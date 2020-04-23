В среду, 22 апреля, на Украине случилась очередная политическая сенсация. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что по просьбе Зеленского возвращается во власть в ранге вице-премьера. Пользователи соцсетей в основном негативно и с юмором отреагировали на возвращение скандального политика

Михаил Саакашвили — яркий символ эпохи цветных революций и популистской прозападной политики на постсоветском пространстве. Это тип политика, который всегда востребован международными структурами во время майданов и социального хаоса: придёт, расскажет народу о светлом будущем… А потом — как получится.

Саакашвили можно смело назвать модернизированной и осовремененной версией Хлестакова, яркого, эпатажного и беспринципного политика. Наверняка это прекрасно знают и в команде Владимира Зеленского. Закономерно возникает вопрос: зачем вступать на то же минное поле, на котором подорвались и грузинские элиты, и украинские в лице Порошенко?

Именно на этот вопрос пытаются найти ответ пользователи соцсетей. И следует отметить, возвращение блудного скандального грузина в украинскую политику ни у кого не вызывает иллюзий и уж тем более восторга.

К примеру, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook предсказал, что очередной политический камбэк Михаила Саакашвили закончится жестким конфликтом внутри власти. Азаров: За назначением Саакашвили последует жесточайший конфликт внутри власти © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«О возможном назначении М. Саакашвили. Последствия такого решения Зеленского очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Вспомним хотя бы о распрях между Аваковым и Саакашвили. Они вдвоем будут расшатывать лодку под названием «власть» еще сильнее», — подчеркивает он.

А экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш со свойственной ей язвительностью и юмором предлагает Зеленскому не останавливаться на кандидатуре одиозного грузина, а вернуть всех выгнанных ранее «реформаторов», а заодно и Порошенко с Яценюком. Лукаш о назначении Саакашвили: Будет весело и шумно. Аваков будет рад © Facebook, Елена Лукаш

«Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля.

Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда.

Во-вторых, Вице-премьер — фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины.

В-третьих, этот катализатор величия ускорит ликвидацию зе-команды.

Будет весело и шумно. Аваков будет рад. Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы.

Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Згуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих ***ноидзе. Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко.

Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация», — иронизирует Лукаш.

Большинство пользователей соцсетей подчеркивают, что причиной, по которой Зеленский решился на столь неоднозначный кадровый шаг, могло стать только одно обстоятельство: полное приятие Саакашвили западными финансовыми и политическими структурами. А благосклонность МВФ и западных финансистов для Зеленского сегодня вопрос жизни и смерти. Политической, разумеется.

Однако, как считает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, Саакашвили вряд ли удовлетворится лишь ролью посыльного между Украиной и МВФ и в скором времени будет претендовать на премьерское кресло, после заговорит и о своих президентских амбициях. Олейник: Саакашвили как главный кадровый резерв Сороса © Владимир Трефилов

«Саакашвили находится в резерве Сороса. Михо некуда деваться. В Европе он не нужен. В Америке тоже. Ему даже во въезде в США отказано. Его посадят в Грузии. Де ніде [где-нигде], но не дома он ещё пригодится. Но это не к добру. Это только усилит градус отношений, на совещаниях будут стараться обходиться без воды и сока.

Очень интересно будет ли голосовать Порошенко за утверждение кандидатуры Михаила Николаевича? Тоже вопрос.

Есть общее правило, бывших президентов не бывает. Они могут вновь при деле только как советники. Правило написано кровью и скандалами. Саакашвили претендует на вице-премьера. Пока!

Потом посягнет на премьерское кресло. А через некоторое время вновь начнет говорить о президентских амбициях. Не удивлюсь если он где-нибудь скажет о необходимости объединить Украину с Грузией», — написал украинский политик.

А вот украинский политтехнолог Дмитрий Раимов полагает, что назначение Саакашвили — скорее технологический шаг в расчете наладить коммуникации с МВФ. Но вот входит ли это в планы самого Саакашвили — это большой вопрос. Раимов: Саакашвили – это технологический шаг для коммуникации с Западом © Facebook, Dmitry Raimov

«Назначение Саакашвили. Достаточно продуманный технологический шаг. В противовес «соросятам», которые блокируют нормальную коммуникацию с западом.

Он имеет прямой опыт работы ещё с Грузии и с МВФ, и с ЕБРР, и с Мировым банком. Также это противовес Авакову в правительстве. Сейчас он там самый влиятельный. И тут вам и здрасьте. Но.

Последствия будут серьёзными. Саакашвили за полгода демонтирует шаткое согласие и даже, что вероятно, доламывает большинство в ВР. И будет ли он думать о Зеленском? Нет.

Он всегда думает о своём будущем и партии. И политическом будущем. Забыли уже о партии и майдане, который делал Саакашвили? Президент останется без большинства. Ну не учимся мы на ошибках Порошенко. А есть же чему поучиться», — напоминает он.

Солидарен с такой точкой зрения и политический эксперт Андрей Головачев, который отметил, что Владимир Зеленский, как и ранее Порошенко, надеется, что сможет удержать Саакашвили в рамках договорённостей. Головачев назвал три причины, почему Зеленский позвал Саакашвили © Facebook, Головачев Андрей

«Зачем Зеленский пригласил Саакашвили?

На это есть, как минимум, три причины, которые лежат на поверхности:

1. После увольнения Гончарука и Рябошапки, и назначения правительства, состоящего из олигархических марионеток, а также утверждения одиознейшей Венедиктовой генпрокурором, Зеленский, фактически, потерял поддержку Запада.

Поэтому приглашение Саакашвили имело целью продемонстрировать Западу, что Зеленский, по-прежнему желает проводить реформы. А Саакашивили — это на Западе по-прежнему позитивный бренд, хотя и немного потускневший.

2. Зеленский надеется с помощью Саакашвили уравновесить через чур огромное влияние Авакова в правительстве. А как эти два темпераментных персонажа любят друг друга — хорошо известно.

3. И последнее, но довольно важное. Зеленский надеется (а возможно на это уже есть договоренность) руками Саакашвили начать реально преследовать Порошенко, раскапывая и показывая обществу его коррупционные схемы. Сейчас никто не способен на это.

Конечно, Зеленский очень рискует, приглашая в правительство безбашенного Саакашвили. Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского. Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, — бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением», — подчеркивает Головачев.

Эксперт уверен, что Зеленский очень рискует, но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать "получокнутого грузина" в рамках договоренностей. Однако этим надеждам не суждено сбыться, так как Саакашвили будет перетягивать властное одело на себя.

«Просто такова сверхамбициозная натура Саакашвили. Он может быть только первым или никаким. Удержать себя он не состоянии.

Но, как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны. И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут. История с Саакашвили повторится. Возможно уже, как фарс», — полагает Головачев.

При этом некоторые политологи считают, что другого выхода сейчас у Зеленского нет. Так, израильский политолог Соломон Манн убежден, что приглашением Саакашвили Зеленский спасает свой обваливающийся рейтинг. Соломон Манн: Зеленский с помощью Саакашвили спасает свои падающие рейтинги © Facebook, Solomon Mann

«Президент Зеленский пытается поднять свои стремительно обваливающиеся рейтинги и преодолеть недовольство Европы, назначив вице-премьером Украины "по реформам" Михаила Саакашвили, о котором в мире уже практически забыли и его успехи в Грузии больше не предстают в таком радужном цвете, каким его видели когда-то. Тем не менее, отставной ура-реформатор готов попробовать еще раз, если ему предоставят полномочия и финансирование, о которых он пока келейно поговорил со Шмыгалем.

Сразу скажу: в реформы Саакашвили в Грузии и тем более в Украине — я не верю. Однако, как говорится, надежда умирает последней и тут у Зеленского все-таки есть возможность сохранить популярность еще на год, если он пустит "реформаторский зуд" Саакашвили в нужном направлении», — написал он.

Но если с Западом и его отношением с Саакашвили все понятно, то для России назначение бывшего президента Грузии, развязавшего войну в Южной Осетии, — этот шаг украинских властей является важнейшим и абсолютно негативным маркером.

Об этом напоминает российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин. Юсин: Для Москвы назначение Саакашвили — крайне негативный маркер © Владимир Трефилов

«Если надо дать короткий комментарий о возможном назначении Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины, то он будет таким: для Москвы это — важный маркер, индикатор, что конструктивный диалог с командой Владимира Зеленского в обозримом будущем невозможен.

Отношения будут примерно такими же, как при позднем Порошенко. Глубоко замороженными и по сути враждебными.

Если же давать более развёрнутый комментарий, с прицелом на украинскую внутреннюю политику, то я бы сказал так: Саакашвили за время пребывания на Украине показал себя как деструктивная сила колоссального масштаба.

Все, кто заключал с ним хотя бы тактический союз, потом об этом жалели. Но было поздно. Не вижу причин, почему Зеленский станет исключением», — написал Юсин на своей странице в соцсети.

Резюмируя мнения пользователей соцсетей, можно отметить, что практически никто не верит в возможность экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области провести какие бы то ни было реформы на Украине. За Саакашвили давно и прочно укрепилась репутация политического авантюриста, для которого важны громкий пиар и создание образа прогрессивного прозападного политика.

Провальным может оказаться расчёт команды Зеленского на то, что с помощью связей Саакашвили Украине удастся улучшить отношения с МВФ и другими международными финансовыми институтам. А вот получить политическую бомбу во власти — вполне реально и практически гарантировано.