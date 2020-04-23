Возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в большую украинскую политику обещает быть фееричным. Грузинский реформатор — настоящий ньюсмейкер. Он профессионально умеет создавать зрелищные новости, яркие и бессодержательные перформансы. А это именно то, что нужно сегодня в карантинной Украине эпохи постмодерна

Мы собрали тройку самый эпохальных скандалов с участием Саакашвили его украинского периода.

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Будучи главой Одесской области, Саакашвили часто вступал в открытый конфликт с центральной властью. Противоречия нарастали на почве коррупции и разделения сфер влияния в одной из самых лакомых областей Украины с ее портами, таможней и заводами.

Пожалуй, первый скандал произошел с Порошенко и Гройсманом в 2016 году из-за строительства автодороги Одесса-Рени, когда губернатор фактически обвинил власти, что они «издеваются над народом». Он требовал увеличения финансирования строительства (из запланированных 1,2 млрд гривен государство из бюджета перечислило всего 300 млн гривен) и в знак того, что он не намерен отступать, губернатор Саакашвили переехал в палатку на обочине строящийся дороги. «Энерджайзер» для Зеленского. Эксперты о возвращении Саакашвили © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я очень надеюсь на Гройсмана и надлежащее выполнение данного президентом слова, но все же на следующей неделе я переношу свой кабинет в палатку на трассу Одесса-Рени», — написал тогда губернатор в своих соцсетях. Телевизионная картинка получилась красивой, но вот дорогу достроить губернатор не смог. В итоге трассу Одесса-Рени ввели в эксплуатацию только в 2019 году. Открывал ее помпезно лично президент Петр Порошенко, назвав «дорогой в Европу». Но это уже было без губернатора Саакашвили, который успел за короткое время потерять должность, украинский паспорт и стать личным врагом Порошенко.

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Самым цитируемым и растасканным на мемы можно считать конфликт Михаила Саакашвили с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Это было в 2015 году, еще когда революционеры Саакашвили и Порошенко были по одну сторону баррикад. Во время заседания Национального совета реформ между Аваковым и грузинским реформатором произошла эмоциональная перепалка со взаимными обвинениями в коррупции.

«Коррумпированным губернатором» назвал Саакашвили министр внутренних дел в присутствии президента Порошенко и добавил: «Артист, б…дь.. циркач». В ответ Авакову прилетело: «Вы лично вор, а Кабмин возглавляет коррупцию». Дальше летели стаканы с водой и нецензурная брань. Порошенко закрыл заседание, а позже прокомментировал инцидент: «Борьба с коррупцией — это не отрасль шоу-бизнеса. Я хотел бы, чтобы ни государственные служащие, ни народные депутаты не участвовали в подобных «спектаклях». По иронии судьбы ровно через пять лет другой артист и комик возглавит Украину, а вся украинская политика станет шоу-бизнесом.

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История с лишением Михаила Саакашвили украинского гражданства стала новой вехой в борьбе с политическими оппонентами. Избавиться от неудобного и скандального противника с помощью ручных судей и сфабрикованных уголовных дел (как это делалось всегда) стало уже не так просто. Бывшим выпускникам Киевского института международных отношений, дважды скрепившим дружеские узы на двух Майданах, стало тесно в одном информационном пространстве. Остаться в истории строительства нового европейского государства мог только один. Поэтому Порошенко прибегнул к оригинальному инструменту ликвидации своего политического врага — он просто лишил его гражданства. В 2017 году президент подписал соответствующий указ. «Свинья для Зеленского». Фесенко рассказал, кому и зачем выгоден Саакашвили в Кабмине Украины © скриншот с видео "Телеканал ДОМ"

Похождения гражданина без паспорта стали целой чередой приключений. Оказавшись в Польше с недействительным паспортом, Саакашвили пришлось попотеть над своим возвращением. Прежде всего подготовить информационное поле. Операция было сродни ленинскому бронепоезду. К прорыву государственной границы грузинский реформатор привлек многих политиков-соучастников, в том числе Юлию Тимошенко, и телевизионные камеры. Саакашвили ловко комментировал свое триумфальное возвращение, мол, его на руках «внес народ», лично он не совершал неправомерного перехода границы. Именно так это и выглядело.

Спустя три месяца Михаилу Саакашвили пришлось скрываться от СБУшников на крыше своего дома, также создавая зрелищную картинку для телевидения. Арестовать его тогда снова не удалось. Сторонники политика — толпа разгневанных масс — буквально вырвали Саакашвили из лап правоохранителей.

Восстановить всю хронологию, как бывший президент Грузии бегал от украинских органов правопорядка всех уровней, сегодня очень непросто.

В итоге Саакашвили все же выдворили из страны — грубо и бесцеремонно. Его схватили в киевском ресторане и на частном самолете вывезли в Польшу, назвав это «реадмиссией».

Возвращение гражданства Михаилу Саакашвили стало одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Его он выполнил одним из первых. Спустя год Зеленский решил, что этого мало, и решил наградить Саакашвили высокой должностью. Ведь такого талантливого актера в его команде «95-го квартала» еще не было.