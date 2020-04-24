По состоянию на пятницу, 24 апреля, в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 190,8 тыс. человек, 743,4 тыс. заболевших выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США — здесь коронавирус выявлен у более чем 869 тысяч человек, 49,9 тысячи скончались, 80,9 тысячи выздоровели.

На втором месте Испания: 213 тысяч человек заболели, более 22 тысяч скончались, 89,2 тысячи выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Италия, где коронавирус диагностировали у 189,9 тысяч человек. От осложнений скончались 25,5 тысяч пациентов, 57,5 тысяч смогли побороть заболевание.

Сложной ситуация остается во Франции (159,4 тысячи заражений), Германии (153,1 тысячи) и Великобритании (139,2 тысячи).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 7 647 случаев заражения COVID-19. Заболевание унесло жизни 193 людей, 601 пациент выздоровел. За последние сутки в стране зарегистрировали 477 заболевших.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

О своём выздоровлении сообщил депутат Верховной Рады из группы «Доверие» Сергей Вельможный. Об инфицировании коронавирусом политик заявил 13 апреля. По словам Вельможного, медики оценили его состояние как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте.

Украинские власти разрешили заробитчанам улететь чартерным рейсом на сбор урожая в Финляндию. Отмечается, что МИД Украины составляет списки желающих поработать во время пандемии по просьбе финских фермеров. Первый самолет увёз на заработки 200 украинцев. В ближайшее время к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь еще около тысячи работников с Украины.

Медики, работавшие с зараженными коронавирусом пациентами в апреле, получат 300% надбавки к зарплате, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Сотрудники тех больниц, которые в марте принимали больных с COVID-19, уже получили свои надбавки. Все случаи, когда медики не получили обещанных средств, будут расследоваться.

Ляшко также сообщил, что вскоре на Украине начнется кампания иммуноферментной диагностики (ИФА), которая позволит медикам оперативно определять наличие у человека коронавируса или иммунитета к нему. Украина станет пятой страной в мире, где будет запущена подобная технология.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 68,6 тысяч случаев заражения коронавирусом, 615 человек скончались, 5 568 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 849 пациентов.

Московский оперштаб заявил о новом скачке госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус. Так, 23 апреля в стационары московских больниц поступило 1,9 тысяч человек, тогда как на прошлой неделе врачи увозили по 1,3 тысячи. О растущей нагрузке на стационары также сообщал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

В Сахалинской области из-за режима самоизоляции ввели особый режим тишины — местные жители жалуются, что уйма свободного времени позволяет жильцам многоквартирных домов почти круглосуточно вести ремонт. Власти сообщают, что стандартные правила о тишине с 22:00 до 6:00 по будням и до 9:00 по выходным будут усилены.

Московские власти закупили более 200 тысяч голландских экспресс-тестов для выявления антител к коронавирусу. Они, по данным СМИ, уже поступили в некоторые столичные медучреждения. Экспресс-тесты позволят определять наличие COVID-19 или иммунитета к нему в течение 10 минут.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус можно будет вылечить прямыми солнечными лучами. Так глава государства отреагировал на результаты исследования американских специалистов о том, что COVID-19 погибает от воздействия солнечного света и влажности. Трамп же предложил «доставить свет внутрь организма».

Коронавирус в Европе: триллион евро на борьбу с пандемией, вакцина из Германии и Англии и «масочный режим» во Франции и Румынии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов вернуться к работе с понедельника, 27 апреля. По данным британских СМИ, премьер уже попросил своих помощников назначить ему дополнительные встречи с министрами, чтобы снова войти в курс дел о ситуации с заболеваемостью в стране.

Власти Чехии разрешили гражданам передвигаться по стране и выезжать за границу. При этом по возвращении в страну путешественникам будет необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, жителям планируют разрешить снова собираться в группы по 10 человек.