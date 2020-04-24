Верховная Рада Украины соберётся на внеочередное пленарное заседание в пятницу, 24 апреля. Соответствующее распоряжение ранее подписал спикер парламента Дмитрий Разумков

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 13:00 24 апреля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, на заседании парламента будут рассмотрены девять вопросов:

Куликов: Нужно требовать экстрадиции авторов реформы МВД Украины Деканоидзе и Згуладзе © Facebook, Кирилл Куликов

2) проект постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении в качестве закона проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (регистр. № 2653-П);

3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии (регистр. № 2372);

4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов (регистр. № 2809);

5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (регистр. № 3205, 3205-1);

6) проект закона о внутреннем водном транспорте (регистр. № 1182-1-д);

7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (регистр. № 3364);

8) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (регистр. № 2234);

9) проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины (регистр. № 3358)».

Но главная интрига заседания — возможное голосование по вопросу утверждения кандидатуры Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Ранее экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области сам сообщил на своей странице в соцсети о полученном им от президента Зеленского предложении.

«Я представлю в Верховной Раде свои предложения по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте», — пообещал Саакашвили.

Известие о возвращении экс-президента Грузии в украинскую политику вызвало, скажем так, очень неоднозначную реакцию в стране.

«На Украину надвигается что-то нехорошее»: Саакашвили заверил, что не будет конфликтовать с Аваковым © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы. Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Згуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих ***ноидзе. Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко. Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация», — иронично прокомментировала ситуацию экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Впрочем, в повестке дня внеочередного заседания 24 апреля вопроса «о Саакашвили» мы пока не видим.

Накануне заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что во фракции есть сомнения, будет ли такой вопрос добавлен президентом. По мнению Корниенко, голосование за назначение Саакашвили на пост в украинском правительстве может состояться на следующей неделе, во вторник или в среду.

Как сообщила в эфире того же канала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сегодня (24 апреля. — Ред.) Саакашвили приглашён на заседание фракции.