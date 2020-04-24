Владельцы бизнеса, который пострадал и остановился из-за введенного на Украине карантина, несут колоссальные убытки. Государство решило поддержать средний и мелкий бизнес штрафными и налоговыми каникулами

С 1 марта по 31 мая украинские предприниматели ФЛП (физические лица-предприниматели. — Ред.) и самозанятые граждане освобождены от уплаты единого социального взноса. Отменены штрафы и пеня за несвоевременную оплату или неполную оплату ЕСВ (единовременной социальной выплаты), а также за несвоевременное предоставление отчетности. Бизнесмены освобождены от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Однако это не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты. Отменен налог на коммерческую недвижимость и землю. Не начисляется и не уплачивается плата за землю. От налогообложения освобождены объекты нежилой недвижимости, которая находится в собственности юридических или физических лиц.

Такие послабления обязательно уменьшат налоговые поступления в бюджет, а значит, и в Пенсионный фонд Украины, дефицит которого покрывается за счет государственной казны.

Налоговая и таможня буксуют

Карантинные меры уже пагубно влияют на доходы государственного бюджета Украины, которые в марте составили 87,8 млрд грн (241,5 млрд руб.), что на 10,4% меньше плана, при этом на 2,6% выше показателя за март-2019. Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, общий фонд госбюджета получил 78,4 млрд грн (215,7 млрд руб.), что на 10,3% меньше планового показателя.

По данным Госказаначейства, в марте налоговые поступления составили 51,3 млрд грн (141,1 млрд руб.), что на 5,8% отстает от плана, но на 8,1% выше прошлогоднего показателя. Таможня в марте принесла 24,5 млрд грн (67,4 млрд руб.) — на 18,8% меньше плана и на 10,8% меньше прошлогоднего показателя.

За I квартал госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 210,7 млрд грн (579,6 млрд руб.). В том числе общий фонд получил 183 млрд грн (503,4 млрд руб.), недовыполнение составило 13%.

В январе-марте 2020 года налоговая служба принесла 110,8 млрд грн (304,8 млрд руб.), что почти на 15% выше показателя за три месяца 2019 года. Доходы от таможни в госбюджет за три месяца составили 65 млрд грн (178,8 млрд руб.), отставание от плана достигло 23,3% и 13,7% от показателя за аналогичный период прошлого года.

Индульгенция для таможни

Экономист Алексей Кущ обратил внимание на то, что сейчас на Украине с налогами сложилась разнонаправленная ситуация — таможня, в отличие от налоговой, не только не выполняет план, но и демонстрирует провал в сборе платежей по сравнению с прошлым годом. Кущ: Экономический прогноз по Украине в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру © Facebook, Алексей Кущ

«Наибольший провал — на таможне. Самое печальное, что на таможне не только недобор с плановыми показателями, но и недобор по сравнению с фактическими показателями января-марта прошлого года. То есть, спустя год, с учетом того, что экономика росла выше 3%, выросли цены, а таможня собрала за первые три месяца этого года меньше, чем за первые три месяца предыдущего года. Если провал с плановыми показателями еще можно как-то попытаться объяснить тем, что план был разработан на неадекватной макроэкономической базе, то провал по отношению к показателям предыдущего года — это уже приговор системе.

В этом плане налоговая служба смотрится более живо: там не такой глубокий провал по отношению к плановым показателям, как на таможне, и налоговая нарастила сборы по сравнению с фактическими показателями трех месяцев прошлого года.

Это говорит о том, что разные элементы системы, которая держит бюджет, несмотря на кризис, реагируют на него по-своему. Главный вопрос — почему на это не реагирует власть? Именно работа таможни была основным драйвером отставки правительства Гончарука. Если есть условный виновник «торжества», то ему нужно подарить и все «лавры», но главный таможенник, несмотря на смену правительства и министров финансов, остается на своем посту. Это говорит о том, что система внешнего управления Украиной — это не досужие домыслы, а реальный механизм влияния на принятие решений в нашей стране», — сказал Алексей Кущ.

Пенсии

На фоне ожидаемого кризиса в новом «антикризисном» бюджете финансирование Пенсионного фонда увеличили почти на 30 млрд гривен (82,5 млрд руб.), за счет чего проведут индексации пенсий и доплатят по тысяче тем, кто получает менее 5 тысяч гривен (13,8 тыс. руб.) в месяц.

Ранее государству не хватило около 3 млрд гривен (8,25 млрд руб.) на проведение индексации. Еще 8 миллиардов гривен (22 млрд руб.) было нужно для президентских доплат. То есть суммарно — около 11 миллиардов (30,3 млрд руб.).

По мнению экономиста Алексея Куща, для покрытия дефицита Пенсионного фонда Украины пока достаточно имеющихся в наличии внутренних резервов.

«Это эмиссионные ресурсы, все-таки какая-то эмиссия будет, и мы видели уже, что Национальный банк единоразовым платежом перечислил в апреле 42 млрд гривен (115,5 млрд руб. — Ред.) прибыли, которую должен был перечислять по частям. Еще есть определенные эмиссионные возможности у Национального банка, и они будут использоваться без вреда для инфляции. Плюс на счетах у «Нафтогаза Украины» есть 2 млрд долларов, полученные по стокгольмскому арбитражу от «Газпрома». Их тоже будут постепенно продавать и спускать в виде авансовых платежей, уже сейчас хотят найти дополнительные 30 млрд гривен (82,5 млрд руб. — Ред.) прибыли в «Нафтогазе» и забрать в виде дивидендов в пользу государства. Хотят также забрать около миллиарда гривен дивидендов у «ПриватБанка». За счет этих манипуляций и перекроют дефицит Пенсионного фонда», — сказал в комментарии Украина.ру Алексей Кущ.

По словам экономиста, пенсии — это единственный на сегодня на Украине социальный трансферт, который обеспечивается государством на должном уровне.

«И если еще и его обрезать, то у нас будет социальная катастрофа и в части платежеспособного спроса населения. Сейчас многие семьи на Украине живут за счет пенсий своих родителей. Дети, которые потеряли работу из-за карантина, выживают за счет того, что отец и мать получают по 3-4 тысячи гривен пенсии, и это не единичный случай, а массовое явление. И если допустить задолженность по пенсиям, это повлечет за собой колоссальный социальный взрыв, причем он произойдет даже не осенью, а буквально летом», — пояснил экономист.

Лекарство от кризиса

По словам экономиста, катастрофа заключается не в самом кризисе, а в реакции на него украинской власти.



«Сам кризис — это вызов, который открывает и новые возможности. А вот реакция — действительно катастрофична, поскольку она только ухудшает ситуацию.

Даже в карантин разные секторы экономики работают по-разному. Например, рестораны закрылись, но тот же «Укрспирт» может работать в три смены, выпуская антисептики. Не покупаются какие-то продукты, но увеличивается покупка медицинских средств защиты и так далее. В кризис те отрасли, которые получают дополнительную прибыль, должны увеличивать налоговые отчисления, а те отрасли, которые, наоборот, пострадали от кризиса, должны получать помощь от государства. А у нас помощь никто не получает, а в тех отраслях, которые наращивают прибыль, на этом фактически наживаются только спекулянты. Если по спиртовому акцизу мы видим увеличение поступлений в бюджет на несколько миллиардов, и в этом плане налоговая сработала, то, например, от сверхприбыли спекулянтов на продаже средств медицинской защиты государство не получает ничего, даже налогов.

Украина, к сожалению, не может заменять фискальную политику долговой и эмиссионной, как это делают сейчас США и Европа. Развитые страны могут выпускать свои долговые ценные бумаги, они могут эмитировать триллионы евро или долларов, то есть полностью заменить фискальную политику монетарной и долговой. Украина, к сожалению, не обладает таким инструментарием, потому что гривна не является мировой резервной валютой, она имеет ограниченную международную конвертируемость, и за гривну ты ничего не купишь на мировых рынках. Вся гривна, которую ты напечатаешь, будет предъявлена внутри страны с соответствующими инфляционными и девальвационными последствиями. Арбузов: Налоговая система Украины требует срочного реформирования © из личного архива Сергея Арбузова

В данном случае государство должно понять, что нужно находить внутренние резервы. А эти резервы лежат исключительно в плоскости реструктуризации внутренних и внешних долгов. Как только государство Украина поймет, что за пределами темы реструктуризации оно денег в достаточном количестве больше нигде не найдет — ни на миром рынке капитала, ни на внутреннем, ни у международных кредиторов, — тогда начнется отчет выздоровления от кризиса. Потому что человеку для выздоровления нужны лекарства, вакцины, а экономике для выздоровления нужны деньги. Пока государство будет пытаться из одного дырявого кармана перекладывать 10-20-50 миллиардов гривен, в то время когда экономике нужны сотни миллиардов гривен, никакого выздоровления экономики не начнется, и мы будем находиться в хронической форме заболевания», — считает Алексей Кущ.

Кроме того, по словам экономиста, настоящий ужас вселяет то, что власть предержащие до сих пор не осознали масштаб катастрофических вызовов, которые сейчас стоят перед мировой и украинской экономикой. Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

«Они думают, что это будет, как в 2008 году, когда можно «перетерпеть» за счет внешних кредитов полгода-год, а потом мировые рынки пойдут вверх, и Украина быстро все восстановит. Они не понимают масштаб надвигающегося кризиса — в этом и ужас. В конце года они будут кусать локти и рвать на себе волосы, если еще останутся при власти, и говорить: «Зачем мы отдавали миллиарды долларов внешним кредиторам, когда нужно было эти деньги отправить на спасение экономики и на поддержку населения?» Но будет уже поздно», — убежден Алексей Кущ.