольдарба, в позитив Зеленскому занести нечего. Гольдарб: Зеленский за год не выполнил ни одного предвыборного обещания © Екатерина Чеснокова

«Ну что, с годовщиной… Он обещал, что будет за нас и за Украину и что не хочет, чтоб ему и его родителям было стыдно. Мы поверили и год назад избрали: во-первых, яростно, до боли, ненавистно не хотели Порошенко, во-вторых, очень хотели верить.

Что исполнил за год из того, что обещал:

— О народовластии — не исполнил, его нет: ярчайший пример — 76% украинцев против продажи украинской земли, но президент и «зелёные слуги», втихаря, ночью, под покровом пандемии и в союзе с Порошенко, выставили ее на продажу.

— Внешняя политика Зеленского продолжила пронатовский и прозападный вектор Порошенко, который доказал свою невыгодность и никчемность и разорительность для Украины.

— Никакой реформы СБУ не проведено — служба продолжает выполнять карательные функции политической полиции теперь уже «зелёного» режима», — резюмирует Гольдарб.

Уничижительную характеристику профессиональному уровню команды президента дал политический и экономический эксперт Андрей Головачёв. Головачев: Зеленский за год уничтожил даже то, что еще как-то работало в Украине © Facebook, Головачев Андрей

«Кто нас будет спасать? Самое трагикомичное в нынешнем бюджете страны это то что в его доходную часть уже заложены 300 млрд гривен от кредита МВФ, получить который пока нет никакой гарантии, потому что Зеленский никак не решится испортить отношения с Коломойским…

Если произойдёт несчастье и МВФ не даст нам кредит, то в стране наступят финансовый, экономический и социальный кризисы, справиться с которыми наше правительство будет не в состоянии. Значит, будет и политический кризис.

Надеюсь, вдумчивые граждане понимают, что результатом "правления" Зеленского в течение года является серьезное разрушение государственных институтов, которые до него кое-как еще работали, но сейчас близки к своей деградации из-за полного отсутствия контроля над ними, безнаказанности и вседозволенности», — подчеркивает он.

При этом не стоит забывать, что все политические игры проходят на фоне мирового и чисто украинского экономических кризисов. Пандемия коронавируса выступила мощным катализатором мирового экономического кризиса. Но то, что для развитых экономик Запада можно назвать штормом, для украинской экономики — катастрофа. Пользователи соцсетей убеждены, что хороших сценариев для Украины просто не существует. И вопрос только в масштабах неминуемого краха.

Многие еще более категоричны в своих прогнозах и видят главную опасность в скором обрушении пирамиды ОВГЗ и практически неизбежном дефолте.

Так, украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что у Украины есть только один способ погашения непогашаемых госдолгов — это дефолт, а далее — реструктуризация своих обязательств и перезагрузка всей национальной экономической модели. Гончаров: Как бы ни свирепствовал коронавирус, самое опасное для экономики Украины еще впереди © скриншот с видео "112 Украина"

«Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт нам еще предстоит пережить. Эти удары по экономике Украины будут посильнее, чем карантин. Расплачиваться за эти колоссальные финансово-экономические потери придется всем нам, налогоплательщикам. Украинскому бизнесу и властям уже пора начинать серьезно беспокоиться», — отмечает украинский экономист.

Он убеждён, что стоит ожидать падения ВВП страны на 18-20%. Поэтому единственным способом избавиться от неподъемных долгов является объявление дефолта.

Еще одну грань проблемы украинской экономики описывает политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Он утверждает, что поддерживать нынешний курс национальной валюты можно только за счёт золотовалютных резервов Нацбанка, которые в случае полного расчета с иностранными владельцами ОВГЗ упадут как минимум на четверть. Песецкий: Очень скоро украинская экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом © Facebook, Валерий Песецкий

«Очень скоро наша экономика начнет сыпаться, как карточный домик под ураганом.

Приведу пару фактов. Итак, что у нас происходит на финансовом рынке? Более двух месяцев Минфин не размещает своих ОВГЗ. Нет покупателей. А почему их нет? Никто не верит в устойчивость гривны и платежеспособность нашей казны.

Нацвалюта пока не рухнула по нескольким причинам. Первая — не побежали с рынка иностранные владельцы ОВГЗ. Купив год-два назад наши облигации по 19-20% доходности, они теперь пытаются перепродать их аборигенам по 22-23%. Однако никто не берет.

Чтобы предотвратить их сброс за бесценок с сопутствующей паникой и резким обвалом гривны, Совет НБУ разрешил Нацбанку выкупать ОВГЗ на вторичном рынке. И у кого, вы полагаете, НБУ их станет выкупать? Естественно, у зарубежных инвесторов. При этом будет потрачено около 5 млрд долларов наших ЗВР. Именно столько нужно будет после выкупа за гривну ОВГЗ отдать иностранцам, чтобы они комфортно и без потерь ушли с нашего рынка.

Как только это случится, курс держать не станут. Да и не смогут. Почему? Продажа валюты на межбанке поддерживается за счет запасов, сделанных предприятиями-экспортерами в прошлом году. Но они иссякнут. И в условиях мирового кризиса пополнять их будет нечем. Так что эти обильные продажи валюты на межбанке скоро рухнут. Вопрос нескольких ближайших месяцев. По оптимистичному сценарию», — написал Песецкий на своей странице в соцсети.

Однако в то, что украинские власти внемлют предостережениям и бросятся спасать национальных производителей, никто из серьезных экономических аналитиков не верит.

К примеру, украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ отметил, что власть во главу угла ставит интересы иностранных кредиторов и собственных олигархов, а не нужды собственных граждан и экономику страны. Кущ: Разжиревшие украинские «элиты» напоминают «патрициев» накануне варварского вторжения © Facebook, Алексей Кущ

«В простых цифрах: на валютном казначейском счете нашего Минфина накоплено 1,5 млрд долл. И власть успокаивает кредиторов — в мае все выплатим, даже без помощи МВФ. С одной стороны — законное выполнение бюджетной росписи. А с другой, сколько жизней можно спасти, направив этот ресурс в медицинскую систему в этот критический момент.

То есть уже сейчас ясно, что выполнение закона приведет к катастрофическим последствиям и стратегия власти в виде "возврата долгов до последнего украинца", по заветам Чаушеску, приведёт к преступлению против своего же народа. Просто преступные последствия будут очевидным всем немного позже. Если слепой поведёт народ, то все упадут в пропасть», — полагает Кущ.