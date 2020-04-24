Главным событием прошедшей недели был ожидавшийся пик эпидемии коронавируса. Его прогнозировали примерно на середину апреля – на Пасху. Середина апреля миновала, рост продолжается, премьер планирует начинать поэтапный выход из карантина. Собственно же политических событий не было – украинская политика на карантине

Политика периода карантина пунктирная — от заседания до заседания Верховной Рады. Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля и уже сопровождается скандалом — в повестку дня был внесён, а потом исчез законопроект, позволявший отправить в отставку коррумпированного главу НАБУ Сытника. Причина очевидна — «Вашингтонский обком» добро не давал.

Эпидемия

На Украине по состоянию на вечер 23 апреля зафиксировано 7170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 187 стали летальными. В то же время 504 пациента выздоровели.

Болеет менее 0,02% населения страны (в соответствии с официальной статистикой — 42 млн), при эпидемическом пороге 3-5%. Считается, что число больных и инфицированных занижено примерно в два раза — сказывается низкий уровень тестирования. Возможно, что инфицированных на самом деле больше (у 80 или даже 90% инфекция проходит бессимптомно, в смысле — они не заболевают). В любом случае, число заболевших ничтожно мало. Инфицированных СПИДом свыше 136 тыс. (3,2%), больных туберкулёзом — 31,6 тыс. (0,07%).

Для сравнения можно привести ситуацию в Швеции, где общенациональный карантин не вводился. При населении в 4 раза меньше, чем на Украине (10 млн), заболевших там в 10 раз больше, но и это составляет менее 0,2% населения. При этом умерших больше только в 4 раза (вероятно, шведы не догадались оптимизировать свою медицину). Следует отметить, что условия для распространения вируса там лучшие, чем на Украине — относительно сырой и холодный климат и высокая плотность населения (в городах живёт 85% шведов, в то время как на Украине урбанизация составляет 68%).

Гороховский предположил, когда эпидемия коронавируса на Украине начнет спадать © Facebook Дениса Гороховского

Сейчас ожидается, что пик будет или в конце апреля, или в начале мая. Обосновывается это тем, что были перенесены сроки закрытия границ. Странное обоснование, поскольку уже было известно, что после формального закрытия границы люди фактически на территорию Украины попадали и обеспечить нормальный (а не «добровольный») карантин для них не удалось.

Мы не знаем, как именно прогнозируется развитие эпидемии на Украине, но не можем не обратить внимания на то, что сначала пик планировался на православную Пасху, теперь выход из карантина отсрочен на период после 9 мая. Трудно избавиться от ощущения, что при определении эпидемического пика учитывается и политический фактор.

Выход из карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с путанным заявлением, согласно которому карантин продлится ещё два года (для начала было запущено мнение медиков), но уже с 11 мая начнётся поэтапный выход из карантина.

По заявлению президента Владимира Зеленского, выход начнётся при наличии двух ключевых условий: 1) в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%; 2) больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

Между тем, главврач Александровской больницы Киева сообщил, что в медучреждении заканчиваются места для больных коронавирусом. Сейчас в инфекционных отделениях больницы находятся 88 человек, из которых 76 — с подтвержденным COVID-19. Справедливости ради надо отметить, что инфекционные отделения больниц не пустуют — постоянно есть заболевшие, требующие изоляции (корь, коклюш, свинка и т.п.). Соответственно, и на вспышки инфекций они не особенно рассчитаны.

Романенко: Карантин – уникальная возможность провести перепись населения Украины © Facebook, Юрий Романенко

Кабмин ожидает падения ВВП Украины на 3,9% по итогам года (планировался рост на 3,7%). Но эти прогнозы чрезмерно оптимистичны — Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, хотя ожидает её роста в 2021 году на 3,6% (в МВФ, правда, не знают о планах украинского правительства продлить карантин на 2021 год).

Под карантином, который должен продолжаться два года, имеется в виду поддержание социальной дистанции и ношение масок. С 12 мая начнут открывать некоторые публичные места, где прямой контакт с инфицированными маловероятен: парки, библиотеки, музеи. Какой в этом смысл — непонятно.

Что касается масок, социальной дистанции и мытья рук, то эти меры неэффективны. Но тут надо понимать, что цель их сохранения вовсе не в сохранении здоровья людей, а в поддержании истерии. Люди должны быть надёжно запуганы — это позволяет ими более эффективно управлять.

Годовщина второго тура президентских выборов

21 апреля исполнился год со дня второго тура выборов, на котором победил Владимир Зеленский. К этой дате был снят и продемонстрирован документальный фильм.

Президент считает своими успехами отсутствие коррупции на макроуровне, снятие неприкосновенности с депутатов (что, правда, ни малейших последствий не имело).

Относительно Донбасса Зеленский утверждает, что процесс идёт — удалось организовать обмен пленными и провести встречу в «Нормандском формате». Так или иначе, но «я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну», говорит он (скептики считают, что это заявка на пожизненное президентство).

Никто не обещал, что в дороге будут кормить. Год Украины цвета знамени Пророка © president.gov.ua

Отдельное внимание он уделил медицинской реформе, которая себя не оправдала и должна быть отменена, но почему-то после эпидемии. Между тем, выяснилось, что в рамках медицинской реформы отменили подготовку в интернатуре эпидемиологов и инфекционистов — по мнению Ульяны Супрун, эти специалисты нации не нужны.

По данным центра «Социс», опубликованным 2 апреля, за Зеленского собираются отдать свои голоса свыше 40% активных избирателей. Это очень высокий показатель — ведь в первом туре выборов 2019 года за него проголосовали лишь 30%. Т.е., кредит доверия к президенту ещё далеко не исчерпан. Правда, исследование проводилось до принятия закона о земле, который считается критически важным для рейтинга президента.

АТО на пожарище

На прошедшей неделе в Киеве впервые за несколько десятилетий (характерно, что в ГСЧС даже не смогли назвать последнюю дату такого события) произошла пыльная буря. Насколько можно понять, источником пыли был «лунный ландшафт» в зоне добычи янтаря в Житомирской области. Всё остальное сделали ветер и пожары.

После небольшой передышки, вызванной дождём, пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области вспыхнули с новой силой. Дым накрыл огромные территории. Киев оказался городом с самым грязным воздухом в мире. Кроме того, дым накрыл также Запорожье, Харьков и другие города. Пожары в Чернобыльской зоне привели к выбросу в атмосферу значительного объёма радиоактивных веществ (прежде всего, долгоживущего изотопа цезия).

Марков: Лесные пожары на Украине почти не тушат, потому что система МЧС развалена © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

С одной стороны, это следствие необычайно тёплой и сухой зимы. Леса сухие, уровень грунтовых вод снизился.

С другой стороны, сыграл роль целый комплекс рукотворных факторов:

— разрушенность системы ГСЧС, дефицит техники и специалистов;

— отсутствие контроля над значительными лесными территориями (прежде всего — в районах добычи янтаря);

— поджоги.

По поводу последнего момента Арсен Аваков даже ввёл режим «антидиверсионной операции», но никаких диверсий там нет — селяне просто сжигают прошлогоднюю траву. Впрочем, высказывалось мнение о том, что поджоги должны были маскировать браконьерскую вырубку леса, но доказательств этого нет. Да и сама постановка вопроса немного абсурдна: браконьеры чувствуют себя в украинских лесах как дома. Скрывать им нечего.

Вообще же ресурсов для прекращения пожара у Украины, скорее всего, нет. Остаётся рассчитывать на небесную канцелярию и «плановое самовыгорание».

Пасха

В европейских странах к празднованию Пасхи готовились как к военной операции. На Украине обошлись мягким увещеванием.

Впрочем, даже простое ограничение посещения церквей произвело на верующих крайне угнетающее впечатление. Сочетание эпидемии, задымленного неба и закрытия церквей уж очень напоминает сцены из «Откровения Иоанна Богослова» («Апокалипсис»).

В качестве альтернативы традиционному освящению пасхи около церкви были предложены освящение онлайн (по методу Алана Чумака) или же покупка заранее освящённых пасх в магазинах (кто их там освящает и освящает ли вообще — неизвестно).

Самая скандальная ситуация создалась в Святогорской лавре. Там, несмотря на запрет властей, состоялось богослужение, на котором присутствовали 350 человек. По факту возбуждено уголовное дело, город и Лавра помещены на карантин.

Невеселая Пасха: коронавирус бьет православных в самое сердце © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Кто стоит за нападениями, пока неизвестно, но логично предположить, что они связаны с проведением пасхальных служб. Тут вполне могли совпасть настроения националистов и «жертв коронавируса» (среди них есть радикальное крыло, готовое убивать тех, кто выходит на улицу, — довольно дикое сочетание предельной запуганности и агрессивности).

Интересно, что никаких претензий к «патриарху» Филарету не выдвигается, хотя он никаких санитарных норм при проведении пасхальной службы не придерживался.

Иногда они возвращаются

«Феодальная олигархическая система». Саакашвили рассказал, чем займется в правительстве Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по экономическим реформам.

По данным разных источников, он займётся:

— рекламой реформ, которые могли бы быть проведены на Украине, если бы реформаторы знали, каким концом лопаты копать;

— «зачисткой» административного аппарата и мэров городов (!);

— переговорами с МВФ.

Голосов за его назначение, похоже, нет, и в повестке дня заседания 24 апреля назначение не фигурирует.

Самое интересное, что кандидатуру Саакашвили проталкивает посольство США. И, судя по всему, он должен возглавить неформальную «партию Сороса» на Украине, которую вроде бы только что «победили». Вполне вероятно, что это назначение (которое ничем хорошим не закончится) — своеобразный шаг к примирению Зеленского с Демпартией США. Правда, он ведь, убрав Гончарука, и не хотел убирать из правительства «соросят»…