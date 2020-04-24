В среду, 22 апреля, на заседании Кабмина было принято решение продлить карантин в стране до 12 мая, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшается. Стало ясно, что и майские праздники украинцам придётся отметить дома, а надежды туроператоров на восстановление туризма не осуществятся

Возможно, и 12 мая — еще не предел: карантин снова продлят.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий советует украинцам отложить отпуск на вторую половину лета, поскольку прогнозируемый пик эпидемии наступит, скорее всего, в первой половине мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: карантин начнут постепенно ослаблять, когда процент выявленных случаев заболевания не будет расти в течение 10 дней, а больницы будут заполнены менее чем наполовину.

Коронавирус против туризма

Отсутствие туристов на майские праздники и в период летних отпусков серьёзно ударит по туристической сфере. Карантин и туризм — вещи несовместимые. Не ходят поезда, не летают самолеты, отели и музеи закрыты, массовые мероприятия не проводятся. По оценкам Всемирной ассоциации деловых путешествий, суммарные масштабы потерь отрасли могут составлять до $47 млрд ежемесячно.

Даже в Китае, где уже более-менее справились с эпидемией, в курортных прибрежных городах гостиницы заполнены только на 25-30%.

Украина: туризм в условиях карантина. Каждый выживает в одиночку © AFP, Sergei SUPINSKY Анна Романова, исполнительный директор Ассоциации индустрии гостеприимства, оценивает потери украинского туристической отрасли в размере от $1 млрд до $5 млрд, в зависимости от длительности карантина.

Сейчас турфирмы отправили своих работников в отпуск. Многим приходится возвращать клиентам деньги за отменённые туры. 97% всех отелей на Украине закрыты, а в оставшихся 3% граждане проходят обсервацию. Массовая отмена брони в гостиницах привели к тому, что многие предприятия туристического сектора оказались на грани закрытия и банкротства.

Естественно, закрытие гостиниц косвенно бьёт и по сопутствующему сервису: прачечным, поставщикам продуктов питания, моющих средств и т.д.

Следует учитывать, что около 80% объектов украинской туристической сферы — предприятия малого бизнеса, у которых нет достаточного запаса прочности. Поэтому из длительного карантина многие из них просто не выйдут. Чем дольше продлится карантин, тем больше этих предприятий разорится.

Многим киевским турфирмам уже с марта приходится распродавать офисную мебель, чтобы рассчитаться с сотрудниками.

Перспективы туристической отрасли

Очевидно, что карантинные меры в первую очередь ударят по международному туризму. Даже богатым украинцам не скоро удастся съездить на шопинг-тур в Милан. Глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив утверждает, что поначалу будет восстанавливаться внутренний туризм, а затем уже внешний.

«Мы сегодня готовимся в первую очередь к увеличению путешествий внутри страны. Люди насидятся в карантине и будут готовы поехать на уик-энд где-то рядом с домом. В качестве примера можно привести Китай — там путешествия внутри страны уже начинают восстанавливаться», — говорит Олеськив.

Поскольку большинство рядовых украинцев за период карантина истратят свои скудные сбережения, скорее всего, большинство внутренних туристов будут «дикарями», то есть больше людей будут путешествовать с палаткой и недалеко, не принося дохода туристической отрасли.

Максимальные убытки. Турция и коронавирус торпедируют украинский турбизнес © пресс-служба президента Украины Мехмет Эрсоя заявил, что власти рассматривают возможность открытия туристического сезона в конце мая, если ситуация не ухудшится.

Заместитель председателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук считает, что туристического бума украинским турфирмам не увидеть в ближайшее время, даже после отмены карантина.

«Масштабы потерь еще неизвестны, но уже сейчас понятно, что восстановление будет долгим и нелегким. Все понимают — туристов теперь будет в разы меньше, а летать они будут бюджетно в близлежащие страны. Все понимают, что туристического бума в 2020 году уже не будет», — говорит Царук.

Руководитель киевского турбюро «Ветер дует» Алёна Деньга говорит, что среди работников этой сферы распространены депрессивные настроения.

«Туристический бизнес переживает тотальный коллапс. Эта сфера просто встала. У многих уже началась паника и даже депрессия — бизнес полностью остановился на неопределенное время», — говорит Деньга.

Существенным ударом по туристической отрасли станет не только сам карантин, но и экономический кризис, который постепенно охватывает многие страны. Иными словами, даже при наилучшем сценарии с распространением заболевания, не приходится рассчитывать на такой же поток иностранных гостей, как в прошлом году. У многих людей уже просто нет на это денег. Президент общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Иван Липтуга призывает не строить иллюзий и утверждает, что кризис будет долгим.

«Карантин и эпидемия безусловно закончатся, но мы стоим на пороге долгого экономического кризиса и рецессии, которые прогнозировали экономисты задолго до пандемии… Поэтому, если говорить о летнем туристическом сезоне, то он приходится на начало этого глобального кризиса и пост-карантинный период, а значит, денег на путешествия и туризм в широком смысле у большинства людей не будет. И не нужно строить иллюзий на этот счет», — говорит Липтуга.

На практике это будет означать, что уже после карантина туристическую отрасль ждут большие сокращения — из 756 тысяч работников этой сферы около половины могут остаться без работы.

Кроме того, карантин внесёт определенные изменения в сам формат туризма. Министр инфраструктуры Украины Криклий считает, что регулярные рейсы из Украины начнут летать только через четыре месяца, а вот пассажирские поезда можно будет запустить уже в июне-июле. Он также подчеркнул, что при восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения и авиаперелётов придётся пойти на некоторые изменения: пассажиры должны будут носить маски, а между ними должна быть дистанция. Соблюдение такой дистанции в транспорте предполагает подорожание билетов, так самолеты и вагоны должны будут курсировать полупустыми.

Иными словами, пассажиру придется оплачивать и пустые места, что смогут себе позволить немногие. Спрос на путешествия, тем не менее, никуда не денется, но денег у людей будет значительно меньше. А это будет означать расцвет разного рода нелегальных перевозчиков и подпольных гостиниц, которые не будут соблюдать меры предосторожности, предлагая самые бюджетные варианты сервиса. Вполне возможно, представители отрасли, которые переживут карантин, просто уйдут "в тень".