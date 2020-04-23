По состоянию на 19:00 23 апреля в мире зафиксировали почти 2 миллиона 649,7 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 184,6 тысячи человек скончались, а более 721,5 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 23 апреля

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано более 213 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 10,4% (22,2 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют более 187,3 тысячи человек. Из них умерли свыше 25 тысяч (13,3%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, на данный момент зафиксировано почти 83,9 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших следует за Китаем — 62 773. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 4891 выздоровевших и 555 скончавшихся.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что пик заболеваемости коронавирусом наступит в России в середине мая. По-настоящему же вирус уйдет, когда им переболеет большая часть населения, считает вирусолог Владимир Оберемок. При этом, по его словам, 80% инфицированных даже не заметят симптомов.

Что же касается тех, кто заметил, то Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) продолжает исследования препарата «Мефлохин». Согласно предварительным итогам, на фоне лечения данным препаратом у 78% пациентов со среднетяжелым состоянием в результате инфицирования коронавирусом наблюдается положительная клиническая динамика.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у властей пока нет даты отмены режима самоизоляции. В частности, из-за него, а также закрытых границ каждый четвертый россиянин, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, поменял свои планы на летний отпуск и майские праздники.

Большинство из тех, кто был вынужден изменить свои планы, изначально собирались отдохнуть в другом городе или селе в России (30%), за пределами бывшего СССР (27%) или на даче (19%).

Кроме того, стало известно, что россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг, о чем свидетельствует исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. Так, люди стали экономить на алкоголе, косметике и одежде. Увеличить же траты люди планируют в основном на коммунальные услуги, домашний интернет, мобильную связь, безрецептурные лекарства, а также на продукты питания.

При этом сложившаяся из-за режима самоизоляции ситуация устраивает не всех граждан страны. Так, более 20 жителей Санкт-Петербурга подали иск из-за ограничений в связи с коронавирусом.

«Наша цель — не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима — ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима», — объяснил представляющий интересы истцов Иван Павлов.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 7170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 187 стали летальными. В то же время 504 пациента выздоровели.

В связи с тем, что последние несколько дней в стране фиксируется резкий рост уровня заболеваемости, одним из главных заданий органов власти, которые необходимо выполнить до выхода из карантина, стало увеличение числа тестирований на коронавирус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, — должен быть повышен уровень обеспеченности медучреждений и создание дополнительных рабочих мест для украинцев.

Кроме того, в своем обращении к согражданам глава государства заявил, что у властей есть четкий план выхода из карантина. По словам Зеленского, вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий, который будет состоять из пяти этапов выхода из карантина. При этом плавный выход начнется при наличии двух ключевых условий: 1) в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%; 2) больницы должны быть заполнены пациентами с Covid-19 менее чем наполовину.

Однако пока что выполнение этих условий не представляется возможным не только из-за растущего числа заболевших. Так, главврач Александровской больницы Киева сообщил, что в медучреждении заканчиваются места для больных коронавирусом. Сейчас в инфекционных отделениях больницы находятся 88 человек, из которых 76 — с подтвержденным COVID-19.

И пока карантинный режим действует, контроль за его выполнением будет осуществляться при помощи специального приложения для смартфона. В случайные промежутки времени человек, который находится на самоизоляции, будет получать push-сообщение. После этого в течение 15 минут через приложение необходимо сделать селфи.

В случае же возникновения проблем с геолокацией, фото или отсутствием связи с приложением в полицию направляется уведомление о нарушении самоизоляции.

Ситуация в мире

Несмотря на то что в Китае восьмой день подряд никто не умирает от COVID-19, власти зафиксировали вторую волну заболеваемости, в связи с чем приняли решение закрыть въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров. При этом местным жителям, для того чтобы выйти из дома, нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания.

В США же медики зафиксировали самый большой показатель смертности от пандемии за сутки — свыше 2,8 тысячи летальных случаев. При этом эпидемиологи заявляют, что вторая волна COVID-19, которую прогнозируют на зиму, будет более страшной, чем первая, так как произойдет вкупе с гриппом. В связи с этим директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предложил в течение нескольких месяцев провести массовые прививки населению от гриппа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что Германия находится только в начале пандемии коронавируса и конца ожидать пока не следует. По ее словам, эпидемия стала самым сложным испытанием для страны со времени окончания Второй мировой войны и основания ФРГ.

При этом оппозиция в Бундестаге, выступающая за постепенное снятие карантинных ограничений, подвергла критике меры, принятые правительством Меркель, а также игнорирование позитивного международного опыта и разобщенную реакцию федеральных земель на пандемию.

Непростые времена переживает и Япония, правительство которой впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов в своем ежемесячном докладе оценила экономику страны как «быстро ухудшающуюся».

Тем временем деловая активность в еврозоне в апреле обновила исторический минимум, упав до 13,5 пункта, о чем сообщила исследовательская организация Markit Economics. Показатель является минимальным за всю историю исследований организации с июля 1998 года.

При этом продолжаются споры вокруг поиска виновника экономического спада, вызванного пандемией. Так, МИД КНР заявило, что американские политические деятели, которые считают Пекин ответственным за распространение коронавируса, намеренно клевещут в адрес Китая, чтобы снять с себя ответственность за ухудшение эпидемической ситуации в стране.

В связи с этим премьер Австралии предложил наделить специалистов ВОЗ полномочиями, схожими с имеющимися у инспекторов ООН в области вооружения, для расследования причин возникновения эпидемий вроде той, что была вызвана коронавирусом.