В среду, 22 апреля, Украина в ООН снова доказала, что борется не с коронавирусом, а с Россией. И что для власти страны важнее амбиции, чем здоровье граждан. Группа стран выступила в ООН с инициативой снять односторонние ограничения, чтобы эффективнее бороться с эпидемией, однако нашлись такие, кто выступил против. В том числе и Украина

22 апреля Украина в ООН заблокировала проект декларации ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом, разработанный 35 странами. Среди них была Россия. МИД Украины с гордостью сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 у них есть цель размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. Как и несколько недель назад, Украина стала движущей силой группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это — наша последовательная политика», — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в видеообращении.

Коронавирус и будущее Украины: как спасать страну? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Российские дипломаты подчеркнули: говоря об отказе от односторонних ограничениий, авторы проекта декларации прежде всего реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьёзные проблемы в противостоянии заболеванию из-за действующих против них принудительных мер.

«Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они чётко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом — не более чем пропагандистский прием. Нельзя одной рукой помогать, а другой сдавливать удавку на шее тех, кому помогаешь», — говорится в заявлении постоянного представительства РФ при ООН.

Способна ли пандемия покончить с санкциями?

Мировое сообщество переживает необычный период: страны объединили усилия, чтобы найти средство против коронавируса, но при этом закрылись друг от друга, чтобы не допустить распространения эпидемии на своей территории.

Глобальные катаклизмы случались и раньше, те же вспышки различных заболеваний, например, лихорадки Эбола, «свиного» гриппа A/H1N1, вируса денге, но COVID-19 достиг такого масштаба, что недооценивать его и думать, что всё пройдёт само собой, нельзя. В то же время и переоценивать его не стоит, питать иллюзии, что он кардинально изменит систему международных отношений, тоже.

Безусловно, после победы над вирусом и снятием карантинных мер те или иные трансформации будут, но не настоль глобальные, чтобы страны кинулись друг другу в объятия и забыли о прежних противоречиях. Да, в сложной эпидемиологический ситуации те, между кем ещё вчера были разногласия, сегодня помогают друг другу — Китай отправляет в США аппараты искусственной вентиляции лёгких, Россия эвакуирует граждан Украины из Непала. Но это скорее разовые меры, вызванные осознанием, что угроза общая, и чем быстрее одна из стран справится с ней, тем быстрее с ней справятся и другие. И тем скорее можно запустить промышленные производства, возобновить транспортное сообщение — а это не что иное, как спасение национальных экономик.

Трамп решил: во всём виноваты китайцы и ВОЗ © AP, Patrick Semansky, File Дональд Трамп отвечает фразой «никто из американских президентов не вёл себя с Россией так жёстко, как я» и приписывает себе авторство ограничительных мер, хотя это сделал его предшественник демократ Барак Обама в 2014 году после референдума в Крыму.

Вашингтон продолжает расширять или продлевать санкции в отношении Москвы в различных сферах под эгидой необходимости её сдерживания из-за «агрессивного поведения на Украине», хотя на самом деле за этим стоит стремление не допустить укрепления позиций России, в частности, в энергетике. Американцы хотели бы заполнить европейский рынок своим сланцевым газом, но понимают, что экономически это невыгодно — и себестоимость выше, и транспортировка, — поэтому нужно найти способ вытеснить российских поставщиков. Например, обвинив их в отказе от транзита по украинской ГТС.

А если сейчас всем миром отказаться от санкционной дубинки, то чем объяснить принятие ограничительных мер, направленных на сдерживание конкурентов, прежде всего России и Китая? Так можно самим нарваться на санкции Всемирной торговой организации, к примеру.

Кроме того, к санкционной политике любят обращаться и развивающиеся страны, в частности Украина и Грузия. Чего бы ни касались проекты резолюций ООН под авторством или даже соавторством, эти страны голосуют против, в лучшем случае могут воздержаться.

Их мотивация, конечно, отличается от мотивации США. И Киев, и Тбилиси выбрали западный путь развития и пытаются всесторонне встроиться в эту стезю, а голосование в ООН — один из способов показать и доказать свою лояльность Вашингтону и Европе. Если они откажутся от претензий в адрес России, то не смогут рассчитывать на западное финансирование, которое часто выдаётся по статье «противостояние Москве и защита территориальной целостности страны».

Кроме того, Украина и Грузия стремятся доказать, что они не «задний двор» России (по аналогии с Латинской Америкой, которая в доктрине Монро рассматривалась в таком статусе для США), а полноценные представители западного мира, потенциальные члены НАТО (которых в случае нападения третьей стороной защитят остальные государства альянса), в будущем и члена Европейского союза. Так что отказаться от антироссийских санкций равносильно перечёркиванию своих евроинтеграционных перспектив.

Впрочем многие политики и эксперты сомневаются, что Украина и Грузия когда-либо станут равными партнёрами для западных стран.

Союз рушимый: коронавирус вскрыл слабые места Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

К тому же с ней граничат несколько государств-членов ЕС, поэтому всё, что касается России, — это вопрос национальной безопасности. Несмотря на то, что уже давно, публично и кулуарно говорят о вреде санкций, на саммитах срок их действия продлевается единогласно и даже без обсуждения, а по итогам мероприятия в официальных заявлениях политиков звучат громкие фразы о европейской солидарности. Которой, как показала эпидемия коронавируса, на самом деле нет, она существует лишь на словах. А те, кто очень хотел бы встать и сказать, что против сохранения санкций, не делают этого просто потому, что рискует остаться без финансирования Брюсселя и навлечь на себя санкции ЕС.

Так ли вредны санкции во время эпидемии

Россия ещё не вышла на пик эпидемии, она ожидается к середине мая. Страна занимает 10-е место в мире по количеству заболевших (62 773 человек), но ей удаётся сдерживать темпы распространения инфекции и сохранять небольшой уровень смертности от коронавируса (555 летальных исходов, для сравнения, выздоровевших 4891 человек).

Москва откликнулась на призывы о помощи других государств, в том числе получивших отказ от руководства ЕС Италии и Сербии. Под санкциями Россия живёт уже 6 лет и за это время, понеся финансовые потери, всё же смогла полностью переориентировать многие отрасли либо на партнёров из других стран, либо на отечественных производителей.

Гораздо больший опыт жизни под санкциями имеет Иран — 40 лет. Тегерану нынешний период даётся очень непросто. В статье, написанной для газеты «Коммерсантъ», министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что экономический и медицинский терроризм США против исламской республики приобрёл различные формы, что ведёт к гуманитарной катастрофе. Он объяснил, каким образом ограничительные меры Вашингтона мешают Тегерану противостоять эпидемии.

Во-первых, политика максимального давления препятствует экспорту Ирана, что приводит к сокращению источников для инвестиций. Объём поставок нефти — самого важного источника доходов исламской республики — достиг минимума, и стоимость одного барреля топлива сильно упала, в результате финансовая мощь Ирана ослабла.

Во-вторых, санкции США запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством. К тому же продавать Тегерану свою продукцию отказываются и компании-производители медицинского оборудования Европы из-за угроз Вашингтона.

В-третьих, отказ от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, используемого авиационными компаниями Ирана, мешает стране пользоваться своим самолётным парком и использовать информационные технологии в борьбе с COVID-19. Тем не менее, республика, занимающая 8-е место в мире по числу инфицированных, показывает неплохие темпы по излечению больных: при 85 996 подтверждённых диагнозах выздоровели 63 113 человек, скончался 5 391.

Ищенко VLOG: Снимут ли санкции с России из-за коронавируса? © Скриншот с видео Украина.ру

О случаях заболевания в Северной Корее долго не сообщалось, только в середине апреля два местных источника рассказали Радио «Свободная Азия», что подтверждённые диагнозы были — в Пхеньяне и провинциях Хванхэ-Намдо и Хамген-Пукто. Впрочем у корейцев есть сомнения, что заболевших нет в других регионах, потому что эти населённые пункты расположены в разных концах страны. Однако Северной Корее, как и Южной, удалось сохранить контроль над ситуацией благодаря не только оперативным действиям властей, но и особенностям национального характера: дисциплинированности, коллективизму, доверию руководству страны.

Таким образом, санкции сохраняют своё значение в мировой политике, причём не только отрицательное, но и, как видно на примерах России и Северной Кореи, отчасти даже положительное. Перейдя на самообеспечение в той или иной степени, они не испытали того шока, с которым, к примеру, столкнулись США.

Будучи локомотивом глобализированной экономики, Америка приняла на себя самый тяжёлый финансовый удар и теперь государство вынуждено делать рекордные вливания в экономику, чтобы удержать её на плаву. К тому же большое количество заболевших связано в том числе с наличием международных аэропортов во всех штатах, куда прибывают люди со всего мира.

Рано или поздно эпидемия коронавируса закончится, а потребность в защите собственных интересов только возрастёт, к тому же сейчас наблюдается усиление роли национальных правительств, о которых многие забыли в эпоху политических и экономических союзов. Так что снимать санкции сейчас никто не будет. Максимум создадут зелёные коридоры для поставок медицинских принадлежностей и товаров первой необходимости. Но потом их могут так же быстро закрыть.